পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

ক্রীড়া ডেস্ক
ভুল মানুষেরই হয়ে থাকে। কখনো তা হাসির খোরাক জুগায়, আবার খবরের শিরোনামও হয়। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ভুল হলেও তো কোনো কথাই নেই। সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে পুরো বিশ্বে। ঠিক তেমনই এক ভুল হলো আজ দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে।
এমনিতে এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনার কমতি নেই। শুরুতে টসের সময় দেখাদেখি কিংবা হাতও মেলাননি দুই দলের অধিনায়ক। ভুলটা হলো জাতীয় সংগীতের সময়। নিয়ম অনুযায়ী, পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত বাজানোর কথা প্রথম। কিন্তু তা করতে গিয়ে ভুলে পার্টি সং (উৎসবের গান)— জালেবি বেবি বাজিয়ে দেন ডিজে। ২-৩ সেকেন্ড পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে ঠিকই পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত বাজানো শুরু করেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ভুল ছড়িয়ে পড়ে খুব দ্রুতই।
ওই সময় পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের খানিকটা বিস্মিতও লাগছিল। কিন্তু জাতীয় সংগীত যখন ছাড়া হলো মিউজিকে, সঙ্গে সঙ্গে গাইতে শুরু করলেন তাঁরা। খেলায় অবশ্য খুব একটা মনোযোগী হতে পারেননি। তাই ভারতের বিপক্ষে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৯ উইকেটে ১২৭ রানের বেশি করতে পারেনি পাকিস্তান।
তাড়া করতে নেমে ২ উইকেট হারিয়ে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ভারতের সংগ্রহ ৮ ওভারে ৭১ রান।
ভুল মানুষেরই হয়ে থাকে। কখনো তা হাসির খোরাক জুগায়, আবার খবরের শিরোনামও হয়। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ভুল হলেও তো কোনো কথাই নেই। সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে পুরো বিশ্বে। ঠিক তেমনই এক ভুল হলো আজ দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে।
এমনিতে এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনার কমতি নেই। শুরুতে টসের সময় দেখাদেখি কিংবা হাতও মেলাননি দুই দলের অধিনায়ক। ভুলটা হলো জাতীয় সংগীতের সময়। নিয়ম অনুযায়ী, পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত বাজানোর কথা প্রথম। কিন্তু তা করতে গিয়ে ভুলে পার্টি সং (উৎসবের গান)— জালেবি বেবি বাজিয়ে দেন ডিজে। ২-৩ সেকেন্ড পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে ঠিকই পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত বাজানো শুরু করেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ভুল ছড়িয়ে পড়ে খুব দ্রুতই।
ওই সময় পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের খানিকটা বিস্মিতও লাগছিল। কিন্তু জাতীয় সংগীত যখন ছাড়া হলো মিউজিকে, সঙ্গে সঙ্গে গাইতে শুরু করলেন তাঁরা। খেলায় অবশ্য খুব একটা মনোযোগী হতে পারেননি। তাই ভারতের বিপক্ষে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৯ উইকেটে ১২৭ রানের বেশি করতে পারেনি পাকিস্তান।
তাড়া করতে নেমে ২ উইকেট হারিয়ে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ভারতের সংগ্রহ ৮ ওভারে ৭১ রান।
না, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না। আরও নির্দিষ্ট করে বললে ভারতের সামনে পাত্তাই পেল না পাকিস্তান। দুবাইয়ে তাদের ৭ উইকেটে হারিয়ে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে এক পা দিয়ে রাখল সূর্যকুমার যাদবের দল। ১২৮ রানের লক্ষ্য ২৫ বল হাতে রেখে পেরিয়ে সুপার ফোরে এক পা দিয়ে রাখল তারা।১ ঘণ্টা আগে
ভারত ম্যাচটি বয়কট করলেই কি পাকিস্তানের জন্য লাভ হতো। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে। না, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, খেলার দিক থেকেই কথাটি উঠছে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে যে রোমাঞ্চের প্রত্যাশা ছিল, এর ছিটেফোটাও হয়নি। উল্টো লড়াইটা শুরুতেই একপেশে করে দিল ভারত। তাদের সামনে ৯ উইকেটে ১২৭ রানের বেশি করতে২ ঘণ্টা আগে
গোলমুখে বারবার ব্যর্থ হওয়ায় পয়েন্ট হারানোর শঙ্কা উঁকি দিচ্ছিল লিভারপুল শিবিরে। যদিও মার্সিসাইডের ক্লাবটির সব শঙ্কা দূর করে দিলেন মোহাম্মদ সালাহ। ম্যাচের অন্তিত মুহূর্তে এই ফরোয়ার্ডের করা গোলের সুবাদে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটিতে বার্নলিকে ১–০ ব্যবধানে হারিয়েছে লিভারপুল।৩ ঘণ্টা আগে
১০ সেকেন্ডের কম সময়ের একটি রেস। সেটা ঘিরে কতই না উত্তেজনা। উসাইন বোল্টকেই দেখুন। ট্র্যাকে একসময় রাজত্ব করা জ্যামাইকান এই কিংবদন্তিও দর্শকসারিতে বসে উত্তেজনা চাপা রাখতে পারেননি। অবলিক সেভিল দ্রুততম মানব হওয়ার পর তাঁর গর্জনই বলে দেয় এমন একটি মুহূর্তের জন্য ১০ বছর ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে জ্যামাইকাকে।৪ ঘণ্টা আগে