‘বাংলাদেশের পক্ষে পাকিস্তান ভোট দিয়েছে, গল্পটা এখানেই শেষ’

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে দলগুলোর অবস্থা, কন্ডিশন, কোন দল কেমন করবে—এমন আলোচনা বেশি হওয়ার কথা ছিল। তবে ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপ মাঠে গড়ানোর আগে পরিস্থিতি এতটা ঘোলাটে হবে, সেটা হয়তো অনেকেই কল্পনা করতে পারেননি। বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান ত্রিমুখী ‘যুদ্ধ’ নিয়ে রশিদ লতিফ মনে করেন, ঘটনা যা ঘটার আগেই ঘটে গেছে।
নিরাপত্তাইস্যুতে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যেতে চায়নি বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্বের চার ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছে অনুরোধ করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তবে ২১ জানুয়ারি আইসিসির ভার্চুয়াল সভায় বাংলাদেশ হেরে গিয়েছিল ১২-২ ব্যবধানে। বিসিবি শুধু পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) ভোটটাই পেয়েছিল। সেদিনের সেই ঘটনা নিয়ে কদিন আগে পাকিস্তানের সাবেক উইকেটরক্ষক ব্যাটার রশিদ লতিফ বলেন, ‘আমাদের সমর্থন জানিয়েছি আমরা। তাদের (বাংলাদেশ) পক্ষে ভোট দিয়েছি আমরা। গল্প এখানেই শেষ।’
হয় ভারতে খেলতে হবে, না হলে বাংলাদেশকে ছাড়াই হবে বিশ্বকাপ—২১ জানুয়ারি ভার্চুয়াল সভায় আইসিসি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ভেন্যু পরিবর্তনের দাবিতে বিসিবির যে অবস্থান, সেখান থেকে সরে আসতে আইসিসি এক দিন সময় বাড়িয়ে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিসিবি-আইসিসি যার যার সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় বাংলাদেশকে ছাড়াই হচ্ছে বিশ্বকাপ। বাংলাদেশের নাম আইসিসি ছেঁটে ফেলার পর পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বর্জনের দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে।
রশিদ লতিফের মতে বাংলাদেশের সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানের বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত ছিল। পাকিস্তানের সাবেক উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘সময় পেরিয়ে গেছে (বিশ্বকাপ বর্জনের)। সময় মতোই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। লোহা গরম থাকতে থাকতে আঘাত করা উচিত। গত সপ্তাহে আইসিসির সভাই ছিল শেষ সময়। যদি এই মুহূর্তে আমরা বিশ্বকাপ বর্জন করি, তাহলে আগের মতো ইমপ্যাক্ট পড়বে না।’
২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার পর পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি দাবি করেছিলেন, বাংলাদেশের প্রতি আইসিসি অবিচার করেছে। এমনকি সরকারের নির্দেশ পেলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বর্জনও করতে পারে পাকিস্তান। পরবর্তীতে শোনা যায়, পাকিস্তান শুধু ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটাই বয়কট করতে পারে। রশিদ লতিফ বলেন, ‘যদি সরকার বলে আমরা ভারতের বিপক্ষে খেলব না, আইসিসির সেটা মেনে নিতে হবে। যদি তারা (আইসিসি) সেটা না মেনে নেয়, তখনই শুরু হবে আসল যুদ্ধ।’
২৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক শেষে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানিয়েছিলেন, বিশ্বকাপ ইস্যুতে শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বা ২ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে পাকিস্তান। বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে বাড়তি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে বার্তা সংস্থা এএফপি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর প্রেমাদাসায় হওয়ার কথা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ।
ভারতের বিপক্ষে নামার আগে বিশ্বকাপ শুরুর প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। একই মাঠে ১০ ফেব্রুয়ারি সালমান-বাবররা খেলবেন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। ১৮ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর এসএসসিতে গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ নামিবিয়া।
অপেক্ষার পালা শেষে আজ নেপালে শুরু হচ্ছে মেয়েদের সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপ। ৪ দলের অংশগ্রহণে টুর্নামেন্টের প্রথম দিনই মাঠে নামছে বাংলাদেশ। পোখারার রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে পিটার বাটলারের দলের প্রতিপক্ষ ভুটান।২৬ মিনিট আগে
মেয়েদের সাফের প্রথম শিরোপা বাংলাদেশ জিতেছিল তাঁর হাত ধরেই। কদিন আগে এই যে থাইল্যান্ডে হওয়া প্রথম সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জিতল বাংলাদেশ, সেখানেও বড় অবদান তাঁর। তিনি কে, সেটি আর বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়—সাবিনা খাতুন। মাত্রই শেষ হওয়া প্রতিযোগিতায় দলকে শিরোপা জেতাতে টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ১ ঘণ্টা আগে
বার্বাডোজ থেকে পাল্লেকেলে—গুগল ম্যাপসে দূরত্ব দেখাচ্ছে ১৫ হাজার কিলোমিটার। গতকাল স্যাম কারান এই বিশাল দূরত্বকে যেন এক বিন্দুতে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর হ্যাটট্রিকে ভারতকে পেছনে ফেলেছে ইংল্যান্ড। ইংলিশদের লক্ষ্য এখন সবার ওপরে থাকা শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ডের রেকর্ড ভাঙা।২ ঘণ্টা আগে
ওয়েলিংটনের নাইটক্লাবে নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে হ্যারি ব্রুকের ৫০ লাখ টাকা জরিমানার কথাই অনেকের জানা ছিল। তবে গত বছরের অক্টোবরে ঘটে যাওয়া কাহিনি এবার নিল নতুন মোড়। সেই ঘটনায় ব্রুক অনেক কিছু গোপন করেছিলেন বলে জানা গেছে। সতীর্থদের বাঁচাতেই এমনটি করেছিলেন বলে দাবি করছেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে