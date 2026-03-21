ফুটবলের পর এবার ক্রিকেটেও আসছে ইউরো

ইউরোপে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রসার ঘটাতে নতুন একটি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট চালুর পরিকল্পনা করছে ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড (সিআই)। তারই অংশ হিসেবে ‘ইউরো নেশনস কাপ’ নামের টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চায় আইরিশ ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এরই মধ্যে সে লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে সিআইয়ের কর্তা-ব্যক্তিরা।
এশিয়া কাপের আদলে ইউরো নেশনস কাপ আয়োজনের পথে এগোচ্ছে সিআই। সিআইয়ের প্রধান নির্বাহী ব্রায়ান ম্যাকনিস জানিয়েছেন—পরিকল্পনা চলতে থাকলে ২০২৭ সালের গ্রীষ্মেই মাঠে গড়াতে পারে এই টুর্নামেন্ট। যেখানে আয়ারল্যান্ড ছাড়াও অংশ নিতে পারে ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, স্কটল্যান্ড এবং ইতালি। ছেলেদের মতো মেয়েদের নিয়েও ইউরো নেশনস কাপ আয়োজনের পরিকল্পনা করছে সিআই। প্রস্তাবিত এই টুর্নামেন্টটি টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।
গত বছর আয়ারল্যান্ড সফরে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) কর্মকর্তাদের কাছেও এই টুর্নামেন্টের প্রস্তাব তুলে ধরেছিলেন ম্যাকনিস। তবে ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে এই আলোচনায় ইসিবি সরাসরি যুক্ত ছিল না। এরপরও ইউরো নেশনস কাপ ক্রিকেট আয়োজনের ব্যাপারে আশাবাদী সিআই।
শুক্রবার ২০২৬ সালে নিজেদের মাঠে আয়ারল্যান্ডের আন্তর্জাতিক সূচি ঘোষণা করতে গিয়ে ম্যাকনিস বলেন, ‘এই বিষয়টি (ইউরো নেশনস কাপ) আমি অনেক দিন ধরেই বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে আলোচনায় রেখেছি। এটা এমন একটা বিষয়, যার প্রতি আমি ভীষণভাবে আগ্রহী এবং বিশ্বাস করি এই টুর্নামেন্ট বাস্তবায়ন হওয়া উচিত।’
কয়েক মাসের মধ্যেই টুর্নামেন্ট নিয়ে বিস্তারিত জানাবেন ম্যাকনিস, ‘আলোচনাগুলো এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে আমি অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী যে এটি বাস্তবায়ন হবেই… এতে একাধিক স্টেকহোল্ডার যুক্ত থাকবে, যা সময়ের সঙ্গে পরিষ্কার হবে। আমার ধারণা, ২০২৭ সালের গ্রীষ্মেই এটি শুরু হতে পারে। এর সুনির্দিষ্ট সংস্করণ ও বিস্তারিত আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে বলে আশা করছি।’
ম্যাকনিস আরও যোগ করেন, ‘বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলমান… শুরু থেকেই পরিষ্কার করে বলতে চাই, এটি পুরুষ ও নারী উভয়ের ইভেন্ট। সম্প্রচার সংক্রান্ত দিক থেকে এখনই খুব বেশি এগোনো হচ্ছে না, কারণ সবকিছু চূড়ান্ত হওয়া বাকি। তবে আমরা আশা করছি, এটার জন্য সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানগুলোর যথেষ্ট আগ্রহ থাকবে।’
চলতি মাসের শেষদিকে ফ্রান্স এবং ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলতে নামবে ব্রাজিল। তার আগে বড় ধরনের ধাক্কা খেল হলুদ জার্সিধারীরা। চোটের কারণে ম্যাচ দুটি থেকে ছিটকে গেছেন অভিজ্ঞ গোলরক্ষক আলিসন বেকার। বিবৃতিতে তাঁর ছিটকে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ)।৩০ মিনিট আগে
দেশে আজ উদযাপিত হচ্ছে ঈদুল ফিতর। কিন্তু দেশের ফুটবলারদের যে পরিবারের সঙ্গে ঈদ করার সুযোগ নেই। ব্যস্ত সূচির কারণে তাঁদের ঈদ কাটছে বিদেশে। ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মালদ্বীপ—এই তিন ভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন দেশের ফুটবলাররা।৩ ঘণ্টা আগে
এএফসি নারী এশিয়ান কাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে সামনে পেলেই যেন তেঁতে ওঠে জাপান। এর আগেও শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে দুবার মাতিলদাসদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল জাপানিজরা। আরও একবার তেমন কিছুরই পুনরাবৃত্তি করল তারা।৩ ঘণ্টা আগে
ফিফার অনুমোদন না পাওয়ায় গুয়াতেমালার বিপক্ষে খেলা হচ্ছে না আর্জেন্টিনার। তাই বলে বসে থাকছে না তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতিকে সামনে রেখে গুয়াতেমালার বিপক্ষে ম্যাচ বাতিল হওয়ার পর দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য প্রতিপক্ষ চূড়ান্ত করেছে আর্জেন্টিনা।৪ ঘণ্টা আগে