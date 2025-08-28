Ajker Patrika
মাঠে নামার আগেই বাংলাদেশকে নেদারল্যান্ডসের ‘হুমকি’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে পরশু। ছবি: বিসিবি
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে পরশু। ছবি: বিসিবি

যে টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ম্যাচ জিততে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করছিল, সেই সংস্করণে দলটি এখন দারুণ ছন্দে। লিটন দাসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সবশেষ ৬ টি-টোয়েন্টির মধ্যে চারটিতে জিতেছে। শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানের মতো দলের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পর লিটন-তানজিদ হাসান তামিমদের আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয় এসেছে লঙ্কানদের মাঠেই। এ ছাড়া ঘরের মাঠে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স দুর্দান্ত। ২০২৩ সালে ইংল্যান্ডকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করে হিসেব করলে বাংলাদেশ ঘরের মাঠে সবশেষ দুই বছরে ছয়টি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে। ২০২৪ সালে শ্রীলঙ্কা সিরিজ বাদে বাকি পাঁচটি সিরিজই জেতে বাংলাদেশ। নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস মনে করেন, ঘরের মাঠে বাংলাদেশকে হারাতে নিজেদের সেরাটাই দিতে হবে। সিলেটে আজ সংবাদ সম্মেলনে এডওয়ার্ডস বলেন, ‘বাংলাদেশে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলাটা কঠিনই হতে যাচ্ছে। অনেক দেশ এখানে খেলতে গিয়ে সংগ্রাম করেছে। আমরা জানি আমাদের কাজটা কঠিন হবে। আমাদেরও নিজেদের সেরাটা খেলতে হবে জেতার জন্য।’

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর আগে আটবার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস। তবে এবার বাংলাদেশ সফরে এসে অন্যরকম এক প্রথমের সাক্ষী হয়েছে নেদারল্যান্ডস। দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলতে এবারই প্রথমবারের মতো তারা বাংলাদেশে এসেছে। সিলেটে পরশু শুরু হবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এই ভেন্যুতেই হবে সিরিজের সব টি-টোয়েন্টি।

মিরপুরের চেয়ে সিলেটের উইকেট তুলনামূলক ভালো হলেও সফরকারী হিসেবে যেকোনো ভেন্যুতে খেলাটা যে চ্যালেঞ্জিং, সেটা মানেন এডওয়ার্ডসও। সিলেটে আজ সংবাদ সম্মেলনে ডাচ অধিনায়ক বলেন, ‘অবশ্যই বাংলাদেশ বেশ ভালো দল। বিশেষ করে নিজেদের হোম কন্ডিশনে। আমরা তাদের মান সম্পর্কে জানি। ফলে তাদের হারিয়ে ম্যাচ জিততে হলে আমাদের অনেক ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে। বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করার পরে আমরা এশিয়ান কন্ডিশনে নিজেদের অভিজ্ঞতাটা নিতে চাচ্ছিলাম। এখানে বাংলাদেশ দলের মতো দলের বিপক্ষে তিন ম্যাচে টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে পারাটা দারুণ ব্যাপারই।’

নেদারল্যান্ডসের মাঠে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত খেলেছে এক ওয়ানডে ও দুই টি-টোয়েন্টি। সেই দুই সিরিজও হয়েছিল বাংলাদেশের ইউরোপ সফরের অংশ হিসেবে (ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, স্কটল্যান্ড)। বাংলাদেশের সবশেষ সেই নেদারল্যান্ডস সফর হয়েছে ২০১২ সালে। ডাচদের মাঠে গিয়ে বাংলাদেশের দীর্ঘ অপেক্ষা কবে ফুরোবে, এই প্রশ্নের উত্তরে সিলেটে আজ সংবাদ সম্মেলনে এডওয়ার্ডস বলেন, ‘আমি জানি না নেদারল্যান্ডস কখনো বাংলাদেশকে খেলতে আমন্ত্রণ জানাবে কিনা। তবে এই মূহূর্তে বাংলাদেশে খেলতে পারাটা আমাদের (ডাচ) ক্রিকেট প্রসারের জন্য দারুণ বিষয়।’

আইসিসি ইভেন্টে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস এখন নিয়মিত মুখোমুখি হচ্ছে। ২০২২ ও ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুইবার ডাচদের হারাতে বাংলাদেশের ঘাম ছুটে গেছে। আর কলকাতায় ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ডাচদের কাছে ৮৭ রানে হারে বাংলাদেশ। এই তিন ম্যাচেই অধিনায়ক ছিলেন এডওয়ার্ড। ভারতে দুই বছর আগে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের সময় বাংলাদেশের ক্রিকেট আবহ নিয়ে একটা ধারণা পেয়ে যান ডাচ অধিনায়ক। এডওয়ার্ডস আজ সিলেটে বলেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেটের পরিবেশ অনেক ভিন্ন। ভারত বিশ্বকাপে অনেক মিডিয়া কাভারেজ ছিল। সব বিশ্বকাপেই ছিল। বাংলাদেশের বিপক্ষে খেললে অনেক মিডিয়া আসবে। ব্যাপারটা দারুণ। যখন আপনি বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলছেন, সবকিছুই ভিন্ন। ক্রিকেট একেক দেশে একেক অর্থ বহন করে। এখানে প্রচুর দর্শক, মিডিয়া সবকিছুই বেশি। আমাদের জন্য অবশ্যই ভিন্ন অভিজ্ঞতা।’

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজের তিনটি টি-টোয়েন্টিই বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে। এই সিরিজের পর এশিয়া কাপ খেলতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে উড়াল দেবে বাংলাদেশ। ১১ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের এশিয়া কাপ অভিযান। ১৩ ও ১৬ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবেন লিটনরা। এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচই বাংলাদেশ খেলবে আবুধাবিতে। ডাচ সিরিজ ও এশিয়া কাপের জন্য ২৩ আগস্ট লিটনকে অধিনায়ক করে দল ঘোষণা করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটনেদারল্যান্ডস ক্রিকেট
