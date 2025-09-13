নাগিন ডার্বিতে জিততে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন যেভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক
কয়েক বছর আগেই নাগিন ডার্বি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার লড়াই। দুই দলের লড়াই এখন ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। বাইশ গজে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার লড়াই মানেই যেন এখন টানটান উত্তেজনা। ঠিক তেমনই এক রোমাঞ্চকর লড়াই অপেক্ষা করছে ভক্তদের জন্য। এশিয়া কাপে আজ রাতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠ নামবে লিটন কুমার দাসের দল। এছাড়া টিভিতে আছে আরও বেশকিছু খেলা। একনজরে সব খেলার সূচি দেখে নিন।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
আর্সেনাল-নটিংহাম
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট সরাসরি
এভারটন-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ৮টা, সরাসরি
ওয়েস্ট হাম-টটেনহাম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
ব্রেন্টফোর্ড-চেলসি
রাত ১টা, সরাসরি স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা মেইঞ্জ-লাইপজিগ
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি . , সরাসরি
বায়ার্ন-হামবার্গার এসভি
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ২
বিসিবির নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড পরিচালকদের মধ্যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদ বাড়ছে। আজ দুপুর দুইটা থেকে বিসিবির বোর্ডরুমে জরুরি সভা ডেকেছেন সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।৩ মিনিট আগে
আবুধাবির হোটেল পার্ক রোটানায় উঠেছে ‘বি’ গ্রুপের প্রতিটি দল। গতকাল দুপুরে টিম হোটেলের লবিতে দেখা গেল শ্রীলঙ্কার প্রধান কোচ সনাৎ জয়াসুরিয়া সোফায় গা এলিয়ে আড্ডা মারছেন কোচিং স্টাফদের সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরে হোটেল লবিতে এলেন কুশল মেন্ডিসও। কুশলের কুশলাদি জিজ্ঞেস করেই মোক্ষম প্রশ্ন, কাল তো আপনার ‘প্রিয়’১ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার মাঠের লড়াইয়ের আগে কথার লড়াই চলছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের ভক্তরা কেউ কাউকে এক বিন্দু ছাড় দিচ্ছেন না। সে লড়াইয়ে সামিল হয়েছে পাঞ্জাব কিংস ও করাচি কিংস।১ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে টি–টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করেছিল ইংল্যান্ড। সিরিজে টিকে থাকার জন্য তাই দ্বিতীয় ম্যাচে জিততেই হতো তাদের। এমন সমীকরণে ১৪৬ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতেছে ইংল্যান্ড। এই জয়ের পথে বেশকিছু রেকর্ড গড়েছে তারা।২ ঘণ্টা আগে