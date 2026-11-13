দুবারই সেঞ্চুরি মিস, বিব্রতকর রেকর্ডে পাকিস্তানের ক্রিকেটার
লাহিরু কুমারার বলে সৌদ শাকিল বোল্ড হওয়ার পরই শেষ রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট। সিরিজের প্রথম টেস্টে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা কেউই জিততে পারেনি। তবে ম্যাচের ফল নয়, শাকিলের সঙ্গে এই টেস্টে যা হয়েছে, তা তিনি নিশ্চিতভাবেই ভুলতে চাইবেন। দুবারই সেঞ্চুরি মিস করে বাজে এক রেকর্ডে নাম উঠে গেছে তাঁর।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ৯৩ রানে আউট হয়ে পঞ্চম টেস্ট সেঞ্চুরি মিস করেছেন শাকিল। দ্বিতীয় ইনিংসে তিন অঙ্ক ছোঁয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। তবে এবার মাত্র ৩ রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেছেন। তাতে টেস্ট ইতিহাসের পঞ্চম ব্যাটার হিসেবে দুই ইনিংসেই নার্ভাস নাইন্টিতে আউট হওয়ার বিব্রতকর রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার ক্লেম হিল, ইংল্যান্ডের ফ্র্যাংক উলি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের গর্ডন গ্রিনিজ ও শ্রীলঙ্কার মাহেলা জয়াবর্ধনে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরির কাছাকাছি গিয়েও করতে পারেননি।
ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে দুই ইনিংসে নার্ভাস নাইন্টিতে আউট হওয়ার ঘটনা এখন পর্যন্ত ঘটেছে ছয়বার। যাঁদের মধ্যে একমাত্র ব্যাটার হিসেবে এক টেস্টের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরির কাছাকাছি গিয়ে আউট হয়েছেন ক্যারিবীয় কিংবদন্তি গ্রিনিজ।
দ্বিতীয় ইনিংসে ২১.২ ওভারে ১ উইকেটে ৫৭ রানে আজ রাওয়ালপিন্ডিতে পঞ্চম দিনের খেলা শুরু করে পাকিস্তান। শেষ দিনের প্রথম বলেই আজান আওয়াইসকে (২২) ফেরান লাহিরু কুমারা। ঠিক তার পরের ওভারে মোহাম্মদ তাহাকে (২৪) ফেরান আসিতা ফার্নান্দো। পাঁচ বলের মধ্যে ২ উইকেট হারিয়ে স্বাগতিকদের স্কোর হয়ে যায় ২২.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৫৭ রান। পাঁচ নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন শাকিল। চতুর্থ উইকেটে ৮৮ বলে ৪৯ রানের জুটি গড়েন বাবর আজম ও শাকিল।
৩৭তম ওভারের পঞ্চম বলে বাবরকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মিলান রত্নায়েকে। ৪৮ বলে ৬ চারে ৩৪ রান করেন বাবর। লঙ্কান অধিনায়ক কুশল মেন্ডিস শর্ট স্কয়ার লেগে লাহিরু উদারাকে রেখে যে ফাঁদ তৈরি করেছিলেন, সেই উদারার হাতেই ধরা পড়েন বাবর। কুশল একই সঙ্গে শ্রীলঙ্কার উইকেটরক্ষকও। সালমান আলী আগাকেও (১৩) এরপর একইভাবে ফাঁদ পেতে তাঁর উইকেট নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। ৪৩তম ওভারের শেষ বলে শর্ট ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগে দুর্দান্ত ক্যাচ ধরেন পাসিন্দু সুরিয়াবান্দারা। এবারও উইকেট নিয়েছেন মিলান রত্নায়েকে।
দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে পাকিস্তান ৪৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১২৫ রানে পরিণত হয়। ষষ্ঠ উইকেটে ১৫৯ বলে ৯২ রানের জুটি গড়েন শাকিল-গাজি ঘুরি। ৬৯তম ওভারের শেষ বলে ঘুরিকে (৩৫) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন রত্নায়েকে। দ্বিতীয় ইনিংসে এটাই পাকিস্তানের সর্বোচ্চ জুটি। যখন ৮৫তম ওভারের পঞ্চম বলে শাকিলকে বোল্ড করেন কুমারা, তখন স্বাগতিকদের স্কোর ৮৪.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ২৮৪ রান। এখানেই শেষ পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস। ৯৭ রান করা শাকিল সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক। ২১০ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৮ চার।
যদি শ্রীলঙ্কার ফিল্ডাররা ক্যাচ মিস না করতেন, তাহলে হয়তো ম্যাচের ফল ভিন্ন কিছু হতেও পারত। এর আগে টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে পাকিস্তান ৯ উইকেটে ৪৩৮ রান করার পর ইনিংস ঘোষণা করে। প্রথম ইনিংসেও শাকিল সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক। তাঁর পাশাপাশি বাবর, তাহা, তায়েব আরিফ, আরাফাত মিনহাসও করেন ফিফটি। জবাবে শ্রীলঙ্কা ৪৪৬ রানে গুটিয়ে যায়। ইনিংস সর্বোচ্চ ১৬৭ রান করেন ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা। কুশলের ব্যাট থেকে আসে ১১৯ রান। পাকিস্তানি পেসার সাকিব খান ১৩০ রানে নিয়েছেন ৭ উইকেট। এই ম্যাচ দিয়েই তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে। ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি।