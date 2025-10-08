Ajker Patrika
দু-একজনের ওপর নির্ভর করে জেতা সম্ভব নয়: মিরাজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০: ৩০
আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজকে গুরুত্ব সহকারে দেখছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ছবি: আজকের পত্রিকা
‘ওয়ান ম্যান আর্মি’ শব্দটা ক্রিকেটে শোনা যায় হরহামেশা। সতীর্থরা ব্যর্থ হলেও যে কেউ দলের ত্রাতা হিসেবে হাজির হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত তাঁর একক নৈপুণ্যে সেই দল ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়ে।

ওয়ান ম্যান আর্মি শব্দটা বললে বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে সেই ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ফিরে যেতে হবে। ৬০৬ রান ও ১১ উইকেট—সাকিব আল হাসানের অতিমানবীয় পারফরম্যান্সে সেবার বাংলাদেশ তিন ম্যাচ জিতলেও সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি। কারণ, সতীর্থদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাপোর্ট তিনি পাননি। কারও একক নৈপুণ্যে নিয়মিত যে ম্যাচ জেতা যায় না, সেটা স্বীকার করেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগে সংবাদ সম্মেলনে গত রাতে ওয়ানডে অধিনায়ক মিরাজ বলেন, ‘যদি নাম বলি, দু-একজনের ওপর নির্ভর করে সিরিজ জিততে পারব না। সবাইকে পারফর্ম করতে হবে। এটা দলগত খেলা। ১১ জনের দলে যারা খেলবে, সবাই যেন ভালো পারফর্ম করে।’

আগস্ট-সেপ্টেম্বরে নেদারল্যান্ডস সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুই বছর পর ফিরেছেন সাইফ হাসান। ফেরার পর রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন তিনি। এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কা-ভারতের বিপক্ষে ফিফটি করেছেন। শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে ব্যর্থ হলেও তৃতীয় ম্যাচে তাণ্ডব চালিয়েছেন। ৩৮ বলে ৭ ছক্কা ও ২ চারে ৬৪ রান করে পেয়েছেন ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি খেললেও ওয়ানডেতে এখনো অভিষেক হয়নি সাইফের। মিরাজের মতে সাইফের মতো ক্রিকেটার ওয়ানডে সিরিজে সুযোগ পাওয়া বাংলাদেশ দলের জন্য আশীর্বাদ। সাইফের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মিরাজ বলেন, ‘কিছু নতুন ক্রিকেটার আছে যেমন সাইফ হাসান। সে যেভাবে এশিয়া কাপে খেলেছে, আফগানিস্তান সিরিজ, তাতে ওয়ানডে দলে আসাটা অবশ্যই ভালো কিছু। কয়েকজন ক্রিকেটার রান করতে মরিয়া হয়ে আছে। সেটা হলে দলের জন্য ভালো হবে।’

ওয়ানডেতে সর্বশেষ বাংলাদেশ খেলেছে এ বছরের জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। সর্বসাকল্যে এ বছর বাংলাদেশ খেলেছে ৫ ওয়ানডে। জিতেছে শুধু ১ ম্যাচ। হেরেছে ৪ ম্যাচ। তার চেয়েও বড় কথা বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচেই শুধু এ বছর পুরো ৫০ ওভার ব্যাটিং করতে পেরেছে। ব্যাটাররা কতটা ধুঁকছেন, তা আরেকটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে স্পষ্ট। জাকের আলী অনিক (২১৫), তাওহীদ হৃদয় (২১০) ছাড়া বাংলাদেশের আর কেউ এ বছর ওয়ানডেতে ২০০ রান করতে পারেননি।

আবুধাবিতে আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। আফগান সিরিজকে মিরাজ তাই ‘পাখির চোখ’ করেছেন। প্রথম ওয়ানডের আগে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘আমাদের জন্য প্রতিটি ম্যাচই জরুরি। এই সিরিজ আরও বেশি জরুরি। ওয়ানডেতে টানা ম্যাচ খুব বেশি খেলা হয়নি। অনেক দিন বিরতি দিয়ে খেলা হয়েছে। এ জন্য হয়তো সংগ্রাম করছি। ব্যাটাররা পরিকল্পনা করছি কীভাবে ৫০ ওভার খেলা যায়। কীভাবে ইনিংস তৈরি করতে হবে, সেটা নিয়ে মিডল ওভারে মিডল অর্ডার, টপ অর্ডার ব্যাটাররা কাজ করছি। এই সিরিজটা দিয়েই ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করব।’

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ওয়ানডে সিরিজের তিনটিই হবে আবুধাবিতে। ১১ ও ১৪ অক্টোবর হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। শেষ দুই ম্যাচও বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে।

