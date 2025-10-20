ফিরেছেন মারুফা-নাহিদা, আশা বাঁচিয়ে রাখার ম্যাচে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপের ম্যাচে খেলতে পারেননি নাহিদা আক্তার ও মারুফা আক্তার। সেই ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছিল ১০ উইকেটে। এই দুই বোলার আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একাদশে ফিরেছেন।
কলম্বোয় ২ অক্টোবর পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপে দারুণ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ এরপর টানা চার ম্যাচ হেরেছে। সেমিফাইনালের আশা টিকিয়ে রাখতে বাংলাদেশকে এখন হাতে থাকা দুটি ম্যাচ জিততে হবে। যার মধ্যে একটি আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লঙ্কান অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু।
লঙ্কানদের বিপক্ষে একাদশে দুই পরিবর্তন নিয়ে খেলতে নামছে বাংলাদেশ। নাহিদা ও মারুফা ফেরায় ফাহিমা খাতুন ও ফারিহা ইসলাম তৃষ্ণা বাদ পড়েছেন। জ্যোতি একই সঙ্গে অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন। টপ অর্ডারে আছেন রুবিয়া হায়দার ঝিলিক, ফারজানা হক পিংকি ও শারমিন আক্তার সুপ্তা। স্পিন বোলিং লাইনআপে নাহিদার সঙ্গে আছেন নিশিতা আক্তার নিশি ও লেগস্পিনার স্বর্ণা আক্তার। স্বর্ণা শেষের দিকে ক্যামিও ইনিংস খেলে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। মারুফার সঙ্গে পেস আক্রমণে আছেন রিতু মনি।
শ্রীলঙ্কা আজ তাদের একাদশে এক পরিবর্তন এনেছে। পিউমি ওয়াথশালার পরিবর্তে এসেছেন উদেশিকা প্রবোধনি। বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচে যে হারবে, সে সমীকরণের হিসাব থেকে বাদ পড়বে। লিগ পর্বে বাংলাদেশের শেষ ম্যাচের প্রতিপক্ষ ভারত। ২৬ অক্টোবর ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে হবে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ।
বাংলাদেশের একাদশ
নিগার সুলতানা জ্যোতি (অধিনায়ক), নাহিদা আক্তার, ফারজানা হক পিংকি, রুবিয়া হায়দার ঝিলিক, শারমিন আক্তার সুপ্তা, সোবহানা মোস্তারি, রিতু মনি, স্বর্ণা আক্তার, রাবেয়া খান, মারুফা আক্তার, নিশিতা আক্তার নিশি
শ্রীলঙ্কার একাদশ
চামারি আতাপাত্তু (অধিনায়ক), হাসিনি পেরেরা, ভিশ্মি গুনারত্নে, হারশিতা সামারাবিক্রমা, কাভিশা দিলহারি, নিলাক্ষিকা সিলভা, আনুষ্কা সঞ্জীবনী (উইকেটরক্ষক), উদেশিকা প্রবোধনি, ওয়াথশালা, সুগন্দিকা কুমারী, মালকি মাদারা, আইনোকা রনভীরা
চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপের ম্যাচে খেলতে পারেননি নাহিদা আক্তার ও মারুফা আক্তার। সেই ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছিল ১০ উইকেটে। এই দুই বোলার আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একাদশে ফিরেছেন।
কলম্বোয় ২ অক্টোবর পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপে দারুণ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ এরপর টানা চার ম্যাচ হেরেছে। সেমিফাইনালের আশা টিকিয়ে রাখতে বাংলাদেশকে এখন হাতে থাকা দুটি ম্যাচ জিততে হবে। যার মধ্যে একটি আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লঙ্কান অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু।
লঙ্কানদের বিপক্ষে একাদশে দুই পরিবর্তন নিয়ে খেলতে নামছে বাংলাদেশ। নাহিদা ও মারুফা ফেরায় ফাহিমা খাতুন ও ফারিহা ইসলাম তৃষ্ণা বাদ পড়েছেন। জ্যোতি একই সঙ্গে অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন। টপ অর্ডারে আছেন রুবিয়া হায়দার ঝিলিক, ফারজানা হক পিংকি ও শারমিন আক্তার সুপ্তা। স্পিন বোলিং লাইনআপে নাহিদার সঙ্গে আছেন নিশিতা আক্তার নিশি ও লেগস্পিনার স্বর্ণা আক্তার। স্বর্ণা শেষের দিকে ক্যামিও ইনিংস খেলে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। মারুফার সঙ্গে পেস আক্রমণে আছেন রিতু মনি।
শ্রীলঙ্কা আজ তাদের একাদশে এক পরিবর্তন এনেছে। পিউমি ওয়াথশালার পরিবর্তে এসেছেন উদেশিকা প্রবোধনি। বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচে যে হারবে, সে সমীকরণের হিসাব থেকে বাদ পড়বে। লিগ পর্বে বাংলাদেশের শেষ ম্যাচের প্রতিপক্ষ ভারত। ২৬ অক্টোবর ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে হবে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ।
বাংলাদেশের একাদশ
নিগার সুলতানা জ্যোতি (অধিনায়ক), নাহিদা আক্তার, ফারজানা হক পিংকি, রুবিয়া হায়দার ঝিলিক, শারমিন আক্তার সুপ্তা, সোবহানা মোস্তারি, রিতু মনি, স্বর্ণা আক্তার, রাবেয়া খান, মারুফা আক্তার, নিশিতা আক্তার নিশি
শ্রীলঙ্কার একাদশ
চামারি আতাপাত্তু (অধিনায়ক), হাসিনি পেরেরা, ভিশ্মি গুনারত্নে, হারশিতা সামারাবিক্রমা, কাভিশা দিলহারি, নিলাক্ষিকা সিলভা, আনুষ্কা সঞ্জীবনী (উইকেটরক্ষক), উদেশিকা প্রবোধনি, ওয়াথশালা, সুগন্দিকা কুমারী, মালকি মাদারা, আইনোকা রনভীরা
লম্বা সময় পর নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে ফেরার অপেক্ষায় আছেন কেইন উইলিয়ামসন। তারকা ব্যাটারকে নিয়েই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের দল দিয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (এনজেডসি)। এর আগে সবশেষ গত মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ব্ল্যাক ক্যাপসদের জার্সিতে খেলেছেন উইলিয়ামসন।৮ মিনিট আগে
ক্যাচ মিস, ম্যাচ মিস—বহুল প্রচলিত এই কথাটা আজ আবারও দেখা গেল ক্রাইস্টচার্চে। ব্যক্তিগত ৩৯ রানের সময় জীবন পাওয়া হ্যারি ব্রুক করেছেন ৭৮ রান। ব্রুকের তাণ্ডব চালানো দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে শেষে ঝড় তুলেছেন টম ব্যান্টন। ব্রুক-ব্যান্টনের ঝড়ই মূলত ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।১০ মিনিট আগে
বাংলাদেশ দলে একজন লেগস্পিনারের অভাব ছিল দীর্ঘদিনের। সেই অভাব পূরণ করেছেন রিশাদ হোসেন। খুব কম সময়েই নিজের জাত চিনিয়েছেন এই তরুণ। ধারাবাহিকভাবে দারুণ বোলিং করায় ভক্তদের প্রশংসা কুড়াচ্ছেন রিশাদ২ ঘণ্টা আগে
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়ে ওয়ানডে সিরিজ শুরু করেছে বাংলাদেশ। মাঠের খেলাকে পাশ কাটিয়ে সিরিজের প্রথম ম্যাচে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উইকেট। ঘন কালো উইকেটে স্পিনারদের জন্য ছিল বাড়তি সহায়তা। বিপরীতে বেশ ভুগতে হয়েছে ব্যাটারদের।৩ ঘণ্টা আগে