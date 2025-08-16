নেপালের জাতীয় দলকে হারাল বাংলাদেশ ‘এ’

ক্রীড়া ডেস্ক
পাকিস্তান শাহিনসের কাছে বাজেভাবে হেরে অস্ট্রেলিয়ায় টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ ‘এ’। তবে দ্বিতীয় ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। আজ ডারউইনে নেপাল জাতীয় দলকে হারিয়েছে ৩২ রানে।
প্রথম ম্যাচে বড় লক্ষ্য তাড়ায় ব্যাটিং বিপর্যয়ে দিক হারিয়ে ফেলেছিলেন নুরুল হাসান সোহানরা। তবে আজ টস জিতলে রান তাড়ায় যেতে চায়নি বাংলাদেশ। আগে ব্যাট করে নেপালকে দিয়েছে ১৮৭ রানের লক্ষ্য। যে লক্ষ্য তাড়ায় নেপাল ২০ ওভার খেললেও ৭ উইকেটে ১৫৪ রানের বেশি তুলতে পারেনি।
নেপালের জন্য একে তো কঠিন লক্ষ্য, তারওপর শুরুটা ভালো হয়নি তাদের। শুরু থেকেই নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে তারা। একপর্যায়ে ৮৬ রানেই ৬ উইকেট খুইয়ে ফেলে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে তারা। তখন দেখার ছিল একটাই—হারের ব্যবধান তারা কতটা কমিয়ে আনতে পারে।
বাংলাদেশের আঁটসাঁট বোলিংয়ের সামনে কুশল মাল্লা ছাড়া নেপালের আর কোনো ব্যাটারই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ৪৭ বলে ৫৯ রান করে অপরাজিত থাকেন মাল্লা। ৬টি চার ও ১টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৮ রান আসে আসিফ শেখের ব্যাটে। বল হাতে সবচেয়ে সফল বাংলাদেশের রাকিবুল হাসান; ১৮ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ২ উইকেট নিয়েছেন হাসান মাহমুদ। ১টি করে উইকেট নিয়েছেন রিপন মন্ডল ও তোফায়েল আহমেদ।
এর আগে প্রথমে ব্যাট করে ওপেনার জিশান আলমের ফিফটি আর ২৩ বলে আফিফ হোসেনের ৪৮ রানের ইনিংসের ওপর ভর করে ৬ উইকেটে ১৮৬ রান তোলে বাংলাদেশ।
টস জিতে অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহানের ব্যাটিং বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণ করেন দুই ওপেনার জিশান আলম ও মোহাম্মদ নাঈম। ৬২ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। ব্যক্তিগত ২৫ রানে নাঈম আউট হয়ে গেলে ভাঙে এই জুটি। উইকেট আসেন সাইফ হাসান। তাঁকে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ৪৯ রানের জুটি গড়েন জিশান। নন্দন যাদবের শিকার হওয়ার আগে ৪টি চার ও ৫টি ছয়ে ৪৬ বলে ৭৩ রান করেন জিশান। তাঁর ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট ১৫৮.৬৯।
তবে তাঁর চেয়ে উইকেটে বেশি মারকুটে ছিলেন আফিফ হোসেন। চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে আসা আফিফ ৯টি চারে ২৩ বলে ৪৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাঁর ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট—২০৮.৬৯।
বল হাতে সবচেয়ে সফল নেপালের রিজান ধাকাল; ৩৪ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট।
