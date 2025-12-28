সিলেটের কাছে নোয়াখালী কোথায় হারল, অঙ্কনের ব্যাখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সিলেট টাইটান্সের ম্যাচটা একেবারে হাতের নাগালেই ছিল। হাতে ৫ উইকেট নিয়ে ১৫ বলে ১৯ রানের সমীকরণ জটিল কিছু তো নয়। কিন্তু মেহেদী হাসান রানার হ্যাটট্রিকে ম্যাচে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় নোয়াখালী এক্সপ্রেস। ম্যাচটা শেষ বল পর্যন্ত নিলেও হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেসকে।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের ইনিংসের ১৮তম ওভারের সময় বোলিংয়ে আসেন রানা। ওভারের চতুর্থ বলে সিলেট অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজকে (৩৩) ফেরান রানা। সেট ব্যাটার মিরাজের উইকেট নেওয়ার পর শেষ দুই বলে রানা ফিরিয়েছেন নাসুম আহমেদ ও সৈয়দ খালেদ আহমেদকেও। রানার হ্যাটট্রিকে ২ ওভারে ১৯ রানের সমীকরণের সামনে পড়ে সিলেট টাইটান্স। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে শেষ বলের রোমাঞ্চে ১ উইকেটের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে সিলেট।
সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে হারের পর নোয়াখালী এক্সপ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে আসেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। শেষ মুহূর্তে এভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর পরও ম্যাচ জিততে না পারার আক্ষেপ ঝরেছে তাঁর কণ্ঠে। সংবাদ সম্মেলনে ২৬ বছর বয়সী এই মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেন, ‘এমন কন্ডিশনে নতুন ব্যাটারের জন্য খেলা কঠিন ছিল। সব সময় বিশ্বাস ছিল ব্রেক থ্রু এনে দিলে ভালো করতে পারব। তবে কিছুটা দুর্ভাগা যে ম্যাচটা জিততে পারিনি।’
টস হেরে গতকাল আগে ব্যাটিং পেয়ে ১.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৯ রানে পরিণত হয় নোয়াখালী এক্সপ্রেস। পাঁচ নম্বরে নামা অঙ্কন একপ্রান্ত আগলে রেখে খেলতে থাকেন। ৫১ বলে ১ চার ও ৩ ছক্কায় ৬১ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। নোয়াখালীর স্কোরবোর্ডে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৩ রান হওয়ার পেছনে অঙ্কনের এই ইনিংসটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সিলেটের কাছে হারের পর অঙ্কন বলেন, ‘এমন কন্ডিশনে প্রথম ৩-৪ ওভার একটু কঠিন। বল বেশি মুভ করে।’
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ম্যাচ শেষ করতে না পারায় একজন ফিল্ডারকে বৃত্তের মধ্যে আনতে হয়েছিল নোয়াখালী এক্সপ্রেসের। এটাও তাদের ম্যাচ হারার কারণ বলে মনে করেন অঙ্কন। সিলেটের কাছে ১ উইকেটে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘ওভাররেটে আমরা পিছিয়ে ছিলাম। তাই বাড়তি ফিল্ডার ভেতরে আনতে হয়েছে। শিশিরের জন্য বোলারদের জন্যও কঠিন ছিল। ম্যাচ জিততে পারব বলে বিশ্বাস ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত পারিনি।’
পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে হাতে ২ উইকেট নিয়ে সিলেট টাইটান্স গতকাল ১৩ রানের সমীকরণের সামনে এসে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতেও দল আশা হারায়নি বলে জানিয়েছেন সিলেটের পেসার সৈয়দ খালেদ আহমেদ। নোয়াখালীর বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে খালেদ বলেন, ‘আমাদের ইথান ব্রুকস ছিল আর তাদের (নোয়াখালী) সাব্বির হোসেন ছাড়া বিকল্প ছিল না। আমরা তাই আত্মবিশ্বাসী ছিলাম।’ ৪ ওভারে ২৩ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন খালেদ। যার মধ্যে রয়েছে নোয়াখালীর দুই টপ অর্ডার ব্যাটার হাবিবুর রহমান সোহান ও হায়দার আলীর উইকেট। নবাগত নোয়াখালী দুই ম্যাচের দুটিতেই হেরেছে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে জানুয়ারিতে শ্রীলঙ্কা সফর করবে পাকিস্তান। সেই সিরিজে শুধু টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান। লঙ্কা সফরের জন্য দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের দলে রয়েছে চমকও।
৪০ পেরোনো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ছুটছেন দুর্দান্ত গতিতে। গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্টও করাচ্ছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যে আল নাসরও হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য। এবার দলটি গড়ল নতুন এক ইতিহাস।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১৪ মাস দূরে থাকলেও সাকিব আল হাসানকে দেখে কি সেটা বোঝার উপায় আছে! পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল), আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিসহ (আইএল টি-টোয়েন্টি) ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্টগুলোতে সাকিব এখনো দুর্দান্ত।
হার দিয়ে বিপিএল শুরু করা দুই দলের লড়াইয়ে নোয়াখালী এক্সপ্রেসকে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে সিলেট টাইটানস। উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় মেহেদী হাসান রানার হ্যাটট্রিকের পরও সিলেট জিতেছে ১ উইকেটে। গতকাল সিলেটে আগে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৪৩ রান তোলে নোয়াখালী। জবাবে ৯ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে ফেলে মেহেদী হাসান মিরা
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে জানুয়ারিতে শ্রীলঙ্কা সফর করবে পাকিস্তান। সেই সিরিজে শুধু টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান। লঙ্কা সফরের জন্য দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের দলে রয়েছে চমকও।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। লঙ্কা সফরে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দেবেন সালমান আলী আঘা। এই সিরিজ দিয়ে পাকিস্তান দলে প্রথমবারের মতো সুযোগ পেয়েছেন খাজা নাফে। বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদি, হারিস রউফ, মোহাম্মদ রিজওয়ানদের লঙ্কা সিরিজে নেওয়া হয়নি। কারণ, জানুয়ারিতে তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ টি-টোয়েন্টিতে ব্যস্ত থাকবেন।
শ্রীলঙ্কা সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন শাদাব খান। সবশেষ তিনি পাকিস্তানের জার্সিতে খেলেছেন এ বছরের জুনে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। লেগস্পিনের পাশাপাশি ক্যামিও ইনিংসও খেলতে পারেন শাদাব। বর্তমানে তিনি বিগ ব্যাশে সিডনি থান্ডারের হয়ে খেলছেন। লঙ্কা সিরিজে স্পিন বোলিং লাইনআপে শাদাবের সঙ্গে থাকছেন আবরার আহমেদ, উসমান তারিক, মোহাম্মদ নাওয়াজরা। টপ অর্ডার ব্যাটার সাইম আইয়ুবও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেন। সাইম, নাফে, সালমান আগার সঙ্গে ব্যাটিং লাইনআপে থাকছেন সাহিবজাদা ফারহান, ফখর জামানের মতো বিধ্বংসী ব্যাটাররা।
লঙ্কা সফরে নাসিম শাহ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সালমান মির্জার মতো স্বীকৃত পেসারদের সঙ্গে আছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার ফাহিম আশরাফ। বাঁহাতের ঘূর্ণির সঙ্গে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারেন নাওয়াজ। নাফে, ফারহানকে নেওয়া হয়েছে উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে। এবারের বিপিএলে ফারহানকে নিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলবেন নাফে। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আগামীকাল চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে রংপুর রাইডার্স ২০২৬ বিপিএল অভিযান শুরু করবে।
১২তম বিপিএল শেষ হবে ২৩ জানুয়ারি। এর মাঝেই শেষ হয়ে যাবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ৭, ৯ ও ১১ জানুয়ারি হবে সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টি। তিনটি ম্যাচই হবে ডাম্বুলায়। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে ‘এ’ গ্রুপে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস ও নামিবিয়া।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তান দল
সালমান আলী আগা (অধিনায়ক), আবদুল সামাদ, আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, খাজা নাফায়, মোহাম্মদ নাওয়াজ, নাসিম শাহ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, সালমান মির্জা, শাদাব খান, উসমান খান, উসমান তারিক
৪০ পেরোনো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ছুটছেন দুর্দান্ত গতিতে। গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্টও করাচ্ছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যে আল নাসরও হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য। এবার দলটি গড়ল নতুন এক ইতিহাস।
রিয়াদের আল আওয়াল পার্কে গত রাতে সৌদি প্রো লিগে আল আখদুদকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। রোনালদোর জোড়া গোলের ম্যাচে ২০২৫-২৬ মৌসুমের সৌদি প্রো লিগে টানা ১০ জয় পেয়েছে আল নাসর। সৌদি প্রো লিগে হয়ে গেল নতুন এক রেকর্ড। এর আগে রেকর্ডটি ছিল আল হিলালের। ২০১৮-১৯ মৌসুমের সৌদি প্রো লিগে আল হিলাল টানা ৯ ম্যাচ জিতেছিল। ওই বছর দলটির কোচ ছিলেন হোর্হে জেজুস। এবার তাঁর অধীনে গত রাতে রেকর্ডটা নিজেদের করে নিল আল নাসর।
আল আখদুদের বিপক্ষে প্রথমার্ধের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় আল নাসর। এই দুটি গোলই করেছেন রোনালদো। ৩১ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্স কর্নার থেকে পাস দিলে প্রথমে সেটা রিসিভ করেন আনহেলো গ্যাব্রিয়েল। গ্যাব্রিয়েল এরপর হেড দিলে রোনালদো ব্যাকহিল পাসে গোল করেছেন। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে ফের রোনালদো-জাদু। ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৩ মিনিটে মার্সেলো ব্রোজোভিচের পাস থেকে ফ্লিকে গোল করেন রোনালদো। ম্যাচ শেষ হওয়ার অন্তিম মুহূর্তে তৃতীয় গোলের দেখা পায় আল নাসর। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৪ মিনিটে এই গোলটি করেছেন ফেলিক্স। ম্যাচ শেষে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আল নাসরের উদ্যাপনের কিছু মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেন রোনালদো। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড লিখেছেন, ‘কঠোর পরিশ্রমই সফলতার একমাত্র উপায়।’
চলতি মৌসুমে আল নাসরের হয়ে সব মিলিয়ে ১৪ ম্যাচে ১৩ গোল করেছেন রোনালদো। অ্যাসিস্ট করেছেন ৩ গোলে। ১৩ গোলের মধ্যে ১২ গোলই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড করেছেন সৌদি প্রো লিগে। ১০ ম্যাচে ১০ জয়ে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের সৌদি প্রো লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আল নাসর। দুই ও তিনে থাকা আল হিলাল ও আল তাওউনের পয়েন্ট ২৬ ও ২৫। প্রত্যেকেই ১০টি করে ম্যাচ খেলেছে।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১৪ মাস দূরে থাকলেও সাকিব আল হাসানকে দেখে কি সেটা বোঝার উপায় আছে! পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল), আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিসহ (আইএল টি-টোয়েন্টি) ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্টগুলোতে সাকিব এখনো দুর্দান্ত। কখনো ব্যাটিংয়ে, কখনোবা বাঁহাতের ঘূর্ণিতে ব্যাটারদের পরাস্ত করছেন বাংলাদেশের এই তারকা অলরাউন্ডার।
আইএল টি-টোয়েন্টিতে আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে নিজেদের লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে সাকিবের এমআই এমিরেটস খেলেছে দুবাই ক্যাপিটালসের বিপক্ষে। এই ম্যাচে এমআই এমিরেটস ২০ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছে। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া দুবাই ক্যাপিটালস যে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১২২ রান করেছে, তাতে সাকিবের কিপ্টে বোলিংয়ের অবদান অনেক বেশি। ৪ ওভারে ১১ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন সাকিব। ছন্দে থাকা দুবাই ক্যাপিটালসের ব্যাটার শায়ান জাহাঙ্গীরকে (১৭) ফিরিয়েছেন সাকিব। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার ১৫টা ডট বল দিয়েছেন। কোনো চার-ছক্কা হজম করেননি।
এমআই এমিরেটস-দুবাই ক্যাপিটালস ম্যাচের আগে আইএল টি-টোয়েন্টির অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে সাকিবকে নিয়ে ২ মিনিটের একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার সেখানে শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি কুমার সাঙ্গাকারার কথা উল্লেখ করেছেন। সাকিব বলেন, ‘নেটে আমি অনেক সময় দিচ্ছি। শরীরের কার্যকারিতা বেশি কমে গেলে বেশি অনুশীলনের প্রয়োজন হয়।সাঙ্গাকারা তিন বছর আগে এটা বলেছিলেন আমাকে। সেটা আমি এখন বুঝতে পারছি।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো বটেই, প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটেও সাকিব অসংখ্য রেকর্ড গড়েছেন। মাঝে ব্রেক পড়লেও যখন তিনি ফেরেন, তখন ফেরেন চ্যাম্পিয়নের মতো। এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটিংয়ে তেমন কিছু করার সুযোগ না পেলেও তাঁর বোলিংটা হচ্ছে দুর্দান্ত। এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচে ৫.৮৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে ২১ ডিসেম্বর ৪ ওভারে ১৭ রানে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন। আইএল টি-টোয়েন্টির অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে গতকাল সাকিব বলেন, ‘আমার ভেতর ক্ষুধাটা এখনও রয়েছে। তা না হলে ক্রিকেট চালিয়ে যেতাম না। এখনো খেলাটা অনেক ভালোবাসি। ব্যাটাররা ম্যাচ তৈরি করলেও ম্যাচ জেতানোর দায়িত্বটা বোলারদের নিতে হয়। বোলিং ভালো না হলে অনেক ভালো ব্যাটিং করেও লাভ নেই। বোলিংটাও তাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ।’
দুবাই ক্যাপিটালসের বিপক্ষে গত রাতে ৮ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন এমআই এমিরেটসের রহস্যময়ী স্পিনার মোহাম্মদ গজনফার। ৪ ওভারে ২৮ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। তাতে সেরা দুইয়ে থেকে আইএল টি-টোয়েন্টিতে থাকা নিশ্চিত করেছে এমআই এমিরেটস। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে লিগ পর্ব শেষ করেছে ডেজার্ট ভাইপার্স। দুইয়ে থাকা এমআই এমিরেটসের পয়েন্ট ১৪। আজ রাতে আবুধাবি নাইট রাইডার্স-গালফ জায়ান্টস ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে লিগ পর্ব। প্রথম কোয়ালিফায়ারে পরশু মুখোমুখি হবে ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটস।
হার দিয়ে বিপিএল শুরু করা দুই দলের লড়াইয়ে নোয়াখালী এক্সপ্রেসকে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে সিলেট টাইটানস। উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় মেহেদী হাসান রানার হ্যাটট্রিকের পরও সিলেট জিতেছে ১ উইকেটে। গতকাল সিলেটে আগে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৪৩ রান তোলে নোয়াখালী। জবাবে ৯ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে ফেলে মেহেদী হাসান মিরাজের দল।
লক্ষ্য তাড়ায় শুরুটা ভালো হয়নি সিলেটেরও। দলীয় ৩৪ রানে সিলেট হারিয়ে ফেলে তিন ব্যাটারকে। এরপরই অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজকে নিয়ে পারভেজ হোসেন ইমনের প্রতিরোধ। চতুর্থ উইকেটে ৬৬ বলে ৮৩ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। যখন তাঁরা উইকেটে ব্যাট করছিলেন, তখন মনে হয়েছিল সহজ জয়ই পেতে যাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু এরপরই ঘটে বিপত্তি। ৬টি চার ও ২টি ছয়ে ৪১ বলে ৬০ রান করে ইমন আউট হয়ে যান। এরপর মিরাজ, নাসুম (০) ও খালেদ আহমেদকে (০) ফিরিয়ে হ্যাটট্রিক করেন মেহেদী হাসান রানা। বিপিএলের ইতিহাসে নবম হ্যাটট্রিক, সিলেটের মাটিতে প্রথম।
রানার হ্যাটট্রিকের পর জয়ের পাল্লা হেলে পড়ে নোয়াখালীর দিকে। কিন্তু শেষ দিকে ১৩ বলে ইথান ব্রুকস ১৬ রান করে দলকে জয়ের দুয়ারে ঠেলে দেন। লেগবাই থেকে আসে সিলেটের জয়সূচক রান।
এর আগে টসে হেরে আগে ব্যাট করে নোয়াখালী ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৩ রানের বেশি তুলতে পারেনি। দলীয় ৯ রানে মাজ শাদাকাত, হাবিবুর রহমান সোহান ও হায়দার আলীকে হারিয়ে দুঃস্বপ্নের শুরু হয়েছিল নোয়াখালীর। তিনজনের কেউই ব্যক্তিগত রানের খাতা খুলতে পারেননি। এরপর বিরুদ্ধ স্রোতে দাঁড়িয়ে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের প্রতিরোধ। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে সৈকত আলী (২৪), সাব্বির হোসেন (১৫) ও জাকের আলী অনিককে (২৯) নিয়ে ৩২, ২৯ ও ৬৬ রানের জুটি গড়েন। এক প্রান্ত আগলে রেখে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন ৫১ বলে ৬৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। ১টি চার ও ৩টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংস। সিলেটের হয়ে বেশি স্ট্রাইকরেটের ইনিংসটি খেলেছেন জাকের; ৪টি চারে ১৭ বলে করেছেন ২৯ রান। স্ট্রাইকরেট—১৭০.৫৮।
বল হাতে সবচেয়ে সফল পেসার খালেদ আহমেদ; ২৩ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।
