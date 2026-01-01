Ajker Patrika
ক্রিকেট

সুপার ওভার রোমাঞ্চে জিতল রাজশাহী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সুপার ওভারে মাত্র ৭ রান দেন রাজশাহীর রিপন মণ্ডল। ছবি: বিসিবি
সুপার ওভারে মাত্র ৭ রান দেন রাজশাহীর রিপন মণ্ডল। ছবি: বিসিবি

একটা সময় মনে হয়েছিল রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে সহজেই জিতবে রংপুর রাইডার্স। বিশেষ করে যখন উইকেটে ওপেনার ডেভিড মালানের সঙ্গে ব্যাট করেছিলেন তাওহীদ হৃদয়। কিন্তু দুজনের সেঞ্চুরি জুটির পরও জমে উঠল ম্যাচ। নিষ্পত্তির জন্য খেলা গড়াল সুপার ওভারে। এই সুপার ওভারে জিতেছে রাজশাহী।

সুপার ওভারে বোলার রিপন মণ্ডলের বিপক্ষে ব্যাট করতে আসেন কাইল মায়ার্স ও তাওহীদ। মায়ার্স আউট হয়ে গেলে আসেন খুশদিল শাহ। এই তিন ব্যাটার মিলে করেন ৬ রান। যা তানজিদ হাসান তামিম ৩ বলে দুই চার মেরে টপকে যান।

এর আগে রাজশাহীর দেওয়া ১৬০ রানের লক্ষ্য তাড়ায় এসে ডেভিড মালান ও তাওহীদ হৃদয় ফিফটি করেন। দ্বিতীয় উইকেটে এই দুই ব্যাটার ৭২ বলে ১০০ রান যোগ করলে রংপুরের জন্য সহজই হয়ে উঠেছিল ম্যাচ। ৩৯ বলে ৫৩ রান করে হৃদয় আউট হয়ে গেলেও ৬৩ রানে অপরাজিত থাকেন মালান। ৭টি চারে সাজানো হৃদয়ের ইনিংস। আর মালানের ইনিংসটিতে আছে ৬টি চার ও ২টি ছক্কা।

কিন্তু এই জুটি ছিন্ন হওয়ার পর ‘মিনি’ মড়ক লাগে রংপুর ইনিংসে। ১৫৩ থেকে ১৬৯—এই ৬ রানের মধ্যে ৩ উইকেট তুলে নেয় রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। তাতেই ম্যাচে ফেরে উত্তেজনা; খেলা গড়ায় সুপার ওভারে।

প্রথমে ব্যাট করে টসে হেরে পাকিস্তানি ব্যাটার সাহিবজাদা ফারহানের ৬৫ রানের সুবাদে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৫৯ রান তোলে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে সাহিবজাদা ও অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ৬৩ বলে ৯৩ রানের জুটি গড়েন। এই বিপিএলের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান শান্ত ৩০ বলে ৪০ রান করে রানআউট হয়ে গেলে ভাঙে এই জুটি। শান্তর বিদায়ের পর আউট হয়ে যান ফারহানও। ৪৬ বলে ৬৫ রান করেন তিনি। ৮টি চার ও ২টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংস। তাঁরা দুজন আউট হয়ে যাওয়ার পর আর কেউ তেমন কিছু করতে না পারলে রাজশাহী ১৫৯ রানের বেশি তুলতে পারেনি। বল হাতে সবচেয়ে সফল ফাহিম আশরাফ; ৪৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

সম্পর্কিত

সুপার ওভার রোমাঞ্চে জিতল রাজশাহী

সুপার ওভার রোমাঞ্চে জিতল রাজশাহী

লিগের সম্প্রচার বন্ধ, কী বলছে বাফুফে

লিগের সম্প্রচার বন্ধ, কী বলছে বাফুফে

ফুটসালে আছি বলে ফুটবল খেলব না, বিষয়টা এমন নয়: সাবিনা

ফুটসালে আছি বলে ফুটবল খেলব না, বিষয়টা এমন নয়: সাবিনা

শামীমের ঝোড়ো ব্যাটিংয়েও জিততে পারল না ঢাকা

শামীমের ঝোড়ো ব্যাটিংয়েও জিততে পারল না ঢাকা