ভারতের বিপক্ষে সমতায় ফিরতে পারবে কি নিউজিল্যান্ড

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে নিউজিল্যান্ড। তবে ভারতের বিপক্ষে সিরিজে এখনো জয়ের দেখা পায়নি কিউইরা। নাগপুরে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে কিউইরা হেরেছে ৪৮ রানে। রায়পুরে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ২০৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ২৮ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতেছে ভারত। আজ গুয়াহাটিতে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একগাদা ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বিগ ব্যাশ লিগ: ফাইনাল
পার্থ স্কর্চার্স-সিডনি সিক্সার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ক্রিস্টাল প্যালেস-চেলসি
রাত ৮টা
সরাসরি
আর্সেনাল-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টেনিস খেলা সরাসরি
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
সকাল ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি স্পোর্টস ২ ও ৩
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে শেষ মুহূর্তে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) বাদ দেওয়ার পর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বিশ্বকাপ বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন।১৮ মিনিট আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে স্থানান্তরের ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি), বিসিবি যার যার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না।১ ঘণ্টা আগে
ফুটবলে তাঁরা অবহেলিত। কোচ পিটার বাটলারের কাছে জাতীয় দলের দরজা তাঁদের জন্য বন্ধ। সেই সাবিনা খাতুনদের হাত ধরে এবার সাফ ফুটসালে শিরোপা জিতল বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচে মালদ্বীপকে ১৪-২ গোলে উড়িয়ে চ্যাম্পিয়নের মুকুট পরেন সাবিনা-কৃষ্ণারা।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) দফায় দফায় চিঠি পাঠিয়েছিল। এমনকি বিসিবির সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সও করেছিল আইসিসি।২ ঘণ্টা আগে