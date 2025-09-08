বিসিবির নির্বাচনে স্বার্থের সংঘাতের সুযোগ নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আসন্ন নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গঠনতন্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ১৯(ক) অনুসারে বোর্ড নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে। কমিশনের দায়িত্ব হবে নির্বাচনী বিধিমালা প্রণয়ন, ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণ, শিডিউল ঘোষণা এবং পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সম্ভাব্য প্রার্থীরা এরই মধ্যে নিজেদের প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন।
বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের ক্যাটাগরি-১ থেকে নির্বাচনে লড়বেন বলে জানা গেছে। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল পরিচালক পদে দাঁড়িয়ে সভাপতি পদে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। সাবেক বিসিবি সভাপতি আলী আসগর লবীর মাধ্যমে প্রকাশ্যে এসেছে, তামিম বিএনপির সমর্থনপুষ্ট প্রার্থী হবেন। তামিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ক্যাটাগরি-২ (ক্লাব প্রতিনিধি) থেকে। বিসিবি সভাপতি নিজেই নির্বাচনে দাঁড়ানোয় নির্বাচন কমিশন গঠন করার প্রক্রিয়া নিয়ে অনেক প্রার্থী সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ তুলছেন। গত পরশু এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে খোদ তামিমও এ বিষয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
এই অভিযোগ আমলে নিতে নারাজ বিসিবির মিডিয়া ও আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার আহমেদ মিঠু, ‘যে তিনজন নির্বাচন কমিশনার দায়িত্বে আছেন, তাঁরা কারও সঙ্গেই বোর্ডের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্ট নন। সর্বশেষ কয়েকটি নির্বাচনেও (গঠনতন্ত্র অনুযায়ী) সভাপতি কমিশন গঠন করেছেন। এবারও তাই হয়েছে। এখানে একজন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, একজন ক্রীড়া পরিষদের এবং একজন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী। স্বার্থের কোনো সংঘাত দেখি না। যদি সভাপতি তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ কাউকে দিতেন, তাহলে বলার ছিল। কিন্তু এখানে তা হয়নি।’
গুঞ্জন আছে, সাবেক সভাপতি ফারুক আহমেদও নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন। যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি তিনি। এ প্রসঙ্গে মিঠু বলেন, ‘ফারুক ভাই এলে ভালো ব্যাপার হবে। তামিমেরও ভালো ক্রিকেট ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, বর্তমান সভাপতি আমিনুলও অনেক কাজ করেছেন। ফারুক ভাই নির্বাচক ছিলেন, সভাপতিও ছিলেন। যদি ক্রিকেটের অভিজ্ঞ মানুষ বোর্ডে আসেন, তাহলে ক্রিকেটের জন্য ভালো দিন ফিরবে।’
