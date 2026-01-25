বর্জনের আলোচনার মধ্যেই বিশ্বকাপের দল দিল পাকিস্তান

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে শেষ মুহূর্তে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) বাদ দেওয়ার পর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বিশ্বকাপ বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন। বর্জনের আলোচনা যখন তুঙ্গে, সেই মুহূর্তে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেছে পিসিবি।
সালমান আলী আগাকে অধিনায়ক করে আজ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পিসিবি। গত বছরের নভেম্বরের পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে না খেলা বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদিকে নেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপ। রাওয়ালপিন্ডিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালের পর বাবর-শাহিন বিগ ব্যাশে খেলেছেন।
বিশ্বকাপ দলে টপ অর্ডারে সাইম আইয়ুব, সাহিবজাদা ফারহান, বাবর আজমের পাশাপাশি মিডল অর্ডারে ফখর জামান, সালমান আগা, খাজা নাফির মতো ব্যাটাররা আছেন।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান দল
সালমান আলী আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, খাজা নাফি (উইকেটরক্ষক), মোহাম্মদ নাওয়াজ, নাসিম শাহ, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, সালমান মির্জা, শাদাব খান, উসমান খান, উসমান তারিক, বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদি
