Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

সোহানের ঝোড়ো ইনিংসে রাজশাহীর উড়ন্ত জয়, হেসেখেলে জিতল ঢাকাও

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫৫
৪৬ বলে ৯৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন হাবিবুর রহমান সোহান। ছবি: এনসিএল
৪৬ বলে ৯৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন হাবিবুর রহমান সোহান। ছবি: এনসিএল

টি-টোয়েন্টিতে ‘ব্যাকআপ’ ক্রিকেটার তৈরি করতেই বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) পাশাপাশি চালু হয়েছে জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি-টোয়েন্টি। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে স্থগিত হওয়া টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় আসর আজ সিলেটে পুনরায় শুরু হয়েছে।

নতুন মৌসুমে রাজশাহীর ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহান নিজেকে নতুন করে চিনিয়েছেন। খুলনার বোলারদের ওপর তাণ্ডব চালিয়ে ৪৪ বলে ১০ চার ও ৬ ছক্কায় খেললেন ৯৪ রানের বিধ্বংসী ইনিংস। হাঁটু গেড়ে স্কয়ার লেগে স্লগ সুইপে ছক্কা মেরেছেন। পাশাপাশি পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে মিড-অন ও কাভারের ওপর দিয়ে ছক্কা, চারে প্রতিপক্ষ বোলারদের ছন্নছাড়া করে দিয়েছেন।

খুলনার বোলাররা শুরু থেকেই এলোমেলো ছিলেন সোহানের ব্যাটিং তাণ্ডবের সামনে। ১৭২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রাজশাহী উদ্বোধনী জুটিতেই তোলে ১৪৮ রান। সোহানের সঙ্গী নাজমুল হোসেন শান্ত অপরাজিত থাকেন ৩৯ বলে ৬৫ রান করে। খুলনাকে ৮ উইকেটে উড়িয়ে দিয়েছে রাজশাহী।

এর আগে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে খুলনা ২০ ওভারে করে ১৭১ রান। শুরুতে তিন ওভারেই হারায় ৩ উইকেট। প্রথম ওভারেই ইমরানউজ্জামানকে ফেরান নিহাদ উজ জামান। পরে নিহাদ উজ জামাম নিয়েছেন খুলনার অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুনের উইকেট। মাঝখানে এনামুল হক বিজয়কে আউট করেন মেহেরব হোসেন। ১৩ রানে ৩ উইকেট হারানো দল ঘুরে দাঁড়ায় সৌম্য সরকার ও আফিফ হোসেনের ব্যাটিংয়ে। সৌম্য-আফিফ মিলে ৭২ বলে ১৩০ রানের জুটি গড়েন। শান্তর বলে আউট হওয়ার আগে সৌম্য ৩৪ বলে ৬৩ রান করেন। আফিফ করেন ৪৫ বলে ৫০ রান। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে মেহেদী হাসান মিরাজ ও জিয়াউর রহমান ব্যর্থ হন। নাহিদুল ইসলামের ১১ বলে ১৭ রানে শেষ পর্যন্ত দল পেরোয় ১৭০।

ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে ১৭২ রানের লক্ষ্য কোনো লক্ষ্যই মনে হয়নি রাজশাহীর ব্যাটিংয়ের কাছে। পাওয়ার প্লেতেই তাঁরা তোলেন ৭২ রান। নবম ওভারের মধ্যে দল পেরিয়ে যায় শতক। ২২ বলে ফিফটি করেন সোহান। টি-টোয়েন্টিতে তার আগে একমাত্র ফিফটি টেনে গিয়েছিলেন ৬৬ রান পর্যন্ত। সেটি পেরিয়েও প্রথম সেঞ্চুরির কাছাকাছি পৌঁছে যান আজ। কিন্তু তিন অঙ্ক ছোঁয়ার আক্ষেপ নিয়ে ৯৪ রানে থেমে যায় সোহানের ইনিংস। পরে তিনে নামা সাব্বির হোসেন আউট হলেও শান্ত দলকে জিতিয়েই মাঠ ছেড়েছেন।

সিলেটে এনসিএলে দিনের অপর ম্যাচে হেসেখেলে জিতেছে ঢাকা। রংপুরের বিপক্ষে টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ঢাকা ২০ ওভারে ৩ উইকেটে করেছে ১৭১ রান। জবাবে ৯ উইকেটে ১০০ রানে থেমে যায় রংপুর। ঢাকার ৭১ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত। ৩২ বলে ৫ চার ও ৪ ছক্কায় ৬৪ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন তিনি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

অধ্যক্ষকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বের করে দেওয়া হলো কলেজ থেকে

বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ, বৃষ্টি কবে— জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ: নবনির্বাচিত ভিপি মৃদুল, জিএস রায়হান

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হবে তুরস্ক, চুক্তি স্বাক্ষর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

সম্পর্কিত

তামিমদের আপত্তির পর কাউন্সিলরশিপ ফিরে পেল ১৫ ক্লাব

তামিমদের আপত্তির পর কাউন্সিলরশিপ ফিরে পেল ১৫ ক্লাব

১০ জনের রহমতগঞ্জের বিপক্ষেও জিততে পারেনি আবাহনী

১০ জনের রহমতগঞ্জের বিপক্ষেও জিততে পারেনি আবাহনী

অবসরের ঘোষণা দিলেন বার্সা কিংবদন্তি

অবসরের ঘোষণা দিলেন বার্সা কিংবদন্তি

সোহানের ঝোড়ো ইনিংসে রাজশাহীর উড়ন্ত জয়, হেসেখেলে জিতল ঢাকাও

সোহানের ঝোড়ো ইনিংসে রাজশাহীর উড়ন্ত জয়, হেসেখেলে জিতল ঢাকাও