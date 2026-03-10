রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে মাঠে নামছে বার্সেলোনা, খেলা দেখবেন কোথায়

চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ শুরু হচ্ছে শেষ ষোলো। রাতে প্রথম লেগের অনেক ম্যাচ রয়েছে। বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় মাঠে গড়াবে নিউক্যাসল-বার্সেলোনা ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
গ্যালাতাসারাই-লিভারপুল
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
আতালান্তা-বায়ার্ন
রাত ২টা, সরাসরি
আতলেতিকো-টটেনহাম
রাত ২টা, সরাসরি
নিউক্যাসল-বার্সেলোনা
রাত ২টা
সরাসরি
সনি লিভ
উইকেট কেমন আচরণ করবে—মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ শুরুর আগেই এটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয় বেশি। ‘ধানখেতের উইকেট’ নামে পরিচিত মিরপুরকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে অনেক বার। দরজায় যখন কড়া নাড়ছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ, তখন মিরপুরের উইকেট নিয়ে শুরু হয়েছে অনেক কথাবার্তা।৩০ মিনিট আগে
‘দল নয়, নিজের জন্য খেলেন মেহেদী হাসান মিরাজ’ ভক্ত মহলে অভিযোগটা বহু পুরনো। এবার পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগে সংবাদ সম্মেলনেও একই কথা শুনতে হলো এই অলরাউন্ডারকে। যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন মিরাজ। অধিনায়কের দাবি– নিজের নয়, দলের জন্যই খেলেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
দেখতে দেখতে শেষও হয়ে গেল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পরশুর একপেশে ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে রেকর্ড তৃতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। সদ্য শেষ হওয়া ছোট সংস্করণের ক্রিকেটের বড় এই আয়োজনের আলোচিত কিছু ঘটনা তুলে ধরেছে এএফপি।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগকে (আইপিএল) সামনে রেখে ব্যাটিং কোচ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক তারকা ক্রিকেটার ম্যাথু হেইডেনকে নিয়োগ দিয়েছে গুজরাট টাইটান্স। আজ এক বিবৃতিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে