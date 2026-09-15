Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

আফগানিস্তান সিরিজের মাঝপথে ধাক্কা খেল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আফগানিস্তান সিরিজের মাঝপথে ধাক্কা খেল ভারত
আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি জয়ের পর ধাক্কা খেল ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

দিল্লিতে গত পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত। একই মাঠে আজ শ্রেয়াস আইয়ারের নেতৃত্বাধীন ভারত নামবে সিরিজ নিশ্চিত করতে। এই সময়ই ধাক্কা খেল ভারত।

আফগানিস্তান সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন বরুণ চক্রবর্তী। ক্রিকবাজ গত রাতে নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে তা নিশ্চিত করেছে। এতে করে তাঁর এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে। পরশু দিল্লিতে প্রথম টি-টোয়েন্টির পর বরুণ মাংসপেশিতে টান অনুভব করেন। টিম ম্যানেজমেন্ট দ্রুতই তাঁকে দল থেকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তিনি বেঙ্গালুরুতে ফিরে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে (সিওই) মেডিকেল দলের সঙ্গে দেখা করবেন।

এশিয়ান গেমস দিয়েই টি-টোয়েন্টিতে জায়গা পাকা করতে চান শান্তএশিয়ান গেমস দিয়েই টি-টোয়েন্টিতে জায়গা পাকা করতে চান শান্ত

কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সিওইর কর্মকর্তারা বরুণের স্ক্যান করবেন। এদিকে জাপান সফরের আগে এক সপ্তাহও সময় পাচ্ছে না ভারত। তাতে করে জাপানের বিপক্ষে তাঁর খেলা অনেকটা অনিশ্চিত। ১৮ সেপ্টেম্বর দিল্লি থেকে জাপানের উদ্দেশে রওনা হবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। ২২ সেপ্টেম্বর জাপানের বিপক্ষে ঐতিহাসিক টি-টোয়েন্টি খেলবে ভারত। আইয়ার-বৈভব সূর্যবংশীদের জন্য সেটা এশিয়ান গেমসের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার ম্যাচ।

পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে ট্রফি না নেওয়ায় ভারতকে ধুয়ে দিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারপাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে ট্রফি না নেওয়ায় ভারতকে ধুয়ে দিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার

সিওইতে টানা দুই মাস নিবিড় পুনর্বাসন ও ফিটনেস কার্যক্রম শেষ করেই জাতীয় দলে ফিরেছিলেন বরুণ। দিল্লিতে পরশু আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৪ ওভারে ১৬ রানে ১ উইকেট নেন তিনি। কিন্তু সেই ম্যাচে চোট পেয়ে এখন এশিয়ান গেমসে খেলাটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তাঁর। আজ ও পরশু আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে খেলবে ভারত।

নিসশিনের কোরোগি স্পোর্টস পার্কে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত এশিয়ান গেমসে ছেলেদের ক্রিকেটের ম্যাচগুলো হবে। ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে জাপান, আফগানিস্তান ও নেপাল। ‘বি’ গ্রুপে হংকং, ওমানের সঙ্গে রয়েছে মালয়েশিয়া। তবে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এরই মধ্যে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেছে। ২৮ সেপ্টেম্বর খেলতে নামবে ভারত। তবে প্রতিপক্ষ নির্ধারিত হবে ‘এ’, ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচগুলো শেষে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত