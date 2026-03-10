বিশ্বকাপ জেতার পর শাস্তির খবর শুনলেন ভারতীয় পেসার

নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। গত দুদিন ধরেই এই সংস্করণের তৃতীয় বিশ্বকাপ জয়ের আমেজ ভারতীয় শিবিরে। এরই মধ্যে শাস্তির খবর শুনলেন দলটির পেসার আর্শদীপ সিং। আচরণবিধি ভঙ্গ করায় আর্শদীপকে ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করেছে আইসিসি।
আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ভারতের করা ২৫৫ রানের জবাবে ১৫৯ রানে অলআউট হয় নিউজিল্যান্ড। ঘটনাটি ঘটে কিউইদের ইনিংসের ১১ তম ওভারে। নিজের ফলো-থ্রুতে বল থামানোর পর ছুড়ে মারেন আর্শদীপ; সেটা গিয়ে লাগে মিচেলের প্যাডে। বিষয়টি নিয়ে মাঠেই ভারতীয় পেসারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় এই ব্যাটারের। এই ঘটনায় আর্শদীপ যে শাস্তি পাবেন সেটা অনুমিতই ছিল। এবার এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।
ম্যাচের অন-ফিল্ড আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ এবং অ্যালেক্স হোয়ার্ফ, তৃতীয় আম্পায়ার আল্লাহুদ্দিন পালেকার এবং চতুর্থ আম্পায়ার আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক আর্শদীপের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। আইসিসি জানায়, এই পেসার আচরণবিধির ২.৯ অনুচ্ছেদ ভঙ্গ করেছেন—যেখানে আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলাকালে কোনো খেলোয়াড়ের দিকে বা তার কাছাকাছি অনুপযুক্ত বা বিপজ্জনক ভঙ্গিতে বল কিংবা ক্রিকেট সরঞ্জাম নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ।
জরিমানার পাশাপাশি শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে আর্শদীপকে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে। গত ২৪ মাসে এটি তার প্রথম অপরাধ। আইসিসি এলিট প্যানেলের ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের প্রস্তাবিত শাস্তি আর্শদীপ মেনে নেওয়ায় এ বিষয়ে আর কোনো আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি।
কোনো খেলোয়াড় ২৪ মাসের মধ্যে চার বা তার বেশি ডিমেরিট পয়েন্ট পেলে তা সাসপেনশন পয়েন্টে রূপ নেয় এবং তখন তাকে ম্যাচ নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হয়। দুটি সাসপেনশন পয়েন্টের অর্থ হলো একটি টেস্ট ম্যাচ অথবা দুটি ওয়ানডে কিংবা দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে নিষেধাজ্ঞা। ডিমেরিট পয়েন্টের তারিখ থেকে ২৪ মাস পর্যন্ত খেলোয়াড়ের শৃঙ্খলার রেকর্ড করা হয়।
বাংলাদেশের বিপক্ষে দল ঘোষণার পরই আলোচনায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ছয় নতুন ক্রিকেটার নিয়ে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে এসেছে পাকিস্তান। ওয়ানডে অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি জানিয়েছেন, প্রথম ওয়ানডেতেই তিন ক্রিকেটারের অভিষেক হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে দুই দিন আগেই। তবে যে বিশ্বকাপ নিয়ে এত আলোচনা, তা নিয়ে কথাবার্তা কি এত সহজে থেমে যাবে! এখনো অনেক দল দেশেই ফিরতে পারেনি। কেন টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পরও দলগুলো বাড়ি ফিরতে পারেনি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল২ ঘণ্টা আগে
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) খেলা ক্রিকেটার অমিত মিশ্রর বিরুদ্ধে যৌতুক দাবি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ এনে কানপুরের একটি আদালতে মামলা দায়ের করেছেন তাঁর স্ত্রী গরিমা তিওয়ারি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা গতকাল এই তথ্য জানিয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ শুরু হচ্ছে শেষ ষোলো। রাতে প্রথম লেগের অনেক ম্যাচ রয়েছে। বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় মাঠে গড়াবে নিউক্যাসল-বার্সেলোনা ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে