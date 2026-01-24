টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে বিসিবির সিদ্ধান্তকে শরীফুলের সাধুবাদ

রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের শিরোপা জয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। ফাইনালে হেরে রানার্সআপ হলেও দারুণ বোলিংয়ে টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কার জিতেছেন চট্টগ্রাম রয়্যালসের শরীফুল ইসলাম। এরপর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারত না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে খোলাখুলি কথা বলেছেন এই পেসার।
নিরাপত্তা শঙ্কায় ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাবে না বাংলাদেশ। আইসিসিকে দুবার চিঠি দিয়ে বিকল্প ভেন্যু হিসেবে শ্রীলঙ্কায় নিজেদের ম্যাচগুলো খেলার দাবি জানায় বিসিবি। কিন্তু আইসিসি বরাবরই চেয়েছে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে ভারতেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাক বাংলাদেশ। এ জন্য কয়েক দফা বিসিবির সঙ্গে আলোচনাও করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা।
কিন্তু বিসিবিকে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারেনি আইসিসি। সর্বশেষ ২১ জানুয়ারি ভোটাভুটির আয়োজন করে সংস্থাটি। সেখানে বাংলাদেশ ১২-২ ভোটে হেরে গেলে বিসিবিকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে চাইলে ভারতেই যেতে হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিসিবিকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেওয়া হয়। তাতেও সিদ্ধান্ত থেকে নড়চড় করেনি বাংলাদেশ। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিসিবি জানিয়ে দেয়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাবে না তারা।
বিসিবির এমন সিদ্ধান্তে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা একরকম শেষ হয়েছে। এরপরও অভিভাবক হিসেবে বিসিবির সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন শরীফুল। তিনি বলেন, ‘আমাদের অভিভাবক হলো বিসিবি। উনারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমরা সাধুবাদ জানাই। এখন তো জানি না কী হবে না হবে। এটা নিয়ে আর কোনো কিছু না বলাই ভালো।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে না ভেবে নিজের পারফরম্যান্সের দিকে মনোযোগ শরীফুলের, ‘বিশ্বকাপে যেতে পারছি না বা যাচ্ছি না বা যাওয়া হচ্ছে না, এটা তো পুরোপুরি বিসিবির সিদ্ধান্ত। আমরা সব সময় চিন্তা করি কীভাবে ভালো করব। সবার জায়গা থেকে সেরাটা যাতে খেলতে পারে। আমিও চেষ্টা করেছি, তামিমও (তানজিদ হাসান তামিম) চেষ্টা করেছে। বিশ্বকাপে যাওয়া না যাওয়া তো আমাদের হাতে নেই।’
