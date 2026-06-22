Ajker Patrika
ক্রিকেট

দেড় যুগ পর ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২২ জুন ২০২৬, ১৭: ৫৪
দেড় যুগ পর ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ
৪ মাসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ টেস্ট খেলবে শান্তরা। ছবি: ক্রিকইনফো

দীর্ঘ ১৭ বছর পর আবারও ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ। আগামী বছরের মে মাসের শেষ দিকে ইংলিশ মুলুকে স্বাগতিকদের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট খেলবে নাজমুল হোসেন শান্তর দল—প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরবর্তী অ্যাশেজ সিরিজ শুরুর আগে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশের বিপক্ষে এই টেস্ট আয়োজনের পরিকল্পনা করছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। এই ম্যাচটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ নয়; দ্বিপাক্ষীয় সিরিজের অংশ হিসেবে বাংলাদেশকে আতিথেয়তা দেবে ইংল্যান্ড। এর আগে সবশেষ ২০১০ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট খেলেছিল বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টকে সামনে রেখে সম্ভাব্য ভেন্যু হিসেবে লর্ডস ও ওভালকে বিবেচনায় রেখেছে ইসিবি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে ম্যাচটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের ভেন্যু ঠিক হওয়ার ওপর। সম্প্রতি লর্ডসের উইকেট নিয়ে সমালোচনা হওয়ায় ফাইনালটি ওভালে সরিয়ে নেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল লর্ডসে না হলে বাংলাদেশের বিপক্ষে এই ঐতিহাসিক মাঠেই টেস্ট খেলবে ইংল্যান্ড।

আইসিসির ফিউচার ট্যুর প্ল্যান (এফটিপি) অনুযায়ী, দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ সফর করার কথা রয়েছে ইংল্যান্ডের। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ ম্যাচ দুটি হওয়ার কথা মিরপুর ও চট্টগ্রামে। সবকিছু ঠিক থাকলে চার মাসের ব্যবধানে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিনটি টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ।

ইংল্যান্ডের মাটিতে সবশেষ টেস্ট সিরিজে দারুণ পারফর্ম করেছিলেন সাকিব আল হাসান ও তামিম ইকবাল। সেই সিরিজে দুটি সেঞ্চুরি করেন তামিম। অন্যদিকে পাঁচ উইকেটের দুর্দান্ত স্পেল করেছিলেন সাকিব। ওই সফরের দলে থাকা মুশফিকুর রহিমই কেবল এখন টেস্ট দলে খেলা একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে টিকে আছেন।

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