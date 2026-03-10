Ajker Patrika
রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে মাঠে নামছে বার্সেলোনা, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে মাঠে নামছে বার্সেলোনা, খেলা দেখবেন কোথায়
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ রাতে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে নিউক্যাসলের বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা। ছবি: সংগৃহীত

চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ শুরু হচ্ছে শেষ ষোলো। রাতে প্রথম লেগের অনেক ম্যাচ রয়েছে। বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় মাঠে গড়াবে নিউক্যাসল-বার্সেলোনা ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

গ্যালাতাসারাই-লিভারপুল

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

আতালান্তা-বায়ার্ন

রাত ২টা, সরাসরি

আতলেতিকো-টটেনহাম

রাত ২টা, সরাসরি

নিউক্যাসল-বার্সেলোনা

রাত ২টা

সরাসরি

সনি লিভ

