বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ শেষেই বুমরাকে ‘ধাক্কা’ দিল আইসিসি

টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে দীর্ঘদিন শীর্ষে ছিলেন জসপ্রীত বুমরা। অবশেষে আড়াই বছরেরও বেশি সময় পর বুমরার রাজত্বের অবসান হয়েছে। সিংহাসন খুইয়েছেন ভারতের তারকা পেসার।
১২তম টেস্ট ভেন্যু হিসেবে শনিবার ম্যাকাই আত্মপ্রকাশ করলেও মাত্র দেড় দিনে শেষ হয়েছে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট। মাত্র দুই দিনে টেস্ট শেষের তিন দিন পর আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) হালনাগাদ করলে অনেক পরিবর্তন দেখা গেছে। দুই ধাপ এগিয়ে টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠেছেন মিচেল স্টার্ক। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮৭২। তিনি শীর্ষে ওঠায় পিছিয়েছেন জসপ্রীত বুমরা ও ম্যাট হেনরি। দুই ও তিনে থাকা বুমরা ও হেনরির রেটিং পয়েন্ট ৮৬২ ও ৮৬১।
২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিলেন বুমরা। কদিন আগে ম্যাকাই টেস্টে স্টার্ক বাংলাদেশকে ধসিয়ে দেওয়াতেই মূলত বুমরার আড়াই বছরের রাজত্ব শেষ হয়েছে। ম্যাকাইতে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ১০ উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। বাংলাদেশকে ইনিংস ও ৫১ রানে হারিয়ে টেস্ট সিরিজ ১-১ সমতায় শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া। স্টার্ক পেয়েছেন সিরিজসেরার পুরস্কারও। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ ১২ উইকেট নিয়েছেন তিনি।
বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ১৬-এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এক ধাপ এগিয়ে টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ের চতুর্থ বোলার প্যাট কামিন্সের রেটিং পয়েন্ট ৮৪১। বাংলাদেশের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে নেন ৭ উইকেট। এক ধাপ পিছিয়ে পাঁচে নেমে যাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার মার্কো ইয়ানসেনের রেটিং পয়েন্ট ৮২৫।
ইয়ানসেনের সতীর্থ কাগিসো রাবাদা এক ধাপ এগিয়ে টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৬ নম্বরে উঠে এসেছেন। বাংলাদেশ সিরিজের পর সেরা দশে উঠে এসেছেন নাথান লায়ন। দুই ধাপ এগিয়ে ১০ নম্বরে থাকা লায়নের রেটিং পয়েন্ট ৭৩১। সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশ সিরিজে পেয়েছেন ৪ উইকেট।
বড় লাফ দিয়েছেন ইংল্যান্ডের দুই পেসার ওলি রবিনসন ও জশ টাঙ। ১৫ ধাপ এগিয়ে ১১ নম্বরে উঠে আসা রবিনসনের রেটিং পয়েন্ট ৭২৬। তাঁর সতীর্থ টাঙ ১৬ ধাপ এগিয়ে এখন অবস্থান করছেন ১৭ নম্বরে। টাঙের রেটিং পয়েন্ট ৬৯৮। দুজনেই আটটি করে উইকেট নিয়েছেন কদিন আগে শেষ হওয়া হেডিংলি টেস্টে। পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন দিনে শেষ হওয়া সিরিজের প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ১০৩ রানে জেতে ইংল্যান্ড। যেখানে প্রথম ইনিংসেই টাঙ-রবিনসন পাঁচটি করে উইকেট নিয়ে বল দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন।
টেস্টে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ এগিয়ে ১৬ নম্বরে উঠে এসেছেন মুশফিকুর রহিম। ম্যাকাইতে কদিন আগে শেষ হওয়া টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকলেও টেলএন্ডারদের বারবার সুযোগ দেওয়ায় সমালোচনা হয়েছে মুশফিককে নিয়ে। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ম্যাকাই টেস্ট হারায় এখানে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা পেয়েছেন দুঃসংবাদ। ছয় ধাপ পিছিয়ে টেস্টে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৩৪ নম্বরে নেমে গেছেন লিটন দাস। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেও রানের খাতাই খুলতে পারেননি তিনি।
লিটনের সতীর্থরাও পিছিয়েছেন ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে। পাঁচ ধাপ পিছিয়ে টেস্টে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৩৬ নম্বরে নেমে গেছেন মুমিনুল হক। মেহেদী হাসান মিরাজ ও সাদমান ইসলাম টেস্টে র্যাঙ্কিংয়ের ৬৩ ও ৬৫ নম্বর ব্যাটার। মিরাজ পিছিয়েছেন চার ধাপ। সাত ধাপ পিছিয়েছেন সাদমান।
৮৭৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্টে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক। দুই ও তিনে থাকা জো রুট ও স্টিভ স্মিথের রেটিং পয়েন্ট ৮৫০ ও ৮৪০। এখানে লম্বা লাফ দিয়েছেন সোনাল দিনুশা। ৪৯ ধাপ এগিয়ে টেস্টে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৫৪ নম্বরে উঠে এসেছেন দিনুশা। ভারতের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে এখন পর্যন্ত ২৯৪ রান করেছেন। তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন দুইবার।
কলম্বোতে ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে শ্রীলঙ্কার অবিশ্বাস্য জয় এনে দিতে দিনুশার বড় ইনিংস খেলার কোনো বিকল্প নেই। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ২২৯ রানে আগামীকাল পঞ্চম দিনের খেলা শুরু করবে স্বাগতিকেরা। শ্রীলঙ্কার লিড এখন ১৬ রানের। দিনুশা অপরাজিত ৭ রানে।
কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে জয়ের কাছাকাছিই রয়েছে ভারত। এরই মধ্যে শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ইনিংসে অর্ধেকেরও বেশি উইকেট হারিয়েছে। লঙ্কানদের লিডটাও খুব একটা হয়নি। তবে এত কাছে এসেও ভারতের আক্ষেপে পুড়তে হতে পারে দুটি কারণে।২ ঘণ্টা আগে
কথা-কাটাকাটি, স্লেজিংয়ের মতো ঘটনা ক্রিকেটে যে একেবারে নতুন, ব্যাপারটা তা নয়। বিশেষ করে, টেস্টে এ ধরনের ঘটনা অন্য রকম একটা মাত্রা দেয়। কিন্তু সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেটাররা যখন প্রতিপক্ষের ক্রিকেটারদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াচ্ছেন, তখন এই ব্যাপারে আলোচনা হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইস২ ঘণ্টা আগে
আম্পায়ারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে বেঁচে গেলেন শ্রীলঙ্কার ব্যাটার পাসিন্দু সুরিয়াবান্দারা। টেস্ট ক্যারিয়ার প্রথম সেঞ্চুরি পাওয়া তাঁর কাছে ছিল কেবল সময়ের ব্যাপার। কিন্তু সুরিয়াবান্দারা সেটা আর করতে পারলেন কই! ঠিক তার পরের বলেই ভারতীয় বাঁহাতি স্পিনারকে উইকেটটা উপহার দিয়েছেন সুরিয়াবান্দারা।৩ ঘণ্টা আগে
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জমে উঠেছে ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই। কার হাতে উঠবে শিরোপা, তা জানতে এখনো প্রায় এক বছরের অপেক্ষা। কিন্তু দুই ফাইনালিস্ট খুঁজে বের করা তো এত সহজ নয়। বিশেষ করে, চার ও পাঁচে থাকা বাংলাদেশ-ভারত তাকিয়ে থাকছে একে অপরের ম্যাচের দিকে।৩ ঘণ্টা আগে