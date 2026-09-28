অবশেষে দেশে ফিরল আটকে থাকা টিটি-কাবাডি দল

এশিয়ান গেমসের ব্যস্ততা শেষে দেশে ফেরার পথেও ভোগান্তি পোহাতে হলো বাংলাদেশের কাবাডি ও টেবিল টেনিস দলকে। থাইল্যান্ডের বন্যায় বিমান চলাচল ব্যাহত হওয়ায় আটকে থাকার পর সোমবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ঢাকায় পৌঁছেছে দুই দল। তবে বিমানবন্দর থেকে বের হলেও শেষ হয়নি দুর্ভোগ—সঙ্গে আনতে পারেনি নিজেদের লাগেজ।
থাই এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে আসার কথা থাকলেও লাগেজগুলো এখনো থাইল্যান্ডেই রয়েছে। দেশে পৌঁছে টেবিল টেনিস দলের কোচ মোহসিনুল আলম ঝিনু জানিয়েছেন, বিমান সংস্থার কাছে দলের সদস্যদের ঠিকানা নেওয়া হয়েছে। লাগেজ ঢাকায় পৌঁছালে তা জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে এয়ারলাইনসটি।
এর আগে বন্যার কারণে টেবিল টেনিস দলের সদস্যদের দুই দিন বিমানবন্দরে অবস্থান করতে হয়েছে। কাবাডি পুরুষ দলও আটকা ছিল এক দিন। নির্ধারিত ফ্লাইটের অপেক্ষায় কখনো বোর্ডিং গেটের সামনে, কখনো চেয়ারে বসে সময় কাটাতে হয়েছে খেলোয়াড়দের। একাধিকবার ফ্লাইটের সময়সূচি দেওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।
পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে ওঠে বিমানবন্দরে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থায়। প্রথম দিন দলের সদস্যদের প্রতি বেলা ৪০০ বাথ করে দেওয়া হলেও পরদিন থেকে সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রাতটা বিমানবন্দরের চেয়ারেই কাটাতে হয়েছে তাঁদের।
টেবিল টেনিস দলের যে পাঁচ খেলোয়াড় এই ভোগান্তিতে পড়েন তাঁরা হলেন রামহিম লিয়ান বম, ইমরুল কায়েস ইমন, সোনাম সুলতানা সোমা, নওরিন সুলতানা মাহি ও সামান্তা হোসেন তুসি। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কোচ মোহসিনুল আলম ঝিনু।
এশিয়ান গেমস শুরুর আগেই শেষ নাজমুল হোসেন শান্তর। সেটার চেয়েও বড় কথা তাঁর অসুস্থতার ধরন। রক্ত পরীক্ষায় শরীরে সংক্রামক জীবাণু পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ফিজিও বায়েজিদুল ইসলাম। তড়িঘড়ি করেই তাঁকে জাপান থেকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ৩-০ গোলে হারের পর সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ১-০ গোলে হার। ফিফা আসিয়ান কাপে দুই ম্যাচেই বাংলাদেশের প্রাপ্তি শূন্য। তবে দুই ম্যাচের পার্থক্যটা চোখে পড়েছে বাংলাদেশ কোচ টমাস ডুলির। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে দলের পারফরম্যান্সে হতাশ হলেও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে খেলোয়াড়দের লড়াইয়ে খুশি তিনি। কিন্তু সেই খ১ ঘণ্টা আগে
টানা দুই ম্যাচ জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভারতের বিপক্ষে নেমেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সামনে সেই আত্মবিশ্বাস কাজে লাগাতে পারেনি জিমি-আমিরুলরা। পুরো ম্যাচেই ভারতের দাপটের সামনে পড়ে বড় ব্যবধানে হারতে হয়েছে বাংলাদেশকে।২ ঘণ্টা আগে
১৯ জুলাই নিউজার্সির ফাইনাল শেষে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। যার মধ্যে একজনের শেষ, অপরজনের কেবল শুরু। গল্পের দুই চরিত্র যে লামিনে ইয়ামাল ও লিওনেল মেসি, সেটা হয়তো অনেকে ধরতে পেরেছেন। সেসময় দুই তারকার কী কথাবার্তা হয়েছিল, দুই মাস পর সেটা জানা গেল।২ ঘণ্টা আগে