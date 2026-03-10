বাংলাদেশের বিপক্ষে অভিষেক হচ্ছে পাকিস্তানের তিন ক্রিকেটারের

বাংলাদেশের বিপক্ষে দল ঘোষণার পরই আলোচনায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ছয় নতুন ক্রিকেটার নিয়ে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে এসেছে পাকিস্তান। ওয়ানডে অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি জানিয়েছেন, প্রথম ওয়ানডেতেই তিন ক্রিকেটারের অভিষেক হচ্ছে।
সাহিবজাদা ফারহান, আবদুল সামাদ, মাজ সাদাকাত, মুহাম্মদ গাজী ঘোরি, সাদ মাসুদ, শামাইল হোসেন—বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে এই নতুন ছয় ক্রিকেটার নিয়েছে পাকিস্তান। যাঁদের মধ্যে ফারহান শুধুই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন। সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৩৮৩ রান করে এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক তিনি। শামাইল, সাদাকাতরাও ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেলেছেন।
মিরপুরে আগামীকাল ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগে আজ শাহিন আফ্রিদি সংবাদ সম্মেলনে অভিষিক্ত তিন পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নাম উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘তিন জনের অভিষেক হবে। সাহিবজাদা আমাদের সেরা পারফর্মার। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে সে ভালো করছে। পাকিস্তানের হয়ে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ভালো করেছে। মাজ সাদাকাতের সঙ্গে সে ওপেন করবে। শামাইল হোসেন তিন নম্বরে খেলবে। ফলে এই তিন জনের অভিষেক হচ্ছে। আশা করি তারা নিজেদের খেলাটা খেলবে ও স্কিল দেখাবে। পাকিস্তানের হয়ে খেলতে দেখতে বেশ রোমাঞ্চিত।’
বাবর আজম-সাইম আইয়ুব-ফখর জামানদের মতো ক্রিকেটাররা বাংলাদেশ সিরিজের দলে জায়গা পাননি। যাঁদের মধ্যে বাবরের বাদ পড়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বেশি। তিনি সবশেষ গত বছরের নভেম্বরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে সেঞ্চুরি করেছিলেন। বাবরের প্রসঙ্গ এলে শাহিন আফ্রিদি বলেন, ‘বাবর এই সিরিজে দলে নেই। আমরা আমাদের তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ দিয়ে দেখতে চাই। তারা আমাদের আগামী দিনের ক্রিকেটার। আমরা চাই বাংলাদেশের বিপক্ষে তাদের খেলার সুযোগ করে দিতে।’
সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান সুপার এইটেই বিদায় নিয়েছে। ২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে হতে যাওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপই পরবর্তী আইসিসি ইভেন্ট। ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখেই মূলত তরুণদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শাহিন আফ্রিদি। পাকিস্তানের ওয়ানডে অধিনায়ক বলেন, ‘সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা বুঝে যাবে, তাদের দায়িত্বটা কী। আমরা বিশ্বকাপের জন্য দল গড়ছি। এখানে তরুণদের সুযোগ করে দিয়েছি নিজেদের ঝালিয়ে নিতে। কেবল এক সিরিজ নয়। সামনেও।’
নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। গত দুদিন ধরেই এই সংস্করণের তৃতীয় বিশ্বকাপ জয়ের আমেজ ভারতীয় শিবিরে। এরই মধ্যে শাস্তির খবর শুনলেন দলটির পেসার আর্শদীপ সিং। আচরণবিধি ভঙ্গ করায় আর্শদীপকে ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করেছে আইসিসি।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে দুই দিন আগেই। তবে যে বিশ্বকাপ নিয়ে এত আলোচনা, তা নিয়ে কথাবার্তা কি এত সহজে থেমে যাবে! এখনো অনেক দল দেশেই ফিরতে পারেনি। কেন টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পরও দলগুলো বাড়ি ফিরতে পারেনি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল২ ঘণ্টা আগে
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) খেলা ক্রিকেটার অমিত মিশ্রর বিরুদ্ধে যৌতুক দাবি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ এনে কানপুরের একটি আদালতে মামলা দায়ের করেছেন তাঁর স্ত্রী গরিমা তিওয়ারি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা গতকাল এই তথ্য জানিয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ শুরু হচ্ছে শেষ ষোলো। রাতে প্রথম লেগের অনেক ম্যাচ রয়েছে। বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় মাঠে গড়াবে নিউক্যাসল-বার্সেলোনা ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে