সৃষ্টিকর্তার চেয়েও বেশি টাকা আছে ভারতীয় বোর্ডের—বলছেন মোদি

বিশ্ব সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ড মনে করা হয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই)। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) আয়োজন করে প্রতি বছর কাড়ি কাড়ি অর্থ আয় করে সংস্থাটি। পাশাপাশি আইসিসির বার্ষিক আয়ের বড় অংশও যায় বিসিসিআইয়ের কোষাগারে।
এত আয় করা বিসিসিআই ঠিক কত টাকার মালিক—ভক্তদের এই কৌতুহল দীর্ঘ দিনের। পরিষ্কারভাবে না বললেও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের আর্থিক অবস্থা নিয়ে ‘দ্য ওভারল্যাপ ক্রিকেট এক্সক্লুসিভ’-এ মজার এক তথ্যই দিলেন আইপিএলের প্রতিষ্ঠাতা লোলিত মোদি। তাঁর মতে, ইশ্বরের চেয়েও বেশি টাকা আছে বিসিসিআইয়ের।
বিসিসিআইয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে? মাইকেল ভনের এই প্রশ্নের জবাবে মোদি বলেন, ‘ওদের (বিসিসিআই) কাছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আছে। প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার বা তারও বেশি। আমি তো বলব, বিসিসিআইয়ে কাছে এখন ঈশ্বরের চেয়েও বেশি টাকা আছে।’
কাড়ি কাড়ি অর্থ থাকলেও ভারতের ক্রিকেট অবকাঠামো নিয়ে বিসিসিআইয়ের ওপর বেশ ক্ষুব্ধ মোদি, ‘দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের কাছে এখন অঢেল টাকা থাকলেও আমরা লর্ডসের মতো বিশ্বমানের স্টেডিয়াম বানাতে পারছি না। দুর্নীতিতে চারদিক ভরে গেছে। আমাদের স্টেডিয়ামের টয়লেটগুলো দেখেন। কোনো এস্কেলেটর নেই, সুযোগ-সুবিধা একদম বাজে। বিসিসিআইয়ের উচিত এগুলো ভেঙে নতুন করে তৈরি করা। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামের মতো আধুনিক করা উচিত।’
ভারতের স্টেডিয়ামগুলোকে আবর্জনা মনে হয় মোদির কাছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘বাইরে থেকে দেখতে এগুলো বড় বা দর্শকে ঠাসা মনে হলেও আদতে এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় কিছুই না। যেন স্টেডিয়ামগুলো আবর্জনার স্তূপ। স্টেডিয়ামগুলোর অবস্থা সত্যিই এমন। এমনকি ইংল্যান্ডের সবচেয়ে পুরোনো স্টেডিয়ামও এর চেয়ে ভালো।’
বর্তমান সময়ের আলোচিত পেসার নাহিদ রানা। দুর্দান্ত গতির সঙ্গে অসাধারণ লাইন-লেন্থ এবং ভয়ঙ্কর সব বাউন্সের কারণে খুব অল্প সময়েই নিজের জাত চেনাতে পেরেছেন। পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) পেশোয়ার জালমির হয়ে দারুণ বোলিং করে এসেছেন তিনি। বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের আগে তাই এই পেসারকে নিয়ে বাড়তি ভাবনা ছিল নিউজিল১৩ মিনিট আগে
ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফিক্সিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। কানাডা ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে দুর্নীতিবিরোধী নীতিমালা ভঙ্গের অভিযোগে এনেছে আইসিসি। এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে আইসিসির দুর্নীতি দমন ইউনিট (আকসু)।২ ঘণ্টা আগে
টস হওয়ার কথা ছিল ১০টা ৩০ মিনিটে। কিন্তু কিছুটা বিলম্ব হলো। টসের আগে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় বাংলাদেশের প্রধান কোচ ফিল সিমন্সকে। এর নেপথ্যে মোস্তাফিজুর রহমান। শুরুতে এই পেসারকে রেখেই একাদশ সাজিয়েছিল বাংলাদেশ।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের বিবেচনায় নিউজিল্যান্ডের এই দলটা বেশ অনভিজ্ঞই। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) এবং পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) কারণে মূল দলের ক্রিকেটারদের বাংলাদেশ সফরে পাচ্ছে না ব্ল্যাক ক্যাপরা। দ্বিতীয় সারির দল হলেও স্বাগতিকদের বিপক্ষে দারুণ কিছু করতে মুখিয়ে নিউজিল্যান্ড।৪ ঘণ্টা আগে