এবারও হাত মেলাননি বাংলাদেশ-ভারতের অধিনায়কেরা

খুব বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। জিম্বাবুয়ের বুলাওয়েতে এ বছরের জানুয়ারিতে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ-ভারতের অধিনায়কেরা টসের সময় হাত মেলাননি। পাঁচ মাস পর এবার ম্যানচেস্টারে দেখা গেল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ভারতীয় অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌরের সঙ্গে হাত মেলাননি বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি।
ম্যানচেস্টারে এবার নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ টসের সময় কয়েন ওপরে তোলেন হারমানপ্রীত। টস জেতেন জ্যোতি। তবে রীতি অনুযায়ী করমর্দন করার থাকলেও জ্যোতি এড়িয়ে গেছেন। টস জেতার পর ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। ভারতের বিপক্ষেও একই একাদশ নিয়ে খেলছে জ্যোতির দল।
টিকে থাকার লড়াইয়ে বাংলাদেশের এখন হাতে থাকা দুটি ম্যাচই জিততে হবে। হারলে পড়তে হবে সমীকরণের মারপ্যাঁচের মধ্যে। আজ ম্যানচেস্টারে ভারতের বিপক্ষে সেমিতে ওঠার লড়াইয়ে নেমে ফের ব্যাটিং ব্যর্থতা দেখিয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির বাংলাদেশ। ভারতকে দিয়েছে ১৩৭ রানের লক্ষ্য।
টস জিতে আগে ব্যাটিং করতে নেমে ৮ রানেই ভেঙে যায় বাংলাদেশের উদ্বোধনী জুটি। দ্বিতীয় ওভারের শেষ বলে দিলারা আক্তারকে (৪) ফেরান রেনুকা সিং। দ্বিতীয় উইকেটে ৪২ বলে ৫১ রানের জুটি গড়েন জুয়াইরিয়া ফেরদৌস ও সোবহানা মোস্তারি। বাংলাদেশের ইনিংসে এটাই সর্বোচ্চ রানের জুটি। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা বাংলাদেশ আটকে যায় ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৬ রানে। যার মধ্যে ১৪ রানেই পড়েছে দলের পঞ্চম থেকে অষ্টম উইকেট।
বাংলাদেশের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেন জুয়াইরিয়া। ৩১ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৫ রান। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩২ রান করেন অধিনায়ক জ্যোতি। ভারতের বাঁহাতি স্পিনার রাধা যাদব ৪ ওভারে ২৮ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
৩ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ গ্রুপ ওয়ানের পয়েন্ট তালিকার চারে অবস্থান করছে। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকারও পয়েন্ট ৪। তবে নেট রানরেটের কারণে তাদের অবস্থান ভিন্ন। দুই, তিন ও চারে থাকা ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশের নেট রানরেট +২.৫১১, -০.৫৪৬ ও -০.৬৪১। ৮ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে অস্ট্রেলিয়া।
কোনো পয়েন্ট না পাওয়ায় গ্রুপ ওয়ানের পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডস পাঁচ ও ছয়ে অবস্থান করছে। দুই দলই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে। তারা প্রত্যেকেই তিনটি করে ম্যাচ খেলেছে। প্রত্যেক গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সেমিফাইনালে।
এর আগে জানুয়ারিতে বুলাওয়েতে যুব বিশ্বকাপে ভারতীয় অধিনায়ক আয়ুশ মাত্রের সঙ্গে বাংলাদেশ অধিনায়ক জাওয়াদ আবরার হাত মেলাননি। সেই ম্যাচ হেরে গিয়েছিল বাংলাদেশ।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ওয়ানডে সিরিজ জয়ের এক মাসও পূর্ণ হয়নি। এক মাস পর আরেক ওয়ানডে সিরিজ খেলতে জিম্বাবুয়ে যাচ্ছে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। সদ্য সমাপ্ত সিরিজ থেকে এক পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।২ ঘণ্টা আগে
একটু এদিক-সেদিক হলেই সুইডেন ফুটবল দলের জন্য তা হতে পারত বিপদের কারণ। বিশ্বকাপের জন্য যে স্টেডিয়ামে দলটি অনুশীলন করছে, সেই স্টেডিয়াম আংশিক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে ফুটবলার ও কোচরা ঘটনাস্থলে না থাকায় বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন।২ ঘণ্টা আগে
ব্রাজিলের কাছে পাত্তাই পায়নি স্কটল্যান্ড। যে ম্যাচটি ছিল স্কটল্যান্ডের জন্য টুর্নামেন্টে টিকে থাকার লড়াই, সেই ম্যাচে বিন্দুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি তারা। বাজেভাবে হারের পর ক্ষুব্ধ দলটির কোচ স্টিভ ক্লার্ক।৩ ঘণ্টা আগে
নেপাল ফুটবল সংস্থাকে (এএনএফএ) তাৎক্ষণিকভাবে নিষিদ্ধ করেছে ফিফা। তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের কারণেই আজ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা। তাতে করে এ বছরের নভেম্বরে হতে যাওয়া সাফে তাদের অংশগ্রহণ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে।৪ ঘণ্টা আগে