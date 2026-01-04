জেতালেন মোস্তাফিজ, ম্যাচসেরা মাহমুদউল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শেষ ওভারে জয়ের জন্য ১০ রান দরকার ছিল ঢাকা ক্যাপিটালসের। জয়ের জন্য মোস্তাফিজুর রহমান ছাড়া আর কেইবা বড় ভরসা হতে পারত রংপুর রাইডার্সের। বাঁহাতি এই পেসারের আইপিএলে বাদ পড়া নিয়ে বর্তমানে উত্তাল দেশের ক্রিকেট। মাঠের বাইরের ঘটনা অবশ্য মাঠের ভেতর প্রভাব পড়তে দেননি। একইসঙ্গে নিরাশ করেননি রংপুরকে। শেষ ওভারে মাত্র চার রান দিয়ে ৫ রানের জয় এনে দেন তিনি।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালসকে হারিয়েছে রংপুর রাইডার্স। আগে ব্যাট করে ১৫৫ রান তোলে তারা।
রংপুরের দেড় শ পেরোনো ইনিংসে বড় অবদান মাহমুদউল্লাহর। ৭টি চারে ৪১ বলে ৫১ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২১ বলে হার না মানা ৩৮ রান করেন রংপুরের পাকিস্তানি অলরাউন্ডার খুশদিল শাহ।
লক্ষ্যতাড়ায় দুর্দান্ত শুরু হয়েছিল ঢাকা ক্যাপিটালসের। ওপেনিংয়ে রহমতউল্লাহ গুরবাজ ও আবদুল্লাহ আল মামুন ৫৪ রানের জুটি এনে দিয়েছিলেন। ২২ বলে ৩১ রান করে এই জুটি ছিন্ন হওয়ার পর ফিরে যান মামুনও (২০)। এরপর ব্যাটিংয়ে দলের হাল ধরেন মোহাম্মদ মিঠুন। চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে এসে তিনি ৬টি চার ও ১টি ছয়ে ৩৮ বলে হার না মানা ৫৬ রান তুললেও শেষ রক্ষা হয়নি। তীরের খুব কাছাকাছি এসে তরী ডুবে ঢাকা ক্যাপটালসের। ৫ রানে হারে তারা। ৪ ওভারে ২৩ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন মোস্তাফিজ।
এই জয়ে ৬ পয়েন্ট রংপুরেরও, তবে রানরেটে পিছিয়ে থাকায় দুইয়ে আছে তারা।
শেষ ওভারে জয়ের জন্য ১০ রান দরকার ছিল ঢাকা ক্যাপিটালসের। জয়ের জন্য মোস্তাফিজুর রহমান ছাড়া আর কেইবা বড় ভরসা হতে পারত রংপুর রাইডার্সের। বাঁহাতি এই পেসারের আইপিএলে বাদ পড়া নিয়ে বর্তমানে উত্তাল দেশের ক্রিকেট। মাঠের বাইরের ঘটনা অবশ্য মাঠের ভেতর প্রভাব পড়তে দেননি। একইসঙ্গে নিরাশ করেননি রংপুরকে। শেষ ওভারে মাত্র চার রান দিয়ে ৫ রানের জয় এনে দেন তিনি।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালসকে হারিয়েছে রংপুর রাইডার্স। আগে ব্যাট করে ১৫৫ রান তোলে তারা।
রংপুরের দেড় শ পেরোনো ইনিংসে বড় অবদান মাহমুদউল্লাহর। ৭টি চারে ৪১ বলে ৫১ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২১ বলে হার না মানা ৩৮ রান করেন রংপুরের পাকিস্তানি অলরাউন্ডার খুশদিল শাহ।
লক্ষ্যতাড়ায় দুর্দান্ত শুরু হয়েছিল ঢাকা ক্যাপিটালসের। ওপেনিংয়ে রহমতউল্লাহ গুরবাজ ও আবদুল্লাহ আল মামুন ৫৪ রানের জুটি এনে দিয়েছিলেন। ২২ বলে ৩১ রান করে এই জুটি ছিন্ন হওয়ার পর ফিরে যান মামুনও (২০)। এরপর ব্যাটিংয়ে দলের হাল ধরেন মোহাম্মদ মিঠুন। চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে এসে তিনি ৬টি চার ও ১টি ছয়ে ৩৮ বলে হার না মানা ৫৬ রান তুললেও শেষ রক্ষা হয়নি। তীরের খুব কাছাকাছি এসে তরী ডুবে ঢাকা ক্যাপটালসের। ৫ রানে হারে তারা। ৪ ওভারে ২৩ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন মোস্তাফিজ।
এই জয়ে ৬ পয়েন্ট রংপুরেরও, তবে রানরেটে পিছিয়ে থাকায় দুইয়ে আছে তারা।
ঘটনার সূত্রপাত ম্যাচের ২১ মিনিটে। মনিকা চাকমাকে পেছন থেকে ফেলে দেন সাবিত্রি ত্রিপুরা। রেফারি অবশ্য ফাউলের বাঁশি বাজাননি। তবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মনিকা।৩৯ মিনিট আগে
মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাংলাদেশ ক্রিকেটের সমর্থকেরা। সেই আলোচনা গড়িয়েছে সরকারের টেবিলেও। বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের উদ্যোগ নিতে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টাকে অনুরোধ করেছেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল।৪ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ ভারত থেকে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে আইসিসি। যদিও এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি তারা। আজ রোববার ছুটির দিন হওয়ায় কোনো সভায় বসেনি। তবে ক্রিকেটভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজ জানিয়েছে, বাংলাদেশের ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আইসিসির মনোভাব ইতি৫ ঘণ্টা আগে
নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা থাকার কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে না বাংলাদেশ দল। আজ দুপুরে জরুরি সভার পর এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। একই সঙ্গে ভেন্যু পরিবর্তনের জন্য আইসিসির কাছে চিঠিও পাঠিয়েছে তারা। এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত আইসিসির জবাব ও সহমর্মিতা প্রত্যাশা করা হচ্ছে।৬ ঘণ্টা আগে