বিশ্বকাপের কোচদের আয়ের হিসাব: সবার ওপরে আনচেলত্তি, স্কালোনি কোথায়

এবারের বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া দলগুলোর কোচদের বেতন নিয়ে প্রকাশিত এক তালিকায় সবার ওপরে উঠে এসেছেন ব্রাজিলের প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ইতালিয়ান সংবাদপত্র লা গাজেত্তা দেলো স্পোর্ত প্রকাশিত হালনাগাদকৃত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ বেতনভোগী জাতীয় দলের কোচ তিনি।
২০২৫ সালের মে মাসে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) আনচেলত্তিকে নিয়োগ দেয়। দায়িত্ব নেওয়ার পর নতুনকরে তাঁর চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে। নতুন চুক্তিতে ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত ব্রাজিলের ডাগআউটে থাকবেন তিনি। এই চুক্তিতে বছরে ৯.৫ মিলিয়ন ইউরো বেতন পান এই ইতালিয়ান কোচ। বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী যা প্রায় ৫৫.৮ মিলিয়ন ব্রাজিলিয়ান রিয়ালের সমান।
বেতনের দিক থেকে আনচেলত্তির ধারে-কাছেও নেই অন্য কোনো কোচ। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ইংল্যান্ডের কোচ থমাস টুখেল। তাঁর বার্ষিক আয় ৫.৯ মিলিয়ন ইউরো। অর্থাৎ শীর্ষে থাকা আনচেলত্তি ও দ্বিতীয় স্থানে থাকা টুখেলের বেতনের ব্যবধানই প্রায় ৩.৬ মিলিয়ন ইউরো। তালিকার তিনে আছেন জার্মানির কোচ হুলিয়ান নাগেলসমান, যাঁর বার্ষিক আয় ৪.৯ মিলিয়ন ইউরো। উজবেকিস্তানের ফাবিও কানাভারো ও পর্তুগালের রবার্তো মার্তিনেজ যৌথভাবে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। দুজনেরই বার্ষিক বেতন ৪ মিলিয়ন ইউরো।
আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি এই তালিকার দশ নম্বরে আছেন। বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের দায়িত্বে থাকা এই কোচ বছরে প্রায় ২.৩ মিলিয়ন ইউরো আয় করেন। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া দলগুলোর মধ্যে অভিজ্ঞ ও সফল কোচদের প্রতি আস্থার প্রতিফলনই দেখা যাচ্ছে এই তালিকায়। ব্রাজিল, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, পর্তুগাল কিংবা আর্জেন্টিনার মতো শীর্ষ ফুটবল শক্তিগুলো নিজেদের জাতীয় দলের দায়িত্বে থাকা কোচদের জন্য বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করেছে।
সর্বোচ্চ বেতনভোগী ১০ জাতীয় দলের কোচ
১. কার্লো আনচেলত্তি (ব্রাজিল) — ৯.৫ মিলিয়ন ইউরো
২. থমাস টুখেল (ইংল্যান্ড) — ৫.৯ মিলিয়ন ইউরো
৩. জুলিয়ান নাগেলসমান (জার্মানি) — ৪.৯ মিলিয়ন ইউরো
৪. ফাবিও কানাভারো (উজবেকিস্তান) — ৪ মিলিয়ন ইউরো
৫. রবার্তো মার্তিনেজ (পর্তুগাল) — ৪ মিলিয়ন ইউরো
৬. দিদিয়ের দেশম (ফ্রান্স) — ৩.৮ মিলিয়ন ইউরো
৭. মার্সেলো বিয়েলসা (উরুগুয়ে) — ৩.৫ মিলিয়ন ইউরো
৮. রোনাল্ড কোমান (নেদারল্যান্ডস) — ৩ মিলিয়ন ইউরো
৯. গুস্তাভো আলফারো (প্যারাগুয়ে) — ২.৫ মিলিয়ন ইউরো
১০. লিওনেল স্কালোনি (আর্জেন্টিনা) — ২.৩ মিলিয়ন ইউরো
আগামী সোমবার ফিলাডেলফিয়ায় খেলতে নামবে আইভরি কোস্ট ও ইকুয়েডর। সেই ম্যাচে রেফারির ভূমিকায় থাকার কথা ছিল মাইকেল অলিভারের। যদিও ইংলিশ এই রেফারি ম্যাচের দুইদিন আগে চোটের কবলে পড়েছেন। তাই চলমান বিশ্বকাপে তাঁর প্রথম ম্যাচে রেফারির দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে না। ৪১ বছর বয়সী অলিভারের জায়গায় ম্যাচ পরিচালনার দায়িত১ ঘণ্টা আগে
এ যেন অনকেটা মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির মতো ব্যাপার। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে জয়টাই যেখানে ধরা দিচ্ছিল না, সেখানে সিরিজ জেতা তো স্বপ্নের চেয়েও বেশি কিছু ছিল বাংলাদেশের জন্য। সে স্বপ্নই এবার সত্যি হয়েছে। টানা দুই ম্যাচ জিতে প্রথমবার অজিদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ।১ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম দুই ওয়ানডে জিতে এরই মধ্যে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে বাংলাদেশ। অনুমিতভাবেই বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল। সিরিজ জয়ের পর এবার অজিদের ধবলধোলাই করার স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে
ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ অভিযান এখনো শুরু হয়নি। তবে এর আগে বাজে এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলো টমাস টুখেলের ইংল্যান্ড। যে বিশ্বকাপ সামনে রেখে হ্যারি কেইন, মার্কাস রাশফোর্ডরা অনুশীলন করবেন, সেটা করার সুযোগ পাবেন কী করে! কানসাস সিটিতে অনুশীলন করার আগে ফুটবলারদের বুট চুরি হয়ে গেছে।২ ঘণ্টা আগে