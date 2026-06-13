Ajker Patrika
ফুটবল

বদলে গেলেন আইভরি কোস্ট-ইকুয়েডর ম্যাচের রেফারি

ক্রীড়া ডেস্ক    
বদলে গেলেন আইভরি কোস্ট-ইকুয়েডর ম্যাচের রেফারি
চোট পেয়েছেন মাইকেল অলিভার। ছবি: সংগৃহীত

আগামী সোমবার ফিলাডেলফিয়ায় খেলতে নামবে আইভরি কোস্ট ও ইকুয়েডর। সেই ম্যাচে রেফারির ভূমিকায় থাকার কথা ছিল মাইকেল অলিভারের। যদিও ইংলিশ এই রেফারি ম্যাচের দুইদিন আগে চোটের কবলে পড়েছেন। তাই চলমান বিশ্বকাপে তাঁর প্রথম ম্যাচে রেফারির দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে না। ৪১ বছর বয়সী অলিভারের জায়গায় ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ফ্রাঁসোয়া ল্যাতেক্সিয়ারকে।

ফিফা জানিয়েছে, পরবর্তী ম্যাচগুলোতে রেফারির দায়িত্ব পাওয়ার বিবেচনায় থাকবেন অলিভার। তিনি ২০১০ সাল থেকে প্রিমিয়ার লিগে রেফারির ভূমিকা পালন করে আসছেন এবং ২০১৮ সালে উয়েফার এলিট রেফারিদের তালিকায় জায়গা করে নেন। ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপেও ম্যাচ অফিসিয়াল হিসেবে ছিলেন অলিভার। ব্রাজিল ও ক্রোয়েশিয়ার মধ্যকার কোয়ার্টার ফাইনালের মতো হাই-ভোল্টেজ ম্যাচ পরিচালনা করেন তিনি। ২০২৪ সালের ইউরোতেও সুযোগ এসেছিল তাঁর। এবার ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য নির্ধারিত ৫২ জন রেফারিদের মধ্যেও রয়েছে তাঁর নাম।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে আয়োজিত ফুটবলের বৈশ্বিক আসরে ৫২ জন রেফারির সঙ্গে রয়েছেন ৮৮ জন সহকারী রেফারি এবং ৩০ জন ভিডিও ম্যাচ অফিসিয়ালস। ই গ্রুপে আইভরি কোস্ট ও ইকুয়েডরের সঙ্গে রয়েছে জার্মানি ও কুরাসাও। এই গ্রুপের প্রথম ম্যাচে জার্মানির বিপক্ষে কুরাসাও খেলতে নামবে ১৪ জুন রাত ১১টায়। আইভরি কোস্ট ও ইকুয়েডরের মধ্যকার লড়াইয়ে খেলা শুরুর বাঁশি বাজবে পরদিন ভোর পাঁচটায়।

বিষয়:

খেলাফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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