হেলিকপ্টারে মাঠে আসবে বিপিএলের ট্রফি

সিলেট টাইটানস ও রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছিল ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। দেখতে দেখতেই শেষ হয়েছে ৩৩টি ম্যাচ। এবার অপেক্ষা ফাইনালের। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে আজ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে মাঠে নামবে রাজশাহী।
বিপিএল ফাইনালকে সামনে রেখে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দর্শকদের সামনে বিপিএলের ট্রফি উন্মোচন করা হবে। এবারের বিপিএলে দেওয়া হবে নতুন নকশার ট্রফি–এমন ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। মূলত চমক দিতেই ফাইনালের আগের দিন ট্রফি উন্মোচন করেনি আয়োজকরা। বিপিএলের ট্রফি নিয়ে দুই দলের অধিনায়কের ফটোসেশন হয়নি।
বিপিএলের নতুন নকশার ট্রফি ঘিরে বিসিবির আয়োজনও ব্যতিক্রম। ফাইনালের দিন হেলিকপ্টারে করে ট্রফি নিয়ে মাঠে নামবেন বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক আকবর আলী ও নারী দলের সাবেক অধিনায়ক সালমা খাতুন। এরপরই নতুন ট্রফি দেখতে পাবেন সবাই।
বিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিপিএলের নতুন ট্রফি বানিয়ে আনা হয়েছে দুবাই থেকে। এজন্য খরচ হয়েছে ২৫ হাজার মার্কিন ডলার বা প্রায় সাড়ে ৩০ লাখ টাকা। মাঠে আসার পর ট্রফি উন্মোচন করবেন দুই ফাইনালিস্ট রাজশাহী ও চট্টগ্রামের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও শেখ মেহেদী হাসান। এরপর আধা ঘণ্টা ট্রফিটি মাঠে ঘুরিয়ে দেখানো হবে।
ট্রফি না থাকায় ২৫ হাজার বেলুন উড়িয়ে বিপিএল উদ্বোধন করেছিলেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্টেজে পারফর্ম করেছেন তানজিন তিশা, ফুয়াদের মতো তারকারা। ফাইনালেও দর্শকদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা রেখেছে বিসিবি। এদিন ম্যাচ শুরুর আগে পারফর্ম করতে দেখা যাবে তিশাকে।
ট্রফি নিয়ে নেই কোনো ফটোসেশন। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামেও দেখে বোঝার উপায় নেই আজ বিপিএলের ফাইনাল। বিগত আসরগুলোর চেয়ে এবার একটু অন্য রকম লাগছে। ফাইনাল নিয়ে যত আলোচনা, উন্মাদনা সবকিছুই ঢাকা পড়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে।
নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে না বাংলাদেশ। তবে আশা ছাড়ছে না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলো ভারতের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় খেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিসিবি। এই চেষ্টায় সফল হওয়ার সম্ভাবনা যে প্রায় শূন্যের কোঠায় সেটা বলাই যায়।
একেকজন ক্রিকেটার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার সভায় যোগ দিতে গাড়ি থেকে নামছেন আর তাঁকে ফোন-ক্যামেরা নিয়ে মৌমাছির মতো ঘিরে ধরছেন সংবাদকর্মীরা। তিন অধিনায়কসহ বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা অধিকাংশ ক্রিকেটারই উপস্থিত ছিলেন।
হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রায় দেড় ঘণ্টার সভা শেষে বিষণ্ন চেহারায় বিকেল পৌনে ৫টার দিকে সংবাদ সম্মেলনে এলেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তাঁর সামনে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। পেছনে বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম।