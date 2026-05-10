Ajker Patrika
ফুটবল

মেসি বলেই হয়তো এভাবে রেকর্ড ভাঙা সম্ভব

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১০ মে ২০২৬, ১২: ০২
মেসি বলেই হয়তো এভাবে রেকর্ড ভাঙা সম্ভব
সতীর্থ দি পলের সঙ্গে মেসির গোল উদযাপন। ছবি: সংগৃহীত

বনার্ঢ্য ক্যারিয়ারে লিওনেল মেসির রেকর্ডের খাতাটা বেশ ভারী। ক্লাব এবং জাতীয় দলের হয়ে একের পর এক রেকর্ড গড়ে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। এবার বিশ্বকাপের ঠিক আগে আরও একটি রেকর্ড নিজের করে নিলেন মেসি।

মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) নিজেদের সবশেষ ম্যাচে টরন্টোকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি। দলের জয়ের দিনে নিজে এক গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে আরও দুটি গোল করিয়েছেন মেসি। তাতেই এমএলএসের ইতিহাসে দ্রুততম একশ গোল অবদান রাখা খেলোয়াড় বনে গেলেন এলএমটেন।

পিএসজি ছেড়ে ২০২৩ সালে মায়ামিতে নাম লেখান মেসি। টরন্টোর বিপক্ষে ম্যাচটি এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমে তাঁর ৬৪তম। একশ গোলে অবদান রাখার পথে মেসি নিজে করেছেন ৫৯ গোল। এ ছাড়া সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছে আরও ৪১টি। এত দিন রেকর্ডটা ছিল ইতালির সাবেক ফরোয়ার্ড সেবাস্তিয়ান জিওভিঙ্কোর দখলে। একশ গোল অবদান রাখার পথে ৯৫ ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। এই রেকর্ড ভাঙতে ৩১ ম্যাচ কম খেললেন মেসি। হয়তো নামটা মেসি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

প্রতিপক্ষের মাঠে ৫৬ মিনিটে সতীর্থ এবং বন্ধু লুইস সুয়ারেজের গোলে অ্যাসিস্ট করেন মেসি। এরপর ৭৩ মিনিটে বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলারের সহায়তায় জালে বল জড়ান সার্জিও রেগুইলন। দুই মিনিট পর রদ্রিগো দি পলের অ্যাসিস্টে মেসি নিজেই গোলের খাতায় নাম লেখান। সেই সঙ্গে এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমে ১০০ গোলে অবদান পূর্ণ হয় তাঁর।

রেকর্ডগড়া ম্যাচের পর মেসি বলেন, ‘ম্যাচটা আমাদের জন্য খুব কঠিন ছিল। বিশেষ করে প্রথমার্ধে আমাদের কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত আমরা জয় পেয়েছি, এটা গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা ফল পাচ্ছিলাম এবং সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। আজকের এই জয়টা পেয়ে আমি দারুণ খুশি।’

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

‘এভাবে হাসলে হবে না, একেবারে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব’

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

১১ বছর আগে তৃণমূলের মঞ্চে উপেক্ষিত শুভেন্দুই আজ পশ্চিমবঙ্গের ‘মঞ্চনেতা’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

‘এভাবে হাসলে হবে না, একেবারে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব’

‘এভাবে হাসলে হবে না, একেবারে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব’

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

বদলে গেল এক্স হ্যান্ডলের বায়ো, তবে কি পরাজয় মেনে নিলেন মমতা

সম্পর্কিত

বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল বাংলাদেশ

বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল বাংলাদেশ

পাকিস্তানকে চাপে রেখে লাঞ্চে গেল বাংলাদেশ

পাকিস্তানকে চাপে রেখে লাঞ্চে গেল বাংলাদেশ

মেসি বলেই হয়তো এভাবে রেকর্ড ভাঙা সম্ভব

মেসি বলেই হয়তো এভাবে রেকর্ড ভাঙা সম্ভব

২০ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পাকিস্তান

২০ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পাকিস্তান