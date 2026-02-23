মেসির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ, আসল ঘটনা কী

মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) নতুন মৌসুমের শুরুটা লিওনেল মেসির জন্য ভুলে যাওয়ার মতোই। লস অ্যাঞ্জেলেসের এলএ মেমোরিয়াল কলিসিউমিন স্টেডিয়ামে গতকাল ইন্টার মায়ামি ৩-০ গোলে হেরেছে এলএএফসির কাছে। এমনকি এই ম্যাচ শেষে মেসির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে।
এলএএফসি-ইন্টার মায়ামি ম্যাচ শেষে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, রেফারিদের কক্ষে মেসি ঢুকছেন। দীর্ঘদিনের সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ বাধা দেওয়া সত্ত্বেও মেসি তা শোনেননি। ম্যাচ কর্মকর্তাদের কক্ষে বিনা অনুমতিতে ঢুকেছেন বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। পরে এমএলএস ফুটবলের অন্যতম জনপ্রিয় ওয়েবসাইট গোল ডট কমকে জানিয়েছে মেসি কোনো অননুমোদিত এলাকায় ঢোকেননি। যে পাশ দিয়ে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড যাচ্ছিলেন, সেটা কোনো নিষিদ্ধ এলাকা নয়। আর যে দরজা দিয়ে মেসির ঢোকার ছবি ভাইরাল হয়েছে, সেটা আসলে রেফারিদের লকার রুম নয়।
পেশাদার রেফারি সংস্থার কমিউনিকেশন পরিচালক ক্রিস রিভেট ইএসপিএন-কে নিশ্চিত করেছে, মেসি অফিসিয়ালদের রুমে প্রবেশ করেননি। তার কথা, ‘আমরা নিশ্চিত যে মেসি ম্যাচ কর্মকর্তাদের কক্ষে ঢোকেননি। তাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি।’
মেসির যে ঘটনা নিয়ে এত আলোচনা, আসলে সেই ব্যাপারে কিছুই জানেন না ইন্টার মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাশচেরানো। এলএএফসি-ইন্টার মায়ামি ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের মাশচেরানো বলেন, ‘আমি আসলে কিছুই দেখিনি। সত্যিটা হচ্ছে ম্যাচ শেষ হওয়া মাত্রই লকার রুমে চলে গেছি আমি।’
এলএ মেমোরিয়াল কলিসিউমিন স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে ৭৬ হাজার দর্শক গতকাল ইন্টার মায়ামি-এলএএফসি ম্যাচ দেখেছেন। ৩৮ মিনিটে গোল করেছেন ডেভিড মার্তিনেজ। ৭৩ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোল করেন ডেনিস বুয়াঙ্গা। ম্যাচে শেষ বাঁশি বাজা যখন সময়ের অপেক্ষা, সেই মুহূর্তে আরও এক গোল করেছে এলএএফসি। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৪ মিনিটে লক্ষ্যভেদ করেছেন নাথান ওর্দাজ।
যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন আমিনুল হক। দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে ঢেলে সাজানোর যে লক্ষ্য নিয়ে নেমেছেন, সেটা তিনি বারবার বলেছেন। আজ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে (এনএসসি) দেশের ফেডারেশনগুলোর সঙ্গে প্রায় তিন ঘণ্টা সভা করেছেন। সেই সভায় অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সহসভাপতি ফা১৩ মিনিট আগে
সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে কোনো রকম পাত্তা পায়নি ভারত। তাদের ৭৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে এইডেন মার্করামের দল। এভাবে হারিয়ে সূর্যকুমার যাদবের দলকে উচিত শিক্ষাই দিয়েছে প্রোটিয়ারা–তেমনটাই মনে করেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন।২৮ মিনিট আগে
২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর—ভারত যে চাইলেও দিনটিকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিতে পারবে না। সেবার ওয়ানডে বিশ্বকাপে টুর্নামেন্টজুড়ে অপরাজিত ভারত হোঁচট খেল ফাইনালেই। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সেই ফাইনালে হারের ২৭ মাস পর বড় মঞ্চে হারের স্বাদ তারা গতকাল পেল এই ভেন্যুতেই। তাও সেই হার যেন তেন হার নয়।২ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ভারতের হার দেখে মোহাম্মদ আমির মুখ টিপে হেসেছেন কি না কে জানে। ‘সুপার এইট থেকে বাদ পড়বে ভারত’ দুইবার এমন মন্তব্য করে বেশ তোপের মুখেই পড়েছিলেন পাকিস্তানের সাবেক এই পেসার। আমিরের সে ভবিষ্যদ্বাণীর পর বাদ পড়ার শঙ্কায় পড়ে গেছে হট ফেবারিট ভারত।২ ঘণ্টা আগে