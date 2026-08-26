২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে বাংলাদেশের দুটি দলের ‘লজ্জাজনক’ হার

প্রিটোরিয়া থেকে বেনোনি—৫২ কিলোমিটার দূরত্বের দুই শহরে বাংলাদেশের দুই দল হেরেছে বাজেভাবে। প্রিটোরিয়ায় গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের কাছে ইনিংস ও ৪১৩ রানে হেরেছিল বাংলাদেশ ‘এ’। আজ ৫২ কিলোমিটার দূরে বেনোনিতে ইনিংসে হারল বাংলাদেশ ইমার্জিং দল।
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের প্রথম টেস্ট গতকাল তিন দিনে শেষ হয়েছিল ঠিকই। তবে ইমার্জিং দলের ম্যাচ পুরো চার দিন ব্যাপীই হয়েছে। বেনোনিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ ইমার্জিং সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে হার তো এড়াতে পারলই না। উপরন্তু ইফতিখার হোসেন ইফতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ হেরেছে ইনিংস ও ১৬ রানে।
দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ৯৪ রানে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করে বাংলাদেশ ইমার্জিং। ইনিংস পরাজয় এড়াতে তখনো প্রয়োজন ১৫২ রান। প্রথম ইনিংসে ৭০ রান করা ইফতি দ্বিতীয় ইনিংসেও করেন ৫২ রান। তবে অধিনায়কের দুই ইনিংসে ফিফটি বাংলাদেশের হার এড়ানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৪ ওভারে ২১০ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ ইমার্জিং। ইফতির পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৪ রান আসে উইকেটরক্ষক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর ব্যাটে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিংয়ের শালক এঙ্গেলব্রেখট নেন ৫ উইকেট।
বেনোনিতে আগে ব্যাটিং করে দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং ৮ উইকেটে ৪৯৭ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে। সর্বোচ্চ ১৪৯ রান করেন জে পি কিং। বাংলাদেশের আবু হাসিম নিয়েছেন ৩ উইকেট। সফরকারীরা নিজেদের প্রথম ইনিংসে ২৭১ রানে গুটিয়ে যায়। ২২৬ রানে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশকে ফলো অন করিয়েই ইনিংসে জয় তুলে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা।
বাংলাদেশের দলগুলোর ইনিংস পরাজয়ের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে রোববার থেকেই। মাত্র দুই দিনে শেষ হওয়া ম্যাকাইয়ে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশকে ইনিংস ও ৫১ রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের কাছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল ইনিংস ও ৪১৩ রানে হেরেছে। আজ বাংলাদেশ ইমার্জিংও হারল ইনিংস ব্যবধানে।
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