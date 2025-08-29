Ajker Patrika
অস্ট্রেলিয়ায় ইনিংস পরাজয়ের লজ্জার সামনে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭: ৪৭
ডারউইনে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ স্কোরার মোহাম্মদ এনামুল হক। বোলিংয়ে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ছবি: ফাইল ছবি
ডারউইনে অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ধুঁকছে বাংলাদেশ ‘এ’। বাংলাদেশের ব্যাটাররা যেখানে রান করতে সংগ্রাম করছেন, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া সেখানে রানের পাহাড় গড়েছে। ব্যাটিং-বোলিংয়ে দুর্দান্ত দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এখন ইনিংস পরাজয়ের লজ্জার সামনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ‘এ’-দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার চার দিনের ম্যাচ গতকাল শুরু হয়েছে ডারউইনে। দুই দিন শেষে ম্যাচে চালকের আসনে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া। ইনিংস পরাজয় এড়াতে বাংলাদেশ ‘এ’ দলকে এখনো করতে হবে ১৬০ রান। হাতে রয়েছে ৭ উইকেট।

ডারউইনে আজ প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটে ২০৪ রান থেকে খেলা শুরু করে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া। তাদের নামের পাশে তখন ৪৮ ওভার। দ্বিতীয় দিনে অজিদের প্রথম ধাক্কা দিতে বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৭০ বল। ৭৭তম ওভারের দ্বিতীয় বলে হ্যারি নিয়েলসেনকে ফেরান হাসান মুরাদ। নিয়েলসেন ১৪৬ বলে ৮ চারে করেন ৮৬ রান।

ষষ্ঠ উইকেটে জেসন সাঙঘা ও নিয়েলসেনের জুটি ছিল ১৫৮ রানের। এরপর আট নম্বরে নামা হ্যান্নো জ্যাকবসের (৬) উইকেটও নেন হাসান মুরাদ। ১০ রানের ব্যবধানে ২ উইকেট হারিয়ে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার স্কোর হয়ে যায় ৮২.৪ ওভারে ৭ উইকেটে ৩১১ রান। অষ্টম উইকেটে টেলএন্ডার ব্যাটার হেনরি থর্নটনের সঙ্গে ৫০ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন জেসন সাঙঘা। ২৩৫ বলে ১০ চার ও ১ ছক্কায় ১৪৩ রান করে সাঙঘা দলের অষ্টম ব্যাটার হিসেবে আউট হয়েছেন। তিনি দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের সর্বোচ্চ স্কোরার।

জেসন সাঙঘার বিদায়ের পর ১৯ রান যোগ করতে পেরেছে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া। ১০০.৪ ওভারে ৩৮০ রানে গুটিয়ে যায় দলটি। থর্নটনকে ফিরিয়ে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের ইতি টেনেছেন হাসান মাহমুদ। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের মোহাম্মদ এনামুল হক, হাসান মুরাদ নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট।

২৬৬ রানে পিছিয়ে বাংলাদেশ ‘এ’ দল শুরু করে দ্বিতীয় ইনিংস। টপ অর্ডারের দুই ব্যাটার মাহমুদুল হাসান জয় ও অমিত হাসানকে হারিয়ে ২ ওভারে ২ উইকেটে ৬ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। ওপেনার জয় ৪ রান করলেও তিন নম্বরে নামা অমিত আউট হয়েছেন রানের খাতা খোলার আগেই। আরও এক ওপেনার ইফতিখার হোসেন ইফতি এরপর তৃতীয় উইকেটে শাহাদাত হোসেন দীপুর সঙ্গে গড়েছেন ৬৯ রানের জুটি। ২৩তম ওভারের শেষ বলে ইফতিকে (৩৫) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ওয়েস অ্যাগার।

ইফতির বিদায়ের পর আর কোনো বিপদ হয়নি বাংলাদেশ ‘এ’ দলের। ৩৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৬ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে তারা। ৮৭ বলে ৪২ রানে অপরাজিত দীপু। ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি ব্যাটিং করছেন ১৮ রানে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার জর্ডান বাকিংহাম নিয়েছেন ২ উইকেট। অপর উইকেট নিয়েছেন ওয়েস অ্যাগার। এর আগে প্রথম ইনিংসে ১১৪ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ ‘এ’।

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

অস্ট্রেলিয়ায় ইনিংস পরাজয়ের লজ্জার সামনে বাংলাদেশ

হোঁচট খেয়ে বিপাকে বাংলাদেশ, জিতলেই চ্যাম্পিয়ন ভারত

ব্র্যাডম্যানের ৭৮ বছরের পুরোনো টুপি সাড়ে ৩ কোটি টাকায় বিক্রি

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজেও দর্শকদের জন্য বিসিবির সেই ১১ কঠিন নিয়ম

