ঘূর্ণি জাদুতে এবার রিশাদের ৩ উইকেট, প্রশংসায় অধিনায়ক

ক্রীড়া ডেস্ক
পার্থ স্করচার্সের পর সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে উইকেটের দেখা পাননি রিশাদ হোসেন। টানা দুই ম্যাচ উইকেটশূন্য থাকার পর অ্যাডিলেড স্টাইকার্সের বিপক্ষে বল হাতে নিজের সেরাটাই দিলেন এই লেগস্পিনার। দুর্দান্ত বোলিংয়ে আজ ৩ উইকেট তুলে নিয়েছেন তিনি। এমন বোলিংয়ের পর হোবার্ট হারিকেন্সের অধিনায়ক নাথান এলিসের প্রশংসা কুড়ালেন রিশাদ।
বিগ ব্যাশের চলতি পর্বে নিজেদের অষ্টম ম্যাচে আজ স্ট্রাইকার্সকে ৩৭ রানে হারিয়েছে হোবার্ট। তাদের করা ১৭৮ রানের জবাবে ১৪১ রানে থামে স্ট্রাইকার্সের ইনিংস। দলের জয়ে বল হাতে সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন রিশাদ। ২৬ রানে ৩ উইকেট নেন এই বোলার। ৪ ওভারে তাঁর খরচ ২৬ রান। বিগ ব্যাশে এখন পর্যন্ত এটাই তাঁর সেরা বোলিং। ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে প্রথমবারের মতো বোলিংয়ে আসেন রিশাদ। সে ওভারে ১০ রান দিয়ে তুলে নেন মানেন্তির উইকেট।
নিজের করা দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলেই জেমি ওভারটনকে আউট করেন রিশাদ। সে ওভারে ২ চারের সাহায্যে দেন ১১ রান। প্রথম ২ ওভারে খরুচে হলেও শেষ ২ ওভারে বল হাতে বেশ হিসেবি ছিলেন; দেন মাত্র ৫ রান। পাশাপাশি তুলে নেন লুক উডের উইকেট। সব মিলিয়ে বিগ ব্যাশে আরও একটি দারুণ দিন কাটালেন রিশাদ।
ম্যাচ শেষে তার প্রশংসা করতে গিয়ে এলিস বলেন, ‘ব্যাটিংয়ের সময় আমাদের চেষ্টা ছিল স্কোরবোর্ডে যত বেশি রান তোলা যায়। কিন্তু আমরা ২৫ কিংবা ৩০ রান কম করেছি। এরপর বোলারদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। স্পিনারদের কৃতিত্ব দিতে হবে; তারা এই বছর দুর্দান্ত কিছুই করছে। তারা দুজনেই (রিশাদ হোসেন ও রেহান আহমেদ) বিশ্বমানের। টুর্নামেন্টে আমরা রিশাদকে পেয়েছি। এটা আমাদের জন্য ভালো দিক। সে আজ দারুণ বোলিং করেছে। সতীর্থদের সম্পর্কে আমার কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। সবাই খুব কঠোর পরিশ্রম করে। আমি যা চাই সবাই সেটা করে।’
ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর চাপের মুখে পড়ে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে মোস্তাফিজুর রহমানকে। বিষয়টি নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই উত্তেজনা চলছে ক্রিকেটবিশ্বে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল হক মনে করেন, মোস্তাফিজের জায়গায় লিটন দাস কিংবা সৌম্৩০ মিনিট আগে
১২৯ রানের লক্ষ্য বর্তমান টি-টোয়েন্টির বিচারে আহামরি কিছু নয়। তবে কখনো কখনো বোলাররা এতটাই দাপট দেখান যে ব্যাটারদের রান করতে রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠে যায়। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ম্যাচটা হয়েছে এমনই। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে শেষ হাসি হেসেছে চট্টগ্রাম।১ ঘণ্টা আগে
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেনে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালের কাছে পাঠানো এক শোকবার্তায় তিনি জানান, বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ও পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব। দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্১ ঘণ্টা আগে
এই তো ৩০ জানুয়ারি মিচেল স্টার্ক পা দেবেন ৩৬-এ। অথচ দেখে বোঝার উপায় আছে কি! এমন বয়সে ফাস্ট বোলাররা সাধারণত ভেঙে পড়েন, হাল ছেড়ে দেন ক্যারিয়ার। কিন্তু স্টার্ককে দেখে মনে হবে, তিনি যেন চিরসবুজ। বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়িয়ে যাচ্ছেন ধার। ব্যাটারদের নাচাচ্ছেন তাঁর শুরুর দিনের মতো করেই। এখনো তাঁর একেকটা ড২ ঘণ্টা আগে