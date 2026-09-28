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ফুটবল

বিশ্বকাপ ফাইনাল শেষে মেসির সঙ্গে কী কথা হয়েছিল, জানালেন ইয়ামাল

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপ ফাইনাল শেষে মেসির সঙ্গে কী কথা হয়েছিল, জানালেন ইয়ামাল
নিউজার্সিতে ১৯ জুলাই ফাইনালে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছিলেন লিওনেল মেসি ও লামিনে ইয়ামাল। ছবি: সংগৃহীত

১৯ জুলাই নিউজার্সির ফাইনাল শেষে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। যার মধ্যে একজনের শেষ, অপরজনের কেবল শুরু। গল্পের দুই চরিত্র যে লামিনে ইয়ামাল ও লিওনেল মেসি, সেটা হয়তো অনেকে ধরতে পেরেছেন। সেসময় দুই তারকার কী কথাবার্তা হয়েছিল, দুই মাস পর সেটা জানা গেল।

মেসির জন্য ১৯ জুলাই নিউজার্সি স্টেডিয়াম ছিল টানা দুইবার বিশ্বকাপ জয়ের মঞ্চ। আর ইয়ামালের কাছে সেটা প্রথমবারেই বাজিমাত করার সুযোগ। আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে সেদিন হেসেছিলেন ইয়ামাল। মেসি কাঁদছিলেন অঝোরে। ম্যাচ শেষে মেসিকে জড়িয়ে ধরেছিলেন ইয়ামাল। আর্জেন্টাইন তারকার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল, ব্রিটিশ গণমাধ্যম ‘দ্য গার্ডিয়ানকে’ গত পরশু এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ইয়ামাল। ১৯ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড বলেন, ‘ফুটবলের জন্য আপনি (মেসি) যা কিছু করেছেন, তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।’

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কাতারে ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ জিতে আজন্মলালিত স্বপ্নপূরণ করেন মেসি। এছাড়াও ২০২১ কোপা আমেরিকা, ২০২৪ কোপা আমেরিকা, ২০২২ ফিনালিসিমা—আর্জেন্টিনার জার্সিতে এই চার শিরোপা জেতেন মেসি। শিরোপা ও গোলে একের পর এক রেকর্ড গড়ে রেকর্ডের বরপুত্র উপাধি পেয়েছেন তিনি। মেসিকে প্রশংসায় ভাসিয়ে গার্ডিয়ানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইয়ামাল বলেন, ‘বিশ্বকাপ জেতার আগে, কোপা আমেরিকা জেতার আগে, এমনকি যখন পরিস্থিতি খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না তখনও আমি সবসময় মনে করতাম যে তিনিই সেরা। নিঃসন্দেহে তিনিই সেরা ছিলেন।’

আর্জেন্টিনা-স্পেন ফাইনালের আগে থেকেই সেটাকে অনেকে দেখছিলেন মেসি-ইয়ামাল ফাইনাল। হবে না-ই বা কেন! মেসি বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা জিতে সর্বকালের সেরা ফুটবলার হয়ে উঠেছেন। ইয়ামাল ১৯ বছর বয়সেই ইউরো, লা লিগা, স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতে ফুটবল বিশ্বকে বার্তা দিয়ে রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত ইয়ামাল জিতলেন বিশ্বকাপও।

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ফাইনালের মতো মঞ্চে মেসিকে দেখে তাঁর সঙ্গে আলিঙ্গন করার সুযোগ হাতছাড়া করলেন না ইয়ামাল। সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে ইয়ামাল বলেন, ‘ফুটবলে যেটাকে সুন্দর বলে মনে করা হয় কিংবা ছবিতে যেসব মুহূর্ত দেখতে ভালো লাগে—সব সময় সেসব থেকে আমি একটু দূরে থাকার চেষ্টা করি। এটা আমার ভেতর থেকেই এসেছিল। আমি তাঁকে (মেসি) সেখানে দেখলাম। ফুটবলের জন্য তিনি যা করেছেন, সেটার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতে গেলাম। ব্যাপারটা একেবারেই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল।’

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ডায়েরির তিনটি ছেঁড়া পাতা, একটি সোনালি কলম—গত ৩১ আগস্ট সামাজিক মাধ্যমে এমন একটি ছবিসহ আবেগঘন পোস্টে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায়ের ঘোষণা দেন মেসি। পুরো বিশ্বে যেন তখন ভূকম্পন অনুভূত হয়। গত ২১ বছরে আর্জেন্টিনার জার্সিতে ২০৭ ম্যাচে ১২৫ গোল করেছেন মেসি। অ্যাসিস্ট করেছেন ৬৮ গোলে। তবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর এখনো শেষ হয়ে যায়নি। ৬ অক্টোবর মনুমেন্তালে বেনিনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলতে নামবেন মেসি।

১৭ সেপ্টেম্বর মায়ামির নু স্টেডিয়ামে ক্যাম্পিওনিস কাপের ফাইনালে ক্রুজ আজুলকে ২-০ গোলে হারায় ইন্টার মায়ামি। সেই ম্যাচে মেসি একটা গোল করেছেন এবং কাসেমিরোকে দিয়ে একটা গোলও করিয়েছেন। এই শিরোপা জিতে ক্যারিয়ারের ৪৮তম শিরোপা জিতলেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলস্পেন ফুটবল
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