ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে হান্ড্রেডে ভাঙল তিন বছরের পুরোনো রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭: ৪৭
‘দ্য হান্ড্রেডে’ দলীয় সর্বোচ্চ ২২৬ রানের স্কোর এখন ওভাল ইনভিনসিবলসের। ছবি: ক্রিকইনফো
ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেডে’ চলছে রেকর্ডের বন্যা। বোলারদের চেয়েও ব্যাটাররা রেকর্ড গড়ছেন মুড়ি-মুড়কির মতো। এবার ইংল্যান্ডের এই ১০০ বলের টুর্নামেন্টে ভেঙে গেল তিন বছরের পুরোনো রেকর্ড। এই ম্যাচে হয়েছে ছক্কার বন্যা।

লন্ডনের ওভালে গত রাতে মুখোমুখি হয়েছে ওয়েলশ ফায়ার-ওভাল ইনভিনসিবলস। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ওয়েলশ অধিনায়ক জনি বেয়ারস্টো। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুবিধা কাজে লাগিয়ে ৪ উইকেটে ২২৬ রান করেছে ওভাল ইনভিনসিবলস। এটা ‘দ্য হান্ড্রেডে’ সর্বোচ্চ দলীয় স্কোর। এর আগে এই রেকর্ডটি ছিল ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের। ২০২২ সালে হেডিংলিতে নর্দান সুপারচার্জারসের বিপক্ষে ১০০ বলে ৫ উইকেটে ২০৮ রান করেছিল ম্যানচেস্টার।

সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ‘দ্য হান্ড্রডে’ ২০০ বা তার বেশি রানের দলীয় স্কোরের ঘটনা রয়েছে পাঁচটি। এর মধ্যে দুটি করে ২০০ পেরোনো স্কোরের রেকর্ড ম্যানচেস্টার অরিজিনালস ও নর্দার্ন সুপারচার্জার্সের। ২০২৩ সালে ওভালে সাউদার্ন ব্রেভের বিপক্ষে ৩ উইকেটে ২০১ রান করেছিল ম্যানচেস্টার। ৩ উইকেটে ২০১ রান করেছিল নর্দার্ন সুপারচার্জার্সও। সেটাও ২০২৩ সালে সাউদার্ন ব্রেভের বিপক্ষে হয়েছিল। ২০২১ সালে ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের বিপক্ষে ৫ উইকেটে ২০১ রান করেছিল নর্দার্ন সুপারচার্জার্স।

লন্ডনের ওভালে গতকাল ওভাল ইনভিনসিবলের ১০০ বলের ইনিংসে ছক্কা হয়েছে ১৭টি। যার মধ্যে ১০টিই মেরেছেন জর্ডান কক্স। প্রথম ৮ বলে তাঁর স্কোর ছিল ৮ রান। তারপরই শুরু করলেন তাণ্ডব। ২৯ বলে ১০ ছক্কা ও তিন চারে ৮৬ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ২২৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৯৩ বলে ১৪৩ রানে গুটিয়ে যায় ওয়েলশ। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫০ রান করেন অধিনায়ক বেয়ারস্টো। টম কারান নিয়েছেন ৪ উইকেট। ওভালের ৮৩ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন কক্স।

‘দ্য হান্ড্রেডে’ দলীয় সর্বোচ্চ পাঁচ ইনিংস

স্কোর দল প্রতিপক্ষ সাল

২২৬/৪ ওভাল ইনভিনসিবলস ওয়েলশ ফায়ার ২০২৫

২০৮/৫ ম্যানচেস্টার অরিজিনালস নর্দার্ন সুপারচার্জার্স ২০২২

২০১/৩ ম্যানচেস্টার অরিজিনালস সাউদার্ন ব্রেভ ২০২৩

২০১/৩ নর্দার্ন সুপারচার্জার্স সাউদার্ন ব্রেভ ২০২৩

২০০/৫ র্দার্ন সুপারচার্জার্স ম্যানচেস্টার অরিজিনালস ২০২১

বিষয়:

খেলাক্রিকেটইংল্যান্ড ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
