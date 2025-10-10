Ajker Patrika
বাংলাদেশের বাছাইপর্বে খেলা মানায় না: তানজিম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তানজিম হাসান সাকিব। ছবি: বিসিবি
আবুধাবিতে কাল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে নামবে। প্রথমটি হলো সিরিজে সমতা আনা, দ্বিতীয়টি বিশ্বকাপের সরাসরি খেলার দৌড়ে টিকে থাকা। সিরিজে আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করতে পারলে ৫ রেটিং পয়েন্ট বাড়ত বাংলাদেশের। র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০ থেকে উঠত ৯-এ। কিন্তু প্রথম ওয়ানডেতে হেরে সেই সুযোগ আপাতত হাতছাড়া। উল্টো, বিশ্বকাপের সরাসরি জায়গা করে নেওয়ার রাস্তাটাই এখন কঠিন হয়ে পড়েছে।

আজ দলের প্রতিনিধি হয়ে পেসার তানজিম হাসান সাকিব সংবাদমাধ্যমে জানালেন, কালকের ম্যাচটাই তাঁদের কাছে সবকিছু। তিনি বলেন, ‘আমাদের তো আর কোনো অপশন নাই। এই ম্যাচটা আমাদের জন্য অনেক বড়। আগের ম্যাচে কোথায় ভুল করেছি, সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন লক্ষ্য একটাই—জয়। এই ম্যাচ না জিতলে সিরিজটাই হাতছাড়া হয়ে যাবে। বাংলাদেশ ওয়ানডে ফরম্যাটে ভালো দল, এটা আমাদের মানায়। দশ নম্বরে থাকা মানায় না। যা হয়েছে হয়ে গেছে, এখন জিততে হবে। বাছাইপর্বে খেলাটা মানায় না আমাদের।’

গত এক বছরে বাংলাদেশ ওয়ানডেতে বড় এক সমস্যায় ভুগছে—অতিরিক্ত ডট বল। ২০২৪ সালের সিরিজে তিন ম্যাচে ৫১ শতাংশ বলই ছিল ডট। এবারও একই চিত্র। প্রথম ওয়ানডেতে ১৬৯ বলে রানই আসেনি। আফগানদের স্পিনারদের বিপক্ষে রান তোলার লড়াইটা যেন নতুন কিছু নয়।

তানজিমও মানছেন, রান রেট বাড়াতে হলে স্ট্রাইক রোটেশনে আরও মনোযোগী হতে হবে, ‘আমাদের এখন প্রধান লক্ষ্য স্ট্রাইক রোটেশনে কাজ করা। অনেক বেশি ডট বল হয়ে যাচ্ছে, যা ম্যাচের গতিকে আটকে দিচ্ছে। ৫০ ওভারের ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ স্কোর না তুলতে পারলে জেতা কঠিন হয়ে যায়। আমরা এখন আলোচনা করছি কীভাবে উইকেটে থেকে রান তোলা যায়।’

টি–টোয়েন্টি সিরিজেও আফগানদের লেগ স্পিনার রশিদ খান ভুগিয়েছেন বাংলাদেশকে। তানজিমের ব্যাখ্যা, ‘সারা বিশ্বেই লেগ স্পিনারদের বিপক্ষে সবাই সমস্যায় পড়ে। কারণ ওরা ব্রেক থ্রু আনে। আমাদের শিখতে হবে কীভাবে ওদের বল মানিয়ে নিয়ে খেলা যায়। এখানে একটু বাড়তি মনোযোগ দরকার।’

পেসার হিসেবে নিজের কাজের দিকেও নজর দিচ্ছেন সাকিব, ‘এই উইকেটে স্কোর করা সহজ না, কিন্তু অসম্ভবও না। উইকেট একটু স্লো, মাঝে মধ্যে বাড়তি বাউন্সও করে। আমি মনে করি আমরা পেসাররা বাইরে বাইরে বল করেছি, স্ট্যাম্পে আরও বেশি বল করতে হবে। উইকেট নিতে হলে অ্যাটাক করতে হবে—এই পরিকল্পনাতেই আমরা এগোচ্ছি।’

‘ফোন বন্ধ পেলে ধরে নিবা মারা গেছি’, স্ত্রীকে বলেছিলেন ইউক্রেনে নিহত রাজবাড়ীর নজরুল

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

ট্রাম্পের আশাভঙ্গ, শান্তিতে নোবেল জিতলেন ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা

শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মারা গেছেন

‘কারা লুঙ্গি তুলে চেক করে মানুষ মেরেছে, তা সবারই জানা’

