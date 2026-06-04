বাংলাদেশের দিলারার রেকর্ড

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ হয়ে গেছে আগেই। শিরোপা জিতেছে স্কটল্যান্ড নারী দল। তবে নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচে নেদারল্যান্ডস নারী দলের বিপক্ষে মাঠে নেমে বাংলাদেশের মেয়েরা উপহার দিলেন দারুণ ব্যাটিং প্রদর্শনী। সেই প্রদর্শনীর কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন ওপেনার দিলারা আক্তার।
এডিনবার্গে টসে জিতে বাংলাদেশকে আগে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় নেদারল্যান্ডস। ৮ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ব্যাট করেন দিলারা। এক প্রান্ত আগলে রেখে প্রতিপক্ষ বোলারদের ওপর চড়াও হন তিনি। অন্য ওপেনার জুয়াইরা ফেরদৌস ৮ বলে ১৩ রান করে ফিরলেও দিলারার ঝড় থামেনি। তিন নম্বরে নামা সোবহানা মোস্তারি সঙ্গ দিলেও আলোটা ছিল পুরোপুরি দিলারার দখলে।
মাত্র ২২ বলে ফিফটি করে আন্তর্জাতিক নারী টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে দ্রুততম ফিফটির নতুন রেকর্ড গড়েন দিলারা। এর আগে এই রেকর্ড ছিল রুমানা আহমদের দখলে, যিনি ২৮ বলে ফিফটি করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ২৬ বলে ৫১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে দলের ৮২ রানের মাথায় আউট হন দিলারা।
এরপর ক্রিজে আসেন অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি। ছোট্ট কিন্তু কার্যকর ইনিংসে ৪ বলে ৯ রান যোগ করে ফিরে যান তিনি। শেষ দিকে স্বর্ণা আক্তার ২ বলে ৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। ৯ বলে ১১ রান করে অপরাজিত থাকেন সোবহানা। নির্ধারিত ৮ ওভার শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে ৯৮ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ। নেদারল্যান্ডসের হয়ে একটি করে উইকেট নেন আইরিশ জিউইলিং, হেদার স্লেঙ্গার্স এবং মির্থে ভ্যান ডেন রাদ।
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