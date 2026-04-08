তামিমকে অভিনন্দন জানালেন ভারতীয় বোর্ডের কর্মকর্তা

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে গতকাল অ্যাডহক কমিটি গঠন করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। ১১ সদস্যের এই কমিটির সভাপতি করা হয়েছে তামিম ইকবালকে। বিসিবির সভাপতির পদে বসা সাবেক এই ক্রিকেটারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সহ-সভাপতি রাজিব শুক্লা।
রাজিবের বিশ্বাস, তামিমের নেতৃত্বে আরও এগিয়ে যাবে বাংলাদেশের ক্রিকেট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া বার্তায় বিসিসিআইয়ের এই প্রভাবশালী কর্মকর্তা লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হওয়ায় তামিম ইকবালকে অভিনন্দন। একজন সাবেক ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর নেতৃত্ব দেশের ক্রিকেটকে দেশ-বিদেশে আরও সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় করে তুলবে।’
তামিমের নেতৃত্বাধীন অ্যাডহক কমিটির মেয়াদ তিন মাস। দায়িত্ব পেয়েই নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছেন তামিম। সেই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন বাংলাদেশ দলের সাবেক এই অধিনায়ক। সরাসরি না বললেও নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন তামিম।
তামিম বলেন, ‘অবশ্যই আমরা নির্বাচন করব। এখানে ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আমার ইচ্ছা থাকতে পারে। আমি করতে পারি। তিনি করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছা নাও থাকতে পারে। স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে শুধু আমরা না, যাঁরা যাঁরা আগ্রহী, সবাইকে অনুরোধ করব যেন সবাই অংশ নেন। আমরা যেন একটা সুন্দর নির্বাচন করে দিয়ে যেতে পারি, সেই পরিবেশ তৈরি করে দেব। যেখানে সবাই এসে নির্বাচন করতে পারবে।’
এনএসসি অ্যাডহক কমিটি গঠনের পর গতকাল বিসিবি ছাড়েন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। নতুন কমিটিকে অবৈধ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। একই সঙ্গে আইসিসির হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন দেশের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান। বুলবুলের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বিসিবির মতো একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া তদন্ত করার কোনো আইনি এখতিয়ার এনএসসির নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্প্রদায়কে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সরকার আমাদের ক্রিকেটীয় স্বায়ত্তশাসনের গলায় ছুরি ধরেছে। এনএসসি অধ্যাদেশ অনুযায়ী নির্বাচিত পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। এই পদক্ষেপ বাংলাদেশ ক্রিকেটের স্বায়ত্তশাসনের টুঁটি চেপে ধরার শামিল।’
বৈভব সূর্যবংশীর কাছে প্রথম গিয়ার, দ্বিতীয় গিয়ার বলে আসলেই কিছু নেই। তিনি যেভাবে তাণ্ডব চালান, তা পঞ্চম-ষষ্ঠ গিয়ারে বাইক চালানোর মতোই। ভারতের বয়সভিত্তিক দল, আইপিএল, লিস্ট ‘এ’, টি-টোয়েন্টি—দল, সংস্করণ যা-ই হোক না কেন, তাঁর ব্যাটে ওঠে ঝড়। সূর্যবংশীর তাণ্ডব থেকে রেহাই পান না জসপ্রীত বুমরার মতো তারকা বোল২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ কেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেয়নি—গত জানুয়ারি থেকে দেশের ক্রিকেটে এটা অন্যতম আলোচিত ইস্যু। এই ইস্যুতে তুমুল সমালোচিত সাবেক যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল একেকবার একেকরকম কথা বলেছেন। বিবিসি বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, ভারতকে বার্তা দিতেই বিশ্বকাপে খেলেনি বাংলাদেশ।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের ক্রিকেটে খেলার চেয়ে ধুলাই ওড়ে বেশি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) ক্ষমতার পালাবদল এখন খুবই পরিচিত দৃশ্য। গত দুই বছরে চার সভাপতি দেখেছে ক্রিকেট বোর্ড। নাজমুল হাসান পাপন, ফারুক আহমেদ, আমিনুল ইসলাম বুলবুলের পর গতকাল বিসিবি প্রধানের চেয়ারে বসেছেন তামিম ইকবাল। বাংলাদেশের সাবেক ক্রিকেটার আফ৪ ঘণ্টা আগে
আঁতোয়ান গ্রিজমানের বার্সেলোনা অধ্যায়টা মোটেও সুখকর হয়নি। কাতালান দলটিতে নিজেকে মেলে ধরতে বা দলের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। সেই না পারা থেকেই প্রথমে ধারে, পরে আবার স্থায়ীভাবে গ্রিজমান ফিরে আসেন আগের ঠিকানা আতলেতিকোয়। মাদ্রিদের এই দলে চলতি মৌসুমই শেষ ফরাসি এই ফরোয়ার্ডের। তবে ক্যাম্প ন্যুতে আজ ফিরছে৪ ঘণ্টা আগে