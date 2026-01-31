Ajker Patrika
ক্রিকেট

‘বাংলাদেশের পক্ষে পাকিস্তান ভোট দিয়েছে, গল্পটা এখানেই শেষ’

ক্রীড়া ডেস্ক    
‘বাংলাদেশের পক্ষে পাকিস্তান ভোট দিয়েছে, গল্পটা এখানেই শেষ’
বিশ্বকাপে ভেন্যু পরিবর্তনের দাবিতে বাংলাদেশের পক্ষে শুধু পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডই (পিসিবি) ভোট দিয়েছিল। ছবি: ক্রিকইনফো

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে দলগুলোর অবস্থা, কন্ডিশন, কোন দল কেমন করবে—এমন আলোচনা বেশি হওয়ার কথা ছিল। তবে ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপ মাঠে গড়ানোর আগে পরিস্থিতি এতটা ঘোলাটে হবে, সেটা হয়তো অনেকেই কল্পনা করতে পারেননি। বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান ত্রিমুখী ‘যুদ্ধ’ নিয়ে রশিদ লতিফ মনে করেন, ঘটনা যা ঘটার আগেই ঘটে গেছে।

নিরাপত্তাইস্যুতে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যেতে চায়নি বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্বের চার ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছে অনুরোধ করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তবে ২১ জানুয়ারি আইসিসির ভার্চুয়াল সভায় বাংলাদেশ হেরে গিয়েছিল ১২-২ ব্যবধানে। বিসিবি শুধু পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) ভোটটাই পেয়েছিল। সেদিনের সেই ঘটনা নিয়ে কদিন আগে পাকিস্তানের সাবেক উইকেটরক্ষক ব্যাটার রশিদ লতিফ বলেন, ‘আমাদের সমর্থন জানিয়েছি আমরা। তাদের (বাংলাদেশ) পক্ষে ভোট দিয়েছি আমরা। গল্প এখানেই শেষ।’

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষকের খোঁচাপাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষকের খোঁচা

হয় ভারতে খেলতে হবে, না হলে বাংলাদেশকে ছাড়াই হবে বিশ্বকাপ—২১ জানুয়ারি ভার্চুয়াল সভায় আইসিসি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ভেন্যু পরিবর্তনের দাবিতে বিসিবির যে অবস্থান, সেখান থেকে সরে আসতে আইসিসি এক দিন সময় বাড়িয়ে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিসিবি-আইসিসি যার যার সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় বাংলাদেশকে ছাড়াই হচ্ছে বিশ্বকাপ। বাংলাদেশের নাম আইসিসি ছেঁটে ফেলার পর পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বর্জনের দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে।

আইসিসির ভোটাভুটিতে মাত্র ২ ভোট পেয়েছে বাংলাদেশআইসিসির ভোটাভুটিতে মাত্র ২ ভোট পেয়েছে বাংলাদেশ

রশিদ লতিফের মতে বাংলাদেশের সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানের বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত ছিল। পাকিস্তানের সাবেক উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘সময় পেরিয়ে গেছে (বিশ্বকাপ বর্জনের)। সময় মতোই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। লোহা গরম থাকতে থাকতে আঘাত করা উচিত। গত সপ্তাহে আইসিসির সভাই ছিল শেষ সময়। যদি এই মুহূর্তে আমরা বিশ্বকাপ বর্জন করি, তাহলে আগের মতো ইমপ্যাক্ট পড়বে না।’

ভারত-ম্যাচ বয়কট করলেই ৪৬০ কোটি টাকার মামলা সামলাতে হবে পাকিস্তানকেভারত-ম্যাচ বয়কট করলেই ৪৬০ কোটি টাকার মামলা সামলাতে হবে পাকিস্তানকে

২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার পর পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি দাবি করেছিলেন, বাংলাদেশের প্রতি আইসিসি অবিচার করেছে। এমনকি সরকারের নির্দেশ পেলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বর্জনও করতে পারে পাকিস্তান। পরবর্তীতে শোনা যায়, পাকিস্তান শুধু ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটাই বয়কট করতে পারে। রশিদ লতিফ বলেন, ‘যদি সরকার বলে আমরা ভারতের বিপক্ষে খেলব না, আইসিসির সেটা মেনে নিতে হবে। যদি তারা (আইসিসি) সেটা না মেনে নেয়, তখনই শুরু হবে আসল যুদ্ধ।’

২৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক শেষে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানিয়েছিলেন, বিশ্বকাপ ইস্যুতে শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বা ২ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে পাকিস্তান। বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে বাড়তি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে বার্তা সংস্থা এএফপি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর প্রেমাদাসায় হওয়ার কথা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ।

ভারতের বিপক্ষে নামার আগে বিশ্বকাপ শুরুর প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। একই মাঠে ১০ ফেব্রুয়ারি সালমান-বাবররা খেলবেন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। ১৮ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর এসএসসিতে গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ নামিবিয়া।

