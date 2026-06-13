অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের আগমুহূর্তে বাংলাদেশ দলে পরিবর্তন

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম দুই ওয়ানডে জিতে এরই মধ্যে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে বাংলাদেশ। অনুমিতভাবেই বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল। সিরিজ জয়ের পর এবার অজিদের ধবলধোলাই করার স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ।
সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে আগামীকাল মাঠে নামবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় ম্যাচটির আগে দল পরিবর্তন এনেছে স্বাগতিকেরা। দলে যুক্ত করা হয়েছে অফ স্পিনিং অলরাউন্ডার শেখ মেহেদী হাসানকে। আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
২০২১ সালের মার্চে ডানেডিনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেক হয় মেহেদীর। এই সংস্করণে এখন পর্যন্ত খেলেছেন ১১ ম্যাচ। ১০ ইনিংসে করেছেন ১২২ রান। বোলিংয়ে নিয়েছেন ১৪ উইকেট। বাংলাদেশের হয়ে ২০২৩ বিশ্বকাপে শেষ ওয়ানডে খেলেছিলেন মেহেদী। সেই ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল অস্ট্রেলিয়া। এবার একই দলের বিপক্ষে ফিরলেন তিনি।
এদিকে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজকে নিয়ে ইতিবাচক খবর দিয়েছে বিসিবি। বোর্ড জানিয়েছে, বর্তমানে সুস্থ আছেন এই অলরাউন্ডার। তবে তৃতীয় ওয়ানডেতে খেলার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ম্যাচের দিন আরও একবার মিরাজের শারীরিক অবস্থার মূল্যায়ন করা হবে।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডের জন্য বাংলাদেশ দল: মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, লিটন কুমার দাস, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, কাজী নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, নাহিদ রানা ও শেখ মাহেদী হাসান।
ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ অভিযান এখনো শুরু হয়নি। তবে এর আগে বাজে এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলো টমাস টুখেলের ইংল্যান্ড। যে বিশ্বকাপ সামনে রেখে হ্যারি কেইন, মার্কাস রাশফোর্ডরা অনুশীলন করবেন, সেটা করার সুযোগ পাবেন কী করে! কানসাস সিটিতে অনুশীলন করার আগে ফুটবলারদের বুট চুরি হয়ে গেছে।৩২ মিনিট আগে
তবে এই উন্মাদনার একটি উদ্বেগের দিকও ব্রাজিলিয়ানদের নজরে এসেছে। অতি-উত্তেজনার জেরে সম্প্রতি বাংলাদেশের হবিগঞ্জে দুই দলের সমর্থকদের প্রীতি ম্যাচকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে অন্তত ৫০ জন আহত হওয়ার ঘটনাটি তারা বেশ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে। অবশ্য এই বিচ্ছিন্ন সহিংসতা ছাপিয়ে ব্রাজিলিয়ান গণমাধ্যমের মূল ফোকাস বাং১ ঘণ্টা আগে
আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ব্রাজিল। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৪টায় শুরু হবে ব্রাজিল-মরক্কো ম্যাচ। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় টিভি ও টি স্পোর্টস। এর আগে সকালে প্যারাগুয়েকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। রাতে মুখোমুখি হবে...২ ঘণ্টা আগে
বিসিবি সভাপতির এমন শক্ত তৎপরতার মধ্যেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঘটনার সত্যতা পেয়ে খুলশী থানার এক উপপরিদর্শকসহ (এসআই) তিন পুলিশ সদস্যকে ইতিমধ্যে প্রত্যাহার (ক্লোজড) করে পুলিশ লাইন্সে সংযুক্ত করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান।৪ ঘণ্টা আগে