Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

নেপালের জাতীয় দলকে হারাল বাংলাদেশ ‘এ’

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশের ১৮৬ রানের ইনিংসের পেছনে বড় অবদান ওপেনার জিশান আলমের (বামে)। ছবি: বিসিবি
বাংলাদেশের ১৮৬ রানের ইনিংসের পেছনে বড় অবদান ওপেনার জিশান আলমের (বামে)। ছবি: বিসিবি

পাকিস্তান শাহিনসের কাছে বাজেভাবে হেরে অস্ট্রেলিয়ায় টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ ‘এ’। তবে দ্বিতীয় ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। আজ ডারউইনে নেপাল জাতীয় দলকে হারিয়েছে ৩২ রানে।

প্রথম ম্যাচে বড় লক্ষ্য তাড়ায় ব্যাটিং বিপর্যয়ে দিক হারিয়ে ফেলেছিলেন নুরুল হাসান সোহানরা। তবে আজ টস জিতলে রান তাড়ায় যেতে চায়নি বাংলাদেশ। আগে ব্যাট করে নেপালকে দিয়েছে ১৮৭ রানের লক্ষ্য। যে লক্ষ্য তাড়ায় নেপাল ২০ ওভার খেললেও ৭ উইকেটে ১৫৪ রানের বেশি তুলতে পারেনি।

নেপালের জন্য একে তো কঠিন লক্ষ্য, তারওপর শুরুটা ভালো হয়নি তাদের। শুরু থেকেই নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে তারা। একপর্যায়ে ৮৬ রানেই ৬ উইকেট খুইয়ে ফেলে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে তারা। তখন দেখার ছিল একটাই—হারের ব্যবধান তারা কতটা কমিয়ে আনতে পারে।

বাংলাদেশের আঁটসাঁট বোলিংয়ের সামনে কুশল মাল্লা ছাড়া নেপালের আর কোনো ব্যাটারই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ৪৭ বলে ৫৯ রান করে অপরাজিত থাকেন মাল্লা। ৬টি চার ও ১টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৮ রান আসে আসিফ শেখের ব্যাটে। বল হাতে সবচেয়ে সফল বাংলাদেশের রাকিবুল হাসান; ১৮ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ২ উইকেট নিয়েছেন হাসান মাহমুদ। ১টি করে উইকেট নিয়েছেন রিপন মন্ডল ও তোফায়েল আহমেদ।

এর আগে প্রথমে ব্যাট করে ওপেনার জিশান আলমের ফিফটি আর ২৩ বলে আফিফ হোসেনের ৪৮ রানের ইনিংসের ওপর ভর করে ৬ উইকেটে ১৮৬ রান তোলে বাংলাদেশ।

টস জিতে অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহানের ব্যাটিং বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণ করেন দুই ওপেনার জিশান আলম ও মোহাম্মদ নাঈম। ৬২ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। ব্যক্তিগত ২৫ রানে নাঈম আউট হয়ে গেলে ভাঙে এই জুটি। উইকেট আসেন সাইফ হাসান। তাঁকে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ৪৯ রানের জুটি গড়েন জিশান। নন্দন যাদবের শিকার হওয়ার আগে ৪টি চার ও ৫টি ছয়ে ৪৬ বলে ৭৩ রান করেন জিশান। তাঁর ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট ১৫৮.৬৯।

তবে তাঁর চেয়ে উইকেটে বেশি মারকুটে ছিলেন আফিফ হোসেন। চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে আসা আফিফ ৯টি চারে ২৩ বলে ৪৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাঁর ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট—২০৮.৬৯।

বল হাতে সবচেয়ে সফল নেপালের রিজান ধাকাল; ৩৪ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘তেলের ক্রেতা’ হিসেবে ভারতকে আর পাবে না রাশিয়া, জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

সম্পর্কিত

নেপালের জাতীয় দলকে হারাল বাংলাদেশ ‘এ’

নেপালের জাতীয় দলকে হারাল বাংলাদেশ ‘এ’

এশিয়া কাপের পরই আমিরাতে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ

এশিয়া কাপের পরই আমিরাতে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ

রোনালদোদের পেয়ে ভারতীয় ক্লাব বলছে, ‘এমন মুহূর্ত জীবনে একবার আসে’

রোনালদোদের পেয়ে ভারতীয় ক্লাব বলছে, ‘এমন মুহূর্ত জীবনে একবার আসে’

‘আফ্রিদি কুকুরের মাংস খেয়ে ঘেউ ঘেউ করছে’, রাজ্জাককে বলেছিলেন ইরফান

‘আফ্রিদি কুকুরের মাংস খেয়ে ঘেউ ঘেউ করছে’, রাজ্জাককে বলেছিলেন ইরফান