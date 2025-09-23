Ajker Patrika
পাকিস্তানকে কটাক্ষ করলেন হরভজন, নেপথ্যে কী কারণ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ১৬
সুযোগ পেলেই পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন হরভজন সিং। ছবি: বিসিসিআই
এশিয়া কাপের সুপার ফোরে নিজেদের প্রথম ম্যাচের পর সূর্যকুমার যাদব বলেন, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে এখন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুঁজে পান না তিনি। সূর্যকুমারের সেই কথা ধরে এবার সালমান আলী আগাদের কটাক্ষ করলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিং।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের একটি ছবি পোস্ট করেছেন হরভজন। প্রথমে সেই ছবিতে লেখা ছিল ‘সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বিতা’। কিন্তু ‘সর্বশ্রেষ্ঠ’ শব্দটি কেটে দিয়ে নিচে মোটা অক্ষরে লেখা হয়েছে ‘একতরফা’। ক্যাপশনে হরভজন লিখেছেন, ‘একতরফা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এগিয়ে যাও ভারত।’

এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারায় ভারত। সুপার ফোরের ম্যাচেও গৌতম গম্ভীরের দলের কাছে পাত্তা পায়নি সালমান অ্যান্ড কোং। এ যাত্রায় তাদের ৬ উইকেটে হারায় ভারত। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২ সালের এশিয়া কাপের পর তিন সংস্করণ মিলিয়ে দুই দলের সবশেষ সাত দেখার সব কটিতেই জিতেছে তারা।

সুপার ফোরের ম্যাচের পর সূর্যের কাছে এক সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল—কেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল পাকিস্তান? উত্তরে একটু হেসে ভারত দলপতি বলেন, ‘এই প্রশ্নের জবাবে আমার একটা কথা বলার আছে। আমার মনে হয়, আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে প্রশ্ন বন্ধ করা উচিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মান একই পর্যায়ে পড়ে। ধরুন দুটি দল ১৫ থেকে ২০টি ম্যাচ খেলল। সেখানে লড়াইয়ের ফল যদি ৭-৭ বা ৮-৭ হয়, তাহলে সেটাকে আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলতে পারবেন। কিন্তু ফল যদি হয় ১৩-০ বা ১০-১, সে ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলা চলে না। আমি জানি না ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পরিসংখ্যান কেমন। তবে দুই দলের মধ্যে এখন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। ম্যাচে তাদের চেয়ে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি।’

ভারত-পাকিস্তান প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টিকে এবার নতুন মোড় দিলেন হরভজন। যদিও এবারই প্রথম নয়, এর আগেও বেশ কয়েকবার পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন তিনি। পাকিস্তান লিজেন্ডসের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে ভারতের যে কয়েকজন ক্রিকেটার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, হরভজন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। গত এপ্রিলে কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলার ইস্যু টেনে এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
