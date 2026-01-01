Ajker Patrika
ফুটবল

লিগের মাঝপথে মোহামেডান ছাড়ার ঘোষণা মুজাফফরভের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মোহামেডান ছাড়ছেন মুজাফফরভ। ছবি: বাফুফে
বাংলাদেশ ফুটবল লিগের প্রথম পর্বের শেষ রাউন্ড হবে কাল ও পরশু। কাল মুন্সিগঞ্জের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ব্রাদার্স ইউনিয়নের মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তবে এর আগেই ধাক্কা খেল সাদা-কালোরা। লিগের মাঝপথেই ক্লাব ছেড়ে চলে যাচ্ছেন দলের অন্যতম বড় অস্ত্র মুজাফফর মুজাফফরভ।

এক ফেসবুক পোস্টে উজবেকিস্তানের এই মিডফিল্ডার লেখেন, ‘মোহামেডানে সাড়ে ৪ বছর ধরে আছি। একসঙ্গে আমরা অনেক কিছু জিতেছি। এই ক্লাবে থাকতে পেরে আমি গর্বিত। অনেক রেকর্ড ও ইতিহাস লিখেছি আমরা। সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ। পারিবারিক কারণে ক্লাব ছেড়ে যাচ্ছি। মোহামেডানকে আমি কখনোই ভুলব না।’

গত বছর মোহামেডানকে চ্যাম্পিয়ন করার পেছনে দারুণ ভূমিকা রাখেন মুজাফফরভ। চলতি মৌসুম শুরু হওয়ার আগে দীর্ঘদিনের অধিনায়ক সুলেমান দিয়াবাতে ক্লাব ছাড়লেও তিনি রয়ে যান সাদা-কালো তাঁবুতে। যদিও খুব একটা স্বস্তিতে ছিলেন না। পারিশ্রমিক পাননি ঠিকমতো। তবু সমর্থকদের দিকে তাকিয়ে খেলেছেন নিয়মিত। নিজের সর্বশেষ ম্যাচে রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটির বিপক্ষে স্যামুয়েল বোয়াটেংয়ের গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন এই মিডফিল্ডার।

শিরোপা ধরে রাখার মৌসুমে মোহামেডান যেন নিজেদের হারিয়ে খুঁজছে। ৮ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ছয়ে আছে তারা। লিগে জয় পেয়েছে মাত্র দুটি। সর্বশেষ তিন ম্যাচে জয়ের মুখ দেখেনি। লিগের বাকিটা পথ মুজাফফরভ ছাড়া কঠিনই হয়ে যাবে তাদের জন্য। এছাড়া মাথার ওপর ঝুলছে ট্রান্সফার নিষেধাজ্ঞার খড়্গ।

