Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশের বিপক্ষে অভিষেক হচ্ছে পাকিস্তানের তিন ক্রিকেটারের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ মার্চ ২০২৬, ১৮: ৪০
বাংলাদেশের বিপক্ষে অভিষেক হচ্ছে পাকিস্তানের তিন ক্রিকেটারের
বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে তিন পাকিস্তানি ক্রিকেটারের অভিষেক হতে যাচ্ছে। ছবি: ক্রিকইনফো

বাংলাদেশের বিপক্ষে দল ঘোষণার পরই আলোচনায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ছয় নতুন ক্রিকেটার নিয়ে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে এসেছে পাকিস্তান। ওয়ানডে অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি জানিয়েছেন, প্রথম ওয়ানডেতেই তিন ক্রিকেটারের অভিষেক হচ্ছে।

সাহিবজাদা ফারহান, আবদুল সামাদ, মাজ সাদাকাত, মুহাম্মদ গাজী ঘোরি, সাদ মাসুদ, শামাইল হোসেন—বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে এই নতুন ছয় ক্রিকেটার নিয়েছে পাকিস্তান। যাঁদের মধ্যে ফারহান শুধুই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন। সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৩৮৩ রান করে এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক তিনি। শামাইল, সাদাকাতরাও ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেলেছেন।

মিরপুরে আগামীকাল ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগে আজ শাহিন আফ্রিদি সংবাদ সম্মেলনে অভিষিক্ত তিন পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নাম উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘তিন জনের অভিষেক হবে। সাহিবজাদা আমাদের সেরা পারফর্মার। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে সে ভালো করছে। পাকিস্তানের হয়ে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ভালো করেছে। মাজ সাদাকাতের সঙ্গে সে ওপেন করবে। শামাইল হোসেন তিন নম্বরে খেলবে। ফলে এই তিন জনের অভিষেক হচ্ছে। আশা করি তারা নিজেদের খেলাটা খেলবে ও স্কিল দেখাবে। পাকিস্তানের হয়ে খেলতে দেখতে বেশ রোমাঞ্চিত।’

বাবর আজম-সাইম আইয়ুব-ফখর জামানদের মতো ক্রিকেটাররা বাংলাদেশ সিরিজের দলে জায়গা পাননি। যাঁদের মধ্যে বাবরের বাদ পড়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বেশি। তিনি সবশেষ গত বছরের নভেম্বরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে সেঞ্চুরি করেছিলেন। বাবরের প্রসঙ্গ এলে শাহিন আফ্রিদি বলেন, ‘বাবর এই সিরিজে দলে নেই। আমরা আমাদের তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ দিয়ে দেখতে চাই। তারা আমাদের আগামী দিনের ক্রিকেটার। আমরা চাই বাংলাদেশের বিপক্ষে তাদের খেলার সুযোগ করে দিতে।’

সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান সুপার এইটেই বিদায় নিয়েছে। ২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে হতে যাওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপই পরবর্তী আইসিসি ইভেন্ট। ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখেই মূলত তরুণদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শাহিন আফ্রিদি। পাকিস্তানের ওয়ানডে অধিনায়ক বলেন, ‘সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা বুঝে যাবে, তাদের দায়িত্বটা কী। আমরা বিশ্বকাপের জন্য দল গড়ছি। এখানে তরুণদের সুযোগ করে দিয়েছি নিজেদের ঝালিয়ে নিতে। কেবল এক সিরিজ নয়। সামনেও।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেটবাংলাদেশ পাকিস্তান সিরিজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নেতানিয়াহু নিহত বা গুরুতর আহত হওয়ার দাবি ইরানি গণমাধ্যমের, ‘গুজব’ বলে উড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েল

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

ইরান যুদ্ধ থেকে ‘প্রস্থানের পথ’ খুঁজছে ইসরায়েল

হরমুজ প্রণালিতে যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছে ফ্রান্স

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে মানুষের ৪৭টি মাথার খুলি, বিপুল পরিমাণ হাড়সহ গ্রেপ্তার ৪

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

বিপুল মাথার খুলি ও হাড় জব্দ: দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ বাণিজ্য করতেন ডেন্টালের দুই শিক্ষার্থী

বিপুল মাথার খুলি ও হাড় জব্দ: দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ বাণিজ্য করতেন ডেন্টালের দুই শিক্ষার্থী

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সংকট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সংকট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন

ইরানের স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধের দুর্বলতা ও দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের শক্তিমত্তা

ইরানের স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধের দুর্বলতা ও দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের শক্তিমত্তা

ব্যাংক এশিয়ার তথ্য সুরক্ষা বিভাগে চাকরি, নেই বয়সসীমা

ব্যাংক এশিয়ার তথ্য সুরক্ষা বিভাগে চাকরি, নেই বয়সসীমা

সম্পর্কিত

বাংলাদেশের বিপক্ষে অভিষেক হচ্ছে পাকিস্তানের তিন ক্রিকেটারের

বাংলাদেশের বিপক্ষে অভিষেক হচ্ছে পাকিস্তানের তিন ক্রিকেটারের

বিশ্বকাপ জেতার পর শাস্তির খবর শুনলেন ভারতীয় পেসার

বিশ্বকাপ জেতার পর শাস্তির খবর শুনলেন ভারতীয় পেসার

ইংল্যান্ড ৩৬ ঘণ্টায় ভারত ছেড়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ কেন আটকে আছে

ইংল্যান্ড ৩৬ ঘণ্টায় ভারত ছেড়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ কেন আটকে আছে

স্ত্রীকে দিনের পর দিন না খাইয়ে রাখতেন ভারতের এই ক্রিকেটার

স্ত্রীকে দিনের পর দিন না খাইয়ে রাখতেন ভারতের এই ক্রিকেটার