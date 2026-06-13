Ajker Patrika
ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের আগমুহূর্তে বাংলাদেশ দলে পরিবর্তন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ জুন ২০২৬, ১৬: ১৭
অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের আগমুহূর্তে বাংলাদেশ দলে পরিবর্তন
২০২৩ সালের নভেম্বরের পর আর বাংলাদেশের হয়ে ওয়ানডে খেলা হয়নি এই অলরাউন্ডারের। ছবি: সংগৃহীত

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম দুই ওয়ানডে জিতে এরই মধ্যে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে বাংলাদেশ। অনুমিতভাবেই বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল। সিরিজ জয়ের পর এবার অজিদের ধবলধোলাই করার স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ।

সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে আগামীকাল মাঠে নামবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় ম্যাচটির আগে দল পরিবর্তন এনেছে স্বাগতিকেরা। দলে যুক্ত করা হয়েছে অফ স্পিনিং অলরাউন্ডার শেখ মেহেদী হাসানকে। আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

২০২১ সালের মার্চে ডানেডিনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেক হয় মেহেদীর। এই সংস্করণে এখন পর্যন্ত খেলেছেন ১১ ম্যাচ। ১০ ইনিংসে করেছেন ১২২ রান। বোলিংয়ে নিয়েছেন ১৪ উইকেট। বাংলাদেশের হয়ে ২০২৩ বিশ্বকাপে শেষ ওয়ানডে খেলেছিলেন মেহেদী। সেই ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল অস্ট্রেলিয়া। এবার একই দলের বিপক্ষে ফিরলেন তিনি।

এদিকে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজকে নিয়ে ইতিবাচক খবর দিয়েছে বিসিবি। বোর্ড জানিয়েছে, বর্তমানে সুস্থ আছেন এই অলরাউন্ডার। তবে তৃতীয় ওয়ানডেতে খেলার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ম্যাচের দিন আরও একবার মিরাজের শারীরিক অবস্থার মূল্যায়ন করা হবে।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডের জন্য বাংলাদেশ দল: মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, লিটন কুমার দাস, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, কাজী নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, নাহিদ রানা ও শেখ মাহেদী হাসান।

বিষয়:

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