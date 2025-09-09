আচমকা অবসরের ঘোষণা দিলেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক
চোটের কারণে মাঠের বাইরে বসেই সময় কেটেছে উসমান শিনওয়ারির। রাওয়ালপিন্ডিতে ২০১৯ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচটাই পাকিস্তানির জার্সিতে শেষ ম্যাচ। সেই ম্যাচের ৬ বছর পর পাকিস্তানকে বিদায় বললেন এই বাঁহাতি পেসার।
পাকিস্তানের জার্সিতে ৬ বছর আগে সবশেষ খেললেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে খুব একটা দূরে নন উসমান। এ বছরের মার্চে ন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি কাপে কোয়েটা রিজিওনের হয়ে খেলেছেন তিনি। এবার এই বাঁহাতি পেসার আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। ২০১৩ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত পাকিস্তানের জার্সিতে খেলেছেন ৩৪ ম্যাচ।
সীমিত ওভারের ক্রিকেটে বেশি ম্যাচ খেললেও তিন সংস্করণেই তাঁর খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। মজার বিষয় হলো, তিন সংস্করণেই অভিষেক হয়েছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। প্রতিপক্ষ একই হলেও তিন সংস্করণে অভিষেকের ভেন্যু তিনটা। ২০১৩ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলা শুরু উসমানের। ওয়ানডেতে অভিষেকের আগেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে চার ম্যাচ খেলেছেন। ২০১৭ সালের অক্টোবরে শারজায় হয়েছিল তাঁর ওয়ানডে অভিষেক। টেস্টে সর্বসাকল্যে একটা ম্যাচ খেলেছেন। সেটা খেলেছেন ২০১৯ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে একমাত্র ম্যাচে ১৫ ওভারে ৫৪ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট।
২০১৩ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত পাকিস্তানের জার্সিতে ১৭ ওয়ানডে, ১৬ টি-টোয়েন্টি ও ১ টেস্ট খেলেছেন উসমান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩৪ ম্যাচে নিয়েছেন ৪৮ উইকেট। সবচেয়ে বেশি ৩৪ উইকেট নিয়েছেন ওয়ানডে। এই সংস্করণে ইনিংসে দুইবার ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন তিনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিয়েছেন ১৩ উইকেট। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত ৩৩ প্রথম শ্রেণির ম্যাচ, ৫৮ লিস্ট এ ও ১১৮ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। ১২৮ উইকেট নিয়েছেন টি-টোয়েন্টিতে। এ বছরের মার্চে পেশোয়ার রিজিওনের বিপক্ষে যে ম্যাচটা খেলেছেন, সেটা টি-টোয়েন্টি সংস্করণেই।
চোটের কারণে মাঠের বাইরে বসেই সময় কেটেছে উসমান শিনওয়ারির। রাওয়ালপিন্ডিতে ২০১৯ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচটাই পাকিস্তানির জার্সিতে শেষ ম্যাচ। সেই ম্যাচের ৬ বছর পর পাকিস্তানকে বিদায় বললেন এই বাঁহাতি পেসার।
পাকিস্তানের জার্সিতে ৬ বছর আগে সবশেষ খেললেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে খুব একটা দূরে নন উসমান। এ বছরের মার্চে ন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি কাপে কোয়েটা রিজিওনের হয়ে খেলেছেন তিনি। এবার এই বাঁহাতি পেসার আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। ২০১৩ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত পাকিস্তানের জার্সিতে খেলেছেন ৩৪ ম্যাচ।
সীমিত ওভারের ক্রিকেটে বেশি ম্যাচ খেললেও তিন সংস্করণেই তাঁর খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। মজার বিষয় হলো, তিন সংস্করণেই অভিষেক হয়েছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। প্রতিপক্ষ একই হলেও তিন সংস্করণে অভিষেকের ভেন্যু তিনটা। ২০১৩ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলা শুরু উসমানের। ওয়ানডেতে অভিষেকের আগেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে চার ম্যাচ খেলেছেন। ২০১৭ সালের অক্টোবরে শারজায় হয়েছিল তাঁর ওয়ানডে অভিষেক। টেস্টে সর্বসাকল্যে একটা ম্যাচ খেলেছেন। সেটা খেলেছেন ২০১৯ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে একমাত্র ম্যাচে ১৫ ওভারে ৫৪ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট।
২০১৩ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত পাকিস্তানের জার্সিতে ১৭ ওয়ানডে, ১৬ টি-টোয়েন্টি ও ১ টেস্ট খেলেছেন উসমান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩৪ ম্যাচে নিয়েছেন ৪৮ উইকেট। সবচেয়ে বেশি ৩৪ উইকেট নিয়েছেন ওয়ানডে। এই সংস্করণে ইনিংসে দুইবার ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন তিনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিয়েছেন ১৩ উইকেট। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত ৩৩ প্রথম শ্রেণির ম্যাচ, ৫৮ লিস্ট এ ও ১১৮ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। ১২৮ উইকেট নিয়েছেন টি-টোয়েন্টিতে। এ বছরের মার্চে পেশোয়ার রিজিওনের বিপক্ষে যে ম্যাচটা খেলেছেন, সেটা টি-টোয়েন্টি সংস্করণেই।
পরপর দুই ম্যাচে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় আগেই নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশের। শেষ ম্যাচটি ছিল নিয়মরক্ষার। সিঙ্গাপুরকে ৪-১ গোলে হারিয়ে আফসোসটা যেন বাড়িয়ে দিলেন মোরসালিন-ফাহামিদুলরা। সান্ত্বনার জয় পাওয়ার স্বস্তি নিয়ে শেষ করল বাংলাদেশ।১ ঘণ্টা আগে
মাঠের পারফরম্যান্সে ভারত দুর্দান্ত। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি—ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে গত দুই বছরে এই দুটি শিরোপা জিতেছে তারা। ছন্দে থাকা ভারতকেই এবারের এশিয়া কাপে ধরা হচ্ছে দুর্দান্ত। এই কথা শুনে রীতিমতো হতবাক স্বয়ং ভারতীয় অধিনায়ক।২ ঘণ্টা আগে
মরুর বুকে এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে আজ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে এবারের টুর্নামেন্টটি খেলা হচ্ছে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। এই সংস্করণের প্রথমবার ফাইনালে উঠেছিল বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে তিনবার ফাইনাল খেলার অভিজ্ঞতা থাকলেও কখনো পায়নি শিরোপার স্বাদ। এবার সেই ইতিহাস ভাঙতে চান অধিনায়ক লিটন দাস।৩ ঘণ্টা আগে
নেপাল থেকে আজ দুপুর ৩টার ফ্লাইটে দেশে ফেরার কথা ছিল বাংলাদেশ ফুটবল দলের। কিন্তু বাতিল করা হয়েছে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টের সব ফ্লাইট। তাই হোটেলেই আটকে আছেন জামাল ভূঁইয়ারা।৪ ঘণ্টা আগে