ব্রাজিলের হয়ে নেইমারের বিদায় নিশ্চিত করলেন কোচও

নিউজার্সিতে গত জুলাইয়ে শেষ ষোলোতে নরওয়ের কাছে হারের পর অঝোরে কেঁদেছিলেন নেইমার। তখনই একরকম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক ফুটবলে এখানেই তাঁর শেষ। আড়াই মাস পর কোচ কার্লো আনচেলত্তির কণ্ঠেও একই সুর।
ব্রাজিলকে বিদায় বলে দেওয়া নেইমারের ব্যস্ততা এখন কেবল সান্তোস ক্লাব নিয়েই। তবে পেলেকে ছাড়িয়ে ব্রাজিলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলের যে কীর্তিটা নেইমার গড়েছেন, তাতে আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁকে নিয়ে আলোচনা না হয়ে কি পারে! সিএনএন এস্পোর্তেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আনচেলত্তির কাছে বেশিরভাগ প্রশ্নই হয়েছে নেইমার কেন্দ্রিক। ব্রাজিল কোচ বলেন, ‘নেইমার নিজেই জানিয়ে দিয়েছে যে জাতীয় দলে আর সে ফিরতে চায় না।’
ক্যারিয়ারের বেশিরভাগ সময়েই চোটের সঙ্গে লড়তে লড়তে সময় গেছে নেইমারের। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপেও তাঁর খেলা নিয়ে ছিল অনিশ্চয়তা। দলে নিলেও বিশ্বকাপে তাঁকে বেশিক্ষণ খেলাতে পারেননি আনচেলত্তি। সিএনএন এস্পোর্তেসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ব্রাজিল কোচ বলেন, ‘নেইমারের বিকল্প পাওয়া সম্ভব নয়। তার মানের কারণেই বিশ্বকাপে নেওয়া উচিত ছিল।’
২০০৬ থেকে ২০২৬—২০০২ সালে পঞ্চম বিশ্বকাপ জয়ের পর টানা ছয় বিশ্বকাপে নকআউট পর্বেই বিদায় নিয়েছে ব্রাজিল। এদিকে আনচেলত্তির সঙ্গে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ) ২০৩০ পর্যন্ত চুক্তি করেছে। আপাতত আগামী বিশ্বকাপ নিয়েই তাঁর চিন্তাভাবনা। অস্ট্রেলিয়া-ভারতের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের দলে একঝাঁক পরিবর্তন সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ব্রাজিল কোচ বলেন, ‘আমার মতে ধাপে ধাপে এগোনো উচিত। এমন ফুটবলারদের দিকে মনোযোগ দিতে পারে, যারা ভবিষ্যতে দারুণ কিছু করতে পারে। সেক্ষেত্রে ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮ সালে জন্ম নেওয়া খেলোয়াড়দের কথা ভাবছি।’
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শেষেই নেইমারের সঙ্গে ব্রাজিলের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। ১৩০ ম্যাচে ৮০ গোল করে সেলেসাওদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন তিনি। অ্যাসিস্ট করেছেন ৫৯ গোলে। নরওয়ের কাছে শেষ ষোলোতে ২-১ গোলে হারের ম্যাচটাই আন্তর্জাতিক ফুটবলে নেইমারের শেষ ম্যাচ হয়ে থাকল। শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে গোল করলেও কেবল হারের ব্যবধানটাই কমাতে পেরেছিলেন তিনি।
সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে মূলত ব্রাজিল তিনটা ম্যাচ খেলবে অ্যাওয়েতে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই মূলত অভিযান শুরু করবে ব্রাজিল। কুইন্সল্যান্ড কাউন্ট্রি ব্যাংক স্টেডিয়াম, ব্রিসবেনের সানকর্প স্টেডিয়ামে ২৫ ও ২৯ সেপ্টেম্বর হবে ব্রাজিল-অস্ট্রেলিয়া দুটি ম্যাচ খেলবে। এরপর ৩ অক্টোবর কলকাতার সল্টলেকে মুখোমুখি হবে ভারত-ব্রাজিল।
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