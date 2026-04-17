সৃষ্টিকর্তার চেয়েও বেশি টাকা আছে ভারতীয় বোর্ডের—বলছেন মোদি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ এপ্রিল ২০২৬, ১৩: ১৩
সৃষ্টিকর্তার চেয়েও বেশি টাকা আছে ভারতীয় বোর্ডের—বলছেন মোদি
বিসিসিআইকে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ড মনে করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্ব সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ড মনে করা হয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই)। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) আয়োজন করে প্রতি বছর কাড়ি কাড়ি অর্থ আয় করে সংস্থাটি। পাশাপাশি আইসিসির বার্ষিক আয়ের বড় অংশও যায় বিসিসিআইয়ের কোষাগারে।

এত আয় করা বিসিসিআই ঠিক কত টাকার মালিক—ভক্তদের এই কৌতুহল দীর্ঘ দিনের। পরিষ্কারভাবে না বললেও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের আর্থিক অবস্থা নিয়ে ‘দ্য ওভারল্যাপ ক্রিকেট এক্সক্লুসিভ’-এ মজার এক তথ্যই দিলেন আইপিএলের প্রতিষ্ঠাতা লোলিত মোদি। তাঁর মতে, ইশ্বরের চেয়েও বেশি টাকা আছে বিসিসিআইয়ের।

বিসিসিআইয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে? মাইকেল ভনের এই প্রশ্নের জবাবে মোদি বলেন, ‘ওদের (বিসিসিআই) কাছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আছে। প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার বা তারও বেশি। আমি তো বলব, বিসিসিআইয়ে কাছে এখন ঈশ্বরের চেয়েও বেশি টাকা আছে।’

কাড়ি কাড়ি অর্থ থাকলেও ভারতের ক্রিকেট অবকাঠামো নিয়ে বিসিসিআইয়ের ওপর বেশ ক্ষুব্ধ মোদি, ‘দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের কাছে এখন অঢেল টাকা থাকলেও আমরা লর্ডসের মতো বিশ্বমানের স্টেডিয়াম বানাতে পারছি না। দুর্নীতিতে চারদিক ভরে গেছে। আমাদের স্টেডিয়ামের টয়লেটগুলো দেখেন। কোনো এস্কেলেটর নেই, সুযোগ-সুবিধা একদম বাজে। বিসিসিআইয়ের উচিত এগুলো ভেঙে নতুন করে তৈরি করা। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামের মতো আধুনিক করা উচিত।’

ভারতের স্টেডিয়ামগুলোকে আবর্জনা মনে হয় মোদির কাছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘বাইরে থেকে দেখতে এগুলো বড় বা দর্শকে ঠাসা মনে হলেও আদতে এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় কিছুই না। যেন স্টেডিয়ামগুলো আবর্জনার স্তূপ। স্টেডিয়ামগুলোর অবস্থা সত্যিই এমন। এমনকি ইংল্যান্ডের সবচেয়ে পুরোনো স্টেডিয়ামও এর চেয়ে ভালো।’

