বাংলাদেশের জালে ভারতের ১০ গোল

টানা দুই ম্যাচ জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভারতের বিপক্ষে নেমেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সামনে সেই আত্মবিশ্বাস কাজে লাগাতে পারেনি জিমি-আমিরুলরা। পুরো ম্যাচেই ভারতের দাপটের সামনে পড়ে বড় ব্যবধানে হারতে হয়েছে বাংলাদেশকে।
নাগোয়ার জিফু প্রিফেকচুরাল গ্রিন স্টেডিয়ামে পুল পর্বে নিজেদের পঞ্চম ও শেষ ম্যাচে ভারত ১০-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশকে। পাঁচ ম্যাচে দুই জয় ও তিন হার নিয়ে পুল পর্ব শেষ করেছে বাংলাদেশ। এখন তাদের খেলতে হবে স্থান নির্ধারণী ম্যাচে।
প্রথম কোয়ার্টারে আভিষেকের গোলে এগিয়ে যায় ভারত। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে যুগরাজ সিং এবং পেনাল্টি কর্নার থেকে হারমানপ্রিত সিং গোল করে ব্যবধান বাড়ান।
তৃতীয় কোয়ার্টারেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিয়ে নেয় ভারত। এই সময়ে বাংলাদেশকে আরও চারবার গোল হজম করতে হয়। ফলে শেষ কোয়ার্টারে ৭-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে মাঠে নামে বাংলাদেশ।
শেষ কোয়ার্টারেও ভারতের আক্রমণ সামলাতে পারেনি বাংলাদেশ। আরও তিন গোল করে ১০-০ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত করে ভারত। পাঁচ ম্যাচের সব কটিতে জিতে পুলের শীর্ষে থেকেই পুল পর্ব শেষ করেছে তারা।
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