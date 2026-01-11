জেমিমাকে উপহার দিলেন গাভাস্কার, রাখলেন প্রতিশ্রুতি

ক্রীড়া ডেস্ক
জেমিমা রদ্রিগেজের আসল কাজটা বাইশ গজে; ব্যাট হাতে। ভারত নারী দলে আরও আগেই নিজের জায়গা পাকা করেছেন এই মিডলঅর্ডার ব্যাটার। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি গিটার হাতেও দারুণ তিনি। এর আগেও গিটার বাজিয়ে গান গেয়ে বেশ কয়েকবার আলোচনায় এসেছেন। আরও একবার আলোচনায় এলেন ২৫ বছর বয়সী এই ব্যাটার।
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতলে জেমিমার সঙ্গে গান গাইবেন, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সুনীল গাভাস্কার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জেমিমাও নিজের মত জানিয়েছিলেন। এর পর থেকে ভক্তরা অপেক্ষায় ছিলেন, কবে আসবে সেই মুহূর্ত। অবশেষে এল সেই প্রতীক্ষিত সময়।
দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ভারত বিশ্বকাপ জিতেছে গত ২ নভেম্বর। দুই মাসের বেশি সময় পর অবশেষে প্রতিশ্রুতি রাখলেন গাভাস্কার। জেমিমাকে চমকেও দিয়েছেন তিনি। গত শুক্রবার এই নারী ক্রিকেটারকে একটি গিটার উপহার দেন গাভাস্কার, যা দেখতে ব্যাটের মতোই। কিংবদন্তি ক্রিকেটারের কাছ থেকে উপহার পেয়ে নিজের উচ্ছ্বাস চাপিয়ে রাখতে পারেননি জেমিমা। তিনি গাভাস্কারকে জিজ্ঞাসা করেন, এটা দিয়ে গান গাওয়া যাবে নাকি ব্যাট করা যাবে? জবাবে গাভাস্কার বলেন, ‘দুটোই করা যাবে।’
এরপর গানের পর্বে চলে যান গাভাস্কার ও জেমিমা। দুজন মিলে ‘শোলে’ সিনেমার বিখ্যাত গান ‘ইয়ে দোস্ত হাম নেহি তোড়েঙ্গে’ গেয়েছেন। সে সময় গানের তালে গিটার বাজিয়েছেন জেমিমা। ‘শোলে’ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। কালজয়ী গানটি গেয়েছিলেন কিশোর কুমার ও মান্না দে। এবার সেটা শোনা গেল গাভাস্কার ও জেমিমার কণ্ঠে। দুজনের গানের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।
এর আগেও একবার এক মঞ্চে দেখা গিয়েছিল গাভাস্কার ও জেমিমাকে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে একসঙ্গে গেয়েছিলেন ‘ক্যায়া হুয়া তেরা ওয়াদা’ গানটি।
