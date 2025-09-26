সোহানের ঝোড়ো ইনিংসে রাজশাহীর উড়ন্ত জয়, হেসেখেলে জিতল ঢাকাও

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
টি-টোয়েন্টিতে ‘ব্যাকআপ’ ক্রিকেটার তৈরি করতেই বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পাশাপাশি চালু হয়েছে জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি-টোয়েন্টি। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে স্থগিত হওয়া টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় আসর আজ সিলেটে পুনরায় শুরু হয়েছে।
নতুন মৌসুমে রাজশাহীর ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহান নিজেকে নতুন করে চিনিয়েছেন। খুলনার বোলারদের ওপর তাণ্ডব চালিয়ে ৪৪ বলে ১০ চার ও ৬ ছক্কায় খেললেন ৯৪ রানের বিধ্বংসী ইনিংস। হাঁটু গেড়ে স্কয়ার লেগে স্লগ সুইপে ছক্কা মেরেছেন। পাশাপাশি পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে মিড-অন ও কাভারের ওপর দিয়ে ছক্কা, চারে প্রতিপক্ষ বোলারদের ছন্নছাড়া করে দিয়েছেন।
খুলনার বোলাররা শুরু থেকেই এলোমেলো ছিলেন সোহানের ব্যাটিং তাণ্ডবের সামনে। ১৭২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রাজশাহী উদ্বোধনী জুটিতেই তোলে ১৪৮ রান। সোহানের সঙ্গী নাজমুল হোসেন শান্ত অপরাজিত থাকেন ৩৯ বলে ৬৫ রান করে। খুলনাকে ৮ উইকেটে উড়িয়ে দিয়েছে রাজশাহী।
এর আগে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে খুলনা ২০ ওভারে করে ১৭১ রান। শুরুতে তিন ওভারেই হারায় ৩ উইকেট। প্রথম ওভারেই ইমরানউজ্জামানকে ফেরান নিহাদ উজ জামান। পরে নিহাদ উজ জামাম নিয়েছেন খুলনার অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুনের উইকেট। মাঝখানে এনামুল হক বিজয়কে আউট করেন মেহেরব হোসেন। ১৩ রানে ৩ উইকেট হারানো দল ঘুরে দাঁড়ায় সৌম্য সরকার ও আফিফ হোসেনের ব্যাটিংয়ে। সৌম্য-আফিফ মিলে ৭২ বলে ১৩০ রানের জুটি গড়েন। শান্তর বলে আউট হওয়ার আগে সৌম্য ৩৪ বলে ৬৩ রান করেন। আফিফ করেন ৪৫ বলে ৫০ রান। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে মেহেদী হাসান মিরাজ ও জিয়াউর রহমান ব্যর্থ হন। নাহিদুল ইসলামের ১১ বলে ১৭ রানে শেষ পর্যন্ত দল পেরোয় ১৭০।
ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে ১৭২ রানের লক্ষ্য কোনো লক্ষ্যই মনে হয়নি রাজশাহীর ব্যাটিংয়ের কাছে। পাওয়ার প্লেতেই তাঁরা তোলেন ৭২ রান। নবম ওভারের মধ্যে দল পেরিয়ে যায় শতক। ২২ বলে ফিফটি করেন সোহান। টি-টোয়েন্টিতে তার আগে একমাত্র ফিফটি টেনে গিয়েছিলেন ৬৬ রান পর্যন্ত। সেটি পেরিয়েও প্রথম সেঞ্চুরির কাছাকাছি পৌঁছে যান আজ। কিন্তু তিন অঙ্ক ছোঁয়ার আক্ষেপ নিয়ে ৯৪ রানে থেমে যায় সোহানের ইনিংস। পরে তিনে নামা সাব্বির হোসেন আউট হলেও শান্ত দলকে জিতিয়েই মাঠ ছেড়েছেন।
সিলেটে এনসিএলে দিনের অপর ম্যাচে হেসেখেলে জিতেছে ঢাকা। রংপুরের বিপক্ষে টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ঢাকা ২০ ওভারে ৩ উইকেটে করেছে ১৭১ রান। জবাবে ৯ উইকেটে ১০০ রানে থেমে যায় রংপুর। ঢাকার ৭১ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত। ৩২ বলে ৫ চার ও ৪ ছক্কায় ৬৪ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন তিনি।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আসন্ন নির্বাচনে শুরু থেকেই প্রভাব খাটানোর অভিযোগ তুলে আসছিলেন সভাপতি পদপ্রার্থী তামিম ইকবাল। তাঁর দাবি ছিল, তার পক্ষের অনেক জেলা, বিভাগ ও ক্লাব সংগঠকের কাউন্সিলরশিপ আটকে দেওয়া হয়েছে। সেই অভিযোগ নিয়েই গতকাল তিনি হাজির হয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে।৪১ মিনিট আগে
বাংলাদেশ ফুটবল লিগে নতুন মৌসুমের শুরুটা বিবর্ণ হলো আবাহনী লিমিটেডের। ম্যাচের বেশির ভাগ সময় একজন বেশি নিয়ে খেললেও জিতে মাঠ ছাড়তে পারেনি তারা। আজ গোলশূন্য ড্র করেছে রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটির বিপক্ষে।৪৩ মিনিট আগে
খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। তবে ডিসেম্বরে চলতি মৌসুম শেষেই বুটজোড়া তুলে রাখবেন সের্জিও বুসকেতস। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া অবসরের বার্তায় এমনটাই জানান ৩৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার।১ ঘণ্টা আগে
রিশাদ হোসেন ইনিংসের পঞ্চম বলে ছক্কা মারতে পারলেন না। তখনই ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলে পাকিস্তান। ইনিংসের শেষ বলে হারিস রউফ ডট দিয়ে সারেন আনুষ্ঠানিকতা। বাংলাদেশ ১১ রানে হেরে যাওয়ায় এশিয়া কাপের ৪১ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার হতে যাচ্ছে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল।২ ঘণ্টা আগে