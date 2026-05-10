সেঞ্চুরি করা আজানকে ফিরিয়ে পাকিস্তানের প্রতিরোধ ভাঙলেন তাসকিন

অভিষেক টেস্টটা স্মরণীয় করে রাখলেন আজান আওয়াইস। ঢাকা টেস্টের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন এই তরুণ ওপেনার। দ্বিতীয় উইকেটে ফজলকে নিয়ে বড় জুটি গড়ে বাংলাদেশকে দারুণ জবাব দিচ্ছিলেন। তাঁকে ফিরিয়ে পাকিস্তানের প্রতিরোধ ভাঙেন তাসকিন আহমেদ।
প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশকে ৪১৩ রানে অলআউট করে উড়ন্ত সূচনা পেয়েছিল পাকিস্তান। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ১ উইকেট হারিয়ে ১৭৯ রান করেছিল সফরকারী দল। ৮৫ রানে অপরাজিত ছিলেন আজান। তৃতীয় দিনের পঞ্চম ওভারেই সেঞ্চুরি তুলে নেন এই ব্যাটার। এ জন্য খেলেছেন ১৫৩ বল। তিন অঙ্কের উষ্ণ ছোঁয়ায় পৌঁছানোর পর অবশ্য খুব বেশিক্ষণ ক্রিজে টিকে থাকতে পারেননি আজান।
৫৫তম ওভারের চতুর্থ বলটা অফ স্টাম্পের বাইরে করেছিলেন তাসকিন। সেটা আজানের ব্যাটে লেগে চলে যায় স্লিপে দাঁড়ানো নাজমুল হোসেন শান্তর কাছে। তালুবন্দী করতে ভুল করেননি বাংলাদেশ অধিনায়ক। বিদায় নেওয়ার আগে ১৪ বাউন্ডারিতে ১০৩ রান করেন আজান। তাঁকে ফিরিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে পাকিস্তানের ১০৪ রানে জুটি ভাঙেন তাসকিন; সেই সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটের দেখা পায় বাংলাদেশ। এর আগে গতকাল ৪৫ রান করা ইমাম উল হককে ফিরিয়ে প্রথম উইকেট এনে দেন মেহেদী হাসান মিরাজ। উদ্বোধনী জুটিতে ইমামকে নিয়ে ১০৬ রান করেছিলেন আজান।
আজানের বিদায়ের কিছুক্ষণ পরই ফিফটি তুলে নেন ফজল। তাঁকে সঙ্গ দিতে পারেননি শান মাসুদ। ইনিংসের শুরুতেই মিরাজকে ছক্কায় উড়িয়ে ভালো কিছুর ইঙ্গিত দিলেও বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেননি পাকিস্তান দলপতি। তাসকিন আহমেদের দ্বিতীয় শিকারে পরিণত হয়ে সাজঘরে ফেরেন; ব্যক্তিগত ৯ রানে সাদমান ইসলামের হাতে ধরা পড়েন তিনি। ২২৬ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় পাকিস্তান। এই রিপোর্ট লেখার সময় বাংলাদেশের চেয়ে আরও ১৮৭ রান পিছিয়ে আছে অতিথিরা।
