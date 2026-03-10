Ajker Patrika
বিশ্বকাপ জেতার পর শাস্তির খবর শুনলেন ভারতীয় পেসার

ক্রীড়া ডেস্ক    
জরিমানার পাশাপাশি ডিমেরিট পয়েন্টও পেয়েছেন আর্শদীপ সিং। ছবি: সংগৃহীত

নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। গত দুদিন ধরেই এই সংস্করণের তৃতীয় বিশ্বকাপ জয়ের আমেজ ভারতীয় শিবিরে। এরই মধ্যে শাস্তির খবর শুনলেন দলটির পেসার আর্শদীপ সিং। আচরণবিধি ভঙ্গ করায় আর্শদীপকে ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করেছে আইসিসি।

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ভারতের করা ২৫৫ রানের জবাবে ১৫৯ রানে অলআউট হয় নিউজিল্যান্ড। ঘটনাটি ঘটে কিউইদের ইনিংসের ১১ তম ওভারে। নিজের ফলো-থ্রুতে বল থামানোর পর ছুড়ে মারেন আর্শদীপ; সেটা গিয়ে লাগে মিচেলের প্যাডে। বিষয়টি নিয়ে মাঠেই ভারতীয় পেসারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় এই ব্যাটারের। এই ঘটনায় আর্শদীপ যে শাস্তি পাবেন সেটা অনুমিতই ছিল। এবার এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

ম্যাচের অন-ফিল্ড আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ এবং অ্যালেক্স হোয়ার্ফ, তৃতীয় আম্পায়ার আল্লাহুদ্দিন পালেকার এবং চতুর্থ আম্পায়ার আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক আর্শদীপের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। আইসিসি জানায়, এই পেসার আচরণবিধির ২.৯ অনুচ্ছেদ ভঙ্গ করেছেন—যেখানে আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলাকালে কোনো খেলোয়াড়ের দিকে বা তার কাছাকাছি অনুপযুক্ত বা বিপজ্জনক ভঙ্গিতে বল কিংবা ক্রিকেট সরঞ্জাম নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ।

জরিমানার পাশাপাশি শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে আর্শদীপকে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে। গত ২৪ মাসে এটি তার প্রথম অপরাধ। আইসিসি এলিট প্যানেলের ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের প্রস্তাবিত শাস্তি আর্শদীপ মেনে নেওয়ায় এ বিষয়ে আর কোনো আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি।

কোনো খেলোয়াড় ২৪ মাসের মধ্যে চার বা তার বেশি ডিমেরিট পয়েন্ট পেলে তা সাসপেনশন পয়েন্টে রূপ নেয় এবং তখন তাকে ম্যাচ নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হয়। দুটি সাসপেনশন পয়েন্টের অর্থ হলো একটি টেস্ট ম্যাচ অথবা দুটি ওয়ানডে কিংবা দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে নিষেধাজ্ঞা। ডিমেরিট পয়েন্টের তারিখ থেকে ২৪ মাস পর্যন্ত খেলোয়াড়ের শৃঙ্খলার রেকর্ড করা হয়।

