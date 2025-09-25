Ajker Patrika
কেন কাউন্সিলরশিপ বাতিলের আশঙ্কা করছেন তামিম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সংবাদমাধ্যমকে কথা বলছেন তামিম। ছবি: আজকের পত্রিকা
সংবাদমাধ্যমকে কথা বলছেন তামিম। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী আজ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিসিবি কার্যালয়ে নির্বাচন কমিশনার খসড়া ভোটার তালিকার ওপর জমা পড়া প্রায় ৩০টি আপত্তির শুনানি করেছেন। যার একটিতে হাজির হয়েছিলেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল।

ওল্ড ডিওএইচএস ক্লাব থেকে কাউন্সিলর মনোনয়ন নিয়েছেন তামিম। তাঁর প্রার্থিতা নিয়ে প্রকাশ্যে বড় কোনো প্রশ্ন না থাকলেও গতকাল বেনামি এক স্বাক্ষরে ক্লাবটির সঙ্গে তামিমের সম্পৃক্ততা চ্যালেঞ্জ করে একটি আপত্তির চিঠি জমা পড়ে। বিষয়টি নিয়েই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তামিম।

বেলা পৌনে ৩টার দিকে নির্বাচন কমিশনের কাছে ওই চিঠি নিয়ে তেমন কিছু বলেননি তামিম। তবে নিজের ক্লাব ধানমন্ডি ক্রিকেট ক্লাবকে খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ দেওয়ার আপত্তির শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন। শুনানি শেষে সংবাদমাধ্যমকে তামিম বলেন, ‘আমার কাউন্সিলরশিপ যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে, এটা দুঃখজনক। আমি প্রতিটি ধাপে যোগ্য। যদি নিষিদ্ধও করা হয়, কেন করা হচ্ছে, তা সবাই বুঝবেন। দেশের মানুষও বুঝবে।’

চিঠি নিয়ে কমিশন তাঁকে কোনো প্রশ্ন করেনি বলেও জানান তামিম। তবে তিনি নিজে থেকেই ওই চিঠির প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। তাঁর ভাষায়, ‘আমাকে এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করা হয়নি। আমার মনে হয়েছে, কমিশন এই চিঠি গ্রহণই করেনি। আপত্তি জমা দেওয়ার জন্য ভোটার আইডি দিতে হচ্ছিল, কিন্তু যিনি আমার নামে আপত্তি দিয়েছেন, তিনি কোন ক্লাবের কাউন্সিলর, কোন কমিটিতে আছেন, সেটা তো জানা নেই। তাহলে তিনি কীভাবে অভিযোগ করেন?’

তামিমের ধারণা, এই আপত্তি গ্রহণ করা হয়নি। বিষয়টি আগামী দিনে টিকে থাকবে বলেও মনে করেন না তামিম, ‘আমাকে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা হয়নি, আমি নিজে থেকেই কিছু কথা বলেছি। তাই মনে করছি, চিঠিটা গ্রহণ করা হয়নি। কালও এটা নিয়ে আর কিছু হবে না। অবাক হওয়ার কিছু নেই।’

তবে চাপ যে আছে, সেটা স্বীকার করেছেন তামিম, ‘আমি নির্ভয়ে চেষ্টা করছি, কিন্তু চাপ প্রচুর। কাল হয়তো আমার কাউন্সিলরশিপ বাতিল হয়ে যেতে পারে, কোর্টে রিট বা মামলা হতে পারে। তবে তা কেন হবে, সেটা সবাই ভালোভাবেই জানেন।’

