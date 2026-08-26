শ্রীলঙ্কাকে হারানোর পথে ভারতের সামনে যে দুই বাধা

কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে জয়ের কাছাকাছিই রয়েছে ভারত। এরই মধ্যে শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ইনিংসে অর্ধেকেরও বেশি উইকেট হারিয়েছে। লঙ্কানদের লিডটাও খুব একটা হয়নি। তবে এত কাছে এসেও ভারতের আক্ষেপে পুড়তে হতে পারে দুটি কারণে।
সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে শ্রীলঙ্কা এখন পর্যন্ত ১৬ রানের লিড পেয়েছে। সফরকারীদের নিয়ন্ত্রিত ৬ উইকেট হারিয়েছে স্বাগতিকেরা। কিন্তু বৃষ্টি যে কলম্বোতে খেলছে ‘তৃতীয় প্রতিপক্ষ’ হিসেবে। বৃষ্টির কারণে আজ কলম্বো টেস্টের চতুর্থ দিনেও আগেভাগেই দিনের খেলা শেষ ঘোষণা করা হয়েছে। আবহাওয়া তো বটেই, ভারতের আরেক দুশ্চিন্তা সোনাল দিনুশাকে নিয়ে। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে এরই মধ্যে ২৯৪ রান করেছেন তিনি। দ্বিতীয় ইনিংসে দিনুশা অপরাজিত ৭ রানে।
প্রথম ইনিংসে ৮৩.৪ ওভারে ৮ উইকেটে ২৬৫ রানে শ্রীলঙ্কা আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করে। কিন্তু মাত্র ৬ ওভারে ৩০ রান যোগ করার পরই গুটিয়ে যায় লঙ্কানরা। ভারতের প্রথম ইনিংসের ৫০৩-এর পর শ্রীলঙ্কা নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৮৯.৪ ওভারে ২৯০ রানে অলআউট হয়েছে। ২১৩ রানে পিছিয়ে থাকা লঙ্কানদের ফের ব্যাটিংয়ে পাঠায় ভারত।
দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে মাত্র ৫ রানেই প্রথম উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা। চতুর্থ ওভারের তৃতীয় বলে লাহিরু উদারাকে (৩) ফেরান মোহাম্মদ সিরাজ। এরপর কামিল মিশারা ও পাসিন্দু সুরিয়াবান্দারা খেলতে থাকেন ওয়ানডে ও টেস্টের মিশেলে। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁরা (মিশারা-সুরিয়াবান্দারা) ৬৮ বলে ৫৮ রানের জুটি গড়েন। ১৫তম ওভারের পঞ্চম বলে অভিষিক্ত লঙ্কান ওপেনার মিশারাকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন রবীন্দ্র জাদেজা। মিশারা রিভিউ করেও বাঁচতে পারেননি। ৩৯ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় ৩২ রান করেন তিনি।
মিশারা ফেরার পর সুরিয়াবান্দারা আরও একটি বড় জুটি গড়তে অবদান রেখেছেন। দ্বিতীয় উইকেটে কামিন্দু মেন্ডিস-সুরিয়াবান্দারা ১৭২ বলে ১১৫ রানের জুটি গড়েন। এই জুটি ভাঙতে ভারতীয় অধিনায়ক শুবমান গিলের কৃতিত্বই বেশি। ৪৪তম ওভারের প্রথম বলে প্রসিধ কৃষ্ণাকে পুল করতে যান কামিন্দু। আকাশে ভেসে থাকা বল স্কয়ার লেগ থেকে উল্টো দিকে ডাইভ দিয়ে দারুণভাবে তালুবন্দী করেন গিল। ৯২ বলে ২ চার ও ৩ ছক্কায় কামিন্দু করেন ৫৫ রান।
একপ্রান্ত আগলে রেখে সুরিয়াবান্দারা খেলতে থাকলেও তাঁর সঙ্গে অন্য সতীর্থদের জুটিটা তেমন জমছিল না। চতুর্থ উইকেটে সুরিয়াবান্দারা-ধনাঞ্জয়া ডি সিলভার জুটি থেকে এসেছে ৩১ রান। শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক ডি সিলভা (২৩) নিজেকে দুর্ভাগা মনে করতেই পারেন। ৫৯তম ওভারের পঞ্চম বলে মানব সুথারকে ঘোরাতে যান ডি সিলভা। ব্যাটে-প্যাডে লাগার পর হাওয়ায় ভেসে থাকা বল গালিতে ডাইভ দিয়ে ধরেন দেবদূত পাড়িক্কাল।
ডি সিলভা আউট হতেই শ্রীলঙ্কার ইনিংসে ছোটখাটো ধস নামে। ৯ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ৬৪.২ ওভারে ৬ উইকেটে ২১৮ রানে পরিণত হয় লঙ্কানরা। যেখানে ৬১তম ওভারের দ্বিতীয় বলে সুরিয়াবান্দারার বিপক্ষে এলবিডব্লুর আবেদন করেন ভারতের বাঁহাতি স্পিনার সুথার। আবেদন করতে না করতেই আঙুল তুলে নেন বাংলাদেশের আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত। দ্রুত রিভিউ নেন সুরিয়াবান্দারা। রিভিউতে দেখা যায়, সুথারকে স্লগ সুইপ করতে গেলে ব্যাটের কানায় লেগে বল সুরিয়াবান্দারার পায়ে আঘাত হানে। এজ হওয়ার কারণে লঙ্কান ক্রিকেটার বেঁচে যান।
রিভিউ নিয়ে বেঁচে যাওয়ার পরের বলেই আত্মাহুতি দিয়েছেন সুরিয়াবান্দারা। সুথারের ওয়াইড লাইনের বাইরের বল তাড়া করতে যান সুরিয়াবান্দারা। পর্যাপ্ত সময় পেয়ে ভারতীয় উইকেটরক্ষক ঋষভ পন্ত স্টাম্পিং করেন। ১৭৩ বলে ১০ চার ও ১ ছক্কায় ৯২ রান করে আউট হন সুরিয়াবান্দারা। এর আগে এই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৮০ রান করেন তিনি।
সুরিয়াবান্দারার পর সৈকতের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেন শ্রীলঙ্কার উইকেটরক্ষক ব্যাটার নিরোশান ডিকভেলা। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৫তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ডিকভেলার বিপক্ষে সারানশ জৈন এলবিডব্লুর আবেদন করলে সৈকত দ্রুত আঙুল তুলে দেন। ডিকভেলা (৬) পাল্টা চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে উল্টো রিভিউ নষ্ট করেছেন।
ভারত-শ্রীলঙ্কা টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা চলার সময় টিভি স্ক্রিনে বারবার দেখাচ্ছিল কলম্বোর আকাশ। গ্রাউন্ডসম্যানরাও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কখন আম্পায়াররা সংকেত দিলে তাঁরা কাভার নিয়ে মাঠে ঢুকবেন। ৭৩তম ওভারের চতুর্থ বল জৈন করার পর সেটা শর্ট লেগে কেশারা নুয়ান্তা ডিফেন্ড করার পরই মাঠ ঢেকে ফেলা হয়। স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ৩৭ মিনিটে দিনের খেলা শেষ ঘোষণা করা হয়। আবহাওয়া ঠিক থাকলে অন্তত ৫-৬ ওভার খেলা হতে পারত।
দ্বিতীয় ইনিংসে ৭২.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ২২৯ রানে শ্রীলঙ্কা আজ চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করেছে। দিনুশা ও নুয়ান্তা ৭ ও ৩ রানে ব্যাটিং করছেন। ভারতের বাঁহাতি স্পিনার সুথার ১৮ ওভারে ৮১ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন জাদেজা, জৈন, সিরাজ ও কৃষ্ণা। আগামীকাল কলম্বো টেস্টের পঞ্চম দিনে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৩৫ শতাংশ। হতে পারে বজ্রঝড়ও। আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে ভারত নিশ্চিতভাবেই শ্রীলঙ্কাকে দ্রুত গুটিয়ে জয়ের চেষ্টাই করবে।
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