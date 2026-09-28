শান্তর শরীরে সংক্রামক জীবাণু, ফিরছেন জাপান থেকে

এশিয়ান গেমস শুরুর আগেই শেষ নাজমুল হোসেন শান্তর। সেটার চেয়েও বড় কথা তাঁর অসুস্থতার ধরন। রক্ত পরীক্ষায় শরীরে সংক্রামক জীবাণু পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ফিজিও বায়েজিদুল ইসলাম। তড়িঘড়ি করেই তাঁকে জাপান থেকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
শান্তর এশিয়ান গেমস থেকে ছিটকে যাওয়ার কথা আজ বিকেলে নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ)। ঘণ্টাখানেক পর শান্তর শারীরিক অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত জানালেন বায়েজিদুল। বিসিবির বার্তায় ফিজিও বলেন, ‘নাজমুল হোসেন শান্ত ফ্লাইট থেকে নামার পরপরই জ্বরে ভুগছে। আসলে ফ্লাইট থেকেই জ্বরটা শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত জ্বর ওঠানামার মধ্যেই আছে। হালকা জ্বর। জ্বরে যে অবস্থা, তাতে তার শরীর দুর্বল হয়ে গেছে। আজকে যেহেতু চতুর্থ দিন হয়ে গেলো, আমরা সেজন্য রক্তপরীক্ষা করিয়েছি। রক্তপরীক্ষার রিপোর্টে তার শরীরে কিছু সংক্রামক জীবাণু পাওয়া গেছে। এজন্য দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।’
বাংলাদেশ সময় আগামীকাল সকাল ১১টায় নিশিনের কোরোগি স্পোর্টস ক্লাবে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া কোয়ার্টার ফাইনাল। যদি বাংলাদেশ ফাইনালে ওঠে, সেই ম্যাচ হবে ৩ অক্টোবর। শান্তর রক্তপরীক্ষার রিপোর্টে কয়েকটা ভাইরাসে নেগেটিভ এসেছে বলে জানিয়েছেন বায়েজিদুল। তবে বাংলাদেশের অভিজ্ঞ ব্যাটার টানা কয়েক দিন জ্বরে ভোগায় দুর্বল হয়ে পড়েছেন দেখে তাঁকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না বিসিবি। আগামীকাল প্রথম ফ্লাইটে দেশে ফিরবেন তিনি।
বিসিবি তাই শান্তকে দ্রুত দেশে ফেরত পাঠানোর চিন্তাভাবনা করছে। বায়েজিদুল বলেন, ‘অন্য যে ভাইরাস পরীক্ষা করা হয়েছে, সেগুলোতে নেগেটিভ এসেছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা নেগেটিভ, কোভিড নেগেটিভ। আর যেহেতু সে চার দিন ধরে জ্বরে ভুগছে, অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। এতটাই দুর্বল যে সেরে উঠতে ফাইনাল পার হয়ে যাবে। এত দিন থাকা (জাপানে) তার জন্য কঠিন।’
র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকাতেই স্ব স্ব ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও ভারত-পাকিস্তান সেমিফাইনালে উঠেছে। ২৬৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে সবার ওপরে ভারত। ৬, ১০ ও ২৪ নম্বরে থাকা পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও হংকংয়ের রেটিং পয়েন্ট ২৪০, ২১৮ ও ১৩০। আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টায় শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-নেপাল কোয়ার্টার ফাইনাল। বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া শেষ আটের ম্যাচ শুরু হচ্ছে আরও পরে।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবশেষ শান্ত খেলেছিলেন গত বছরের মে মাসে। সেবার তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত। এবার বাংলাদেশের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। কিন্তু অসুস্থতার কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না।
থাইল্যান্ডের বন্যায় বিমান চলাচল ব্যাহত হওয়ায় আটকে থাকার পর সোমবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ঢাকায় পৌঁছেছে দুই দল। তবে বিমানবন্দর থেকে বের হলেও শেষ হয়নি দুর্ভোগ—সঙ্গে আনতে পারেনি নিজেদের লাগেজ।১ ঘণ্টা আগে
মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ৩-০ গোলে হারের পর সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ১-০ গোলে হার। ফিফা আসিয়ান কাপে দুই ম্যাচেই বাংলাদেশের প্রাপ্তি শূন্য। তবে দুই ম্যাচের পার্থক্যটা চোখে পড়েছে বাংলাদেশ কোচ টমাস ডুলির। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে দলের পারফরম্যান্সে হতাশ হলেও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে খেলোয়াড়দের লড়াইয়ে খুশি তিনি। কিন্তু সেই খ১ ঘণ্টা আগে
টানা দুই ম্যাচ জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভারতের বিপক্ষে নেমেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সামনে সেই আত্মবিশ্বাস কাজে লাগাতে পারেনি জিমি-আমিরুলরা। পুরো ম্যাচেই ভারতের দাপটের সামনে পড়ে বড় ব্যবধানে হারতে হয়েছে বাংলাদেশকে।২ ঘণ্টা আগে
১৯ জুলাই নিউজার্সির ফাইনাল শেষে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। যার মধ্যে একজনের শেষ, অপরজনের কেবল শুরু। গল্পের দুই চরিত্র যে লামিনে ইয়ামাল ও লিওনেল মেসি, সেটা হয়তো অনেকে ধরতে পেরেছেন। সেসময় দুই তারকার কী কথাবার্তা হয়েছিল, দুই মাস পর সেটা জানা গেল।২ ঘণ্টা আগে